output_format_pretty_max_rows الحد الأقصى لعدد الصفوف في تنسيقات Pretty. 10000

output_format_pretty_max_column_pad_width أقصى عرض لحشو جميع القيم في عمود ضمن تنسيقات Pretty. 250

output_format_pretty_max_value_width أقصى عرض للقيمة المعروضة في تنسيقات Pretty. وإذا تجاوزته، فستُقتطع القيمة. 10000

output_format_pretty_color استخدم ANSI escape sequences لإظهار الألوان في تنسيقات Pretty. true

output_format_pretty_grid_charset مجموعة المحارف المستخدمة لطباعة حدود الشبكة. مجموعات المحارف المتاحة: ASCII وUTF-8. UTF-8

output_format_pretty_row_numbers أضِف أرقام الصفوف قبل كل صف في output format من نوع Pretty. true

output_format_pretty_display_footer_column_names اعرض أسماء الأعمدة في التذييل إذا كان الجدول يحتوي على عدد كبير من الصفوف. true