|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✗
|✔
يختلف عن تنسيق
الوصف
PrettyCompact في أنه يستخدم المسافات البيضاء
(أحرف المسافة) لعرض الجدول بدلًا من شبكة.
مثال للاستخدام
الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات
إعدادات التنسيق
Pretty:
|Setting
|Description
|Default
output_format_pretty_max_rows
|الحد الأقصى لعدد الصفوف في تنسيقات Pretty.
10000
output_format_pretty_max_column_pad_width
|أقصى عرض لحشو جميع القيم في عمود ضمن تنسيقات Pretty.
250
output_format_pretty_max_value_width
|أقصى عرض للقيمة المعروضة في تنسيقات Pretty. وإذا تجاوزته، فستُقتطع القيمة.
10000
output_format_pretty_color
|استخدم ANSI escape sequences لإظهار الألوان في تنسيقات Pretty.
true
output_format_pretty_grid_charset
|مجموعة المحارف المستخدمة لطباعة حدود الشبكة. مجموعات المحارف المتاحة: ASCII وUTF-8.
UTF-8
output_format_pretty_row_numbers
|أضِف أرقام الصفوف قبل كل صف في output format من نوع Pretty.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names
|اعرض أسماء الأعمدة في التذييل إذا كان الجدول يحتوي على عدد كبير من الصفوف.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows
|يحدّد الحد الأدنى لعدد الصفوف الذي عنده يُعرض التذييل إذا كان
output_format_pretty_display_footer_column_names مفعّلًا.
50