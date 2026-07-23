|الإدخال
|الإخراج
|الاسم البديل
|✗
|✔
يختلف عن التنسيق
الوصف
PrettyCompact في أنه لا يستخدم تسلسلات إفلات ANSI.
وهذا ضروري لعرض هذا التنسيق في المتصفح، وكذلك لاستخدام أداة سطر الأوامر ‘watch’.
مثال للاستخدام
الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات
إعدادات التنسيق
Pretty:
|Setting
|Description
|Default
output_format_pretty_max_rows
|الحد الأقصى لعدد الصفوف في تنسيقات Pretty.
10000
output_format_pretty_max_column_pad_width
|أقصى عرض لحشو جميع القيم في عمود ضمن تنسيقات Pretty.
250
output_format_pretty_max_value_width
|أقصى عرض للقيمة المعروضة في تنسيقات Pretty. وإذا تجاوزته، فستُقتطع القيمة.
10000
output_format_pretty_color
|استخدم ANSI escape sequences لإظهار الألوان في تنسيقات Pretty.
true
output_format_pretty_grid_charset
|مجموعة المحارف المستخدمة لطباعة حدود الشبكة. مجموعات المحارف المتاحة: ASCII وUTF-8.
UTF-8
output_format_pretty_row_numbers
|أضِف أرقام الصفوف قبل كل صف في output format من نوع Pretty.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names
|اعرض أسماء الأعمدة في التذييل إذا كان الجدول يحتوي على عدد كبير من الصفوف.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows
|يحدّد الحد الأدنى لعدد الصفوف الذي عنده يُعرض التذييل إذا كان
output_format_pretty_display_footer_column_names مفعّلًا.
50