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الوصف

يختلف عن التنسيق PrettyCompact في أنه لا يستخدم تسلسلات إفلات ANSI. وهذا ضروري لعرض هذا التنسيق في المتصفح، وكذلك لاستخدام أداة سطر الأوامر ‘watch’.

مثال للاستخدام

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦