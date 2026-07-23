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الوصف

يختلف عن تنسيق PrettyCompact في أنه يستخدم المسافات البيضاء (أحرف المسافة) لعرض الجدول بدلًا من شبكة.

مثال للاستخدام

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦