|الإدخال
|الإخراج
|الاسم البديل
|✔
|✔
JSONLines,
NDJSON,
JSONL
في هذا التنسيق، يُخرج ClickHouse كل صف على شكل كائن JSON مستقل في سطر جديد.
الوصف
مثال للاستخدام
باستخدام ملف JSON بالبيانات التالية باسم
إدراج البيانات
football.json:
أدرج البيانات:
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Sutton United","away_team":"Bradford City","home_team_goals":1,"away_team_goals":4}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Swindon Town","away_team":"Barrow","home_team_goals":2,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Tranmere Rovers","away_team":"Oldham Athletic","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Port Vale","away_team":"Newport County","home_team_goals":1,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Salford City","away_team":"Mansfield Town","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Barrow","away_team":"Northampton Town","home_team_goals":1,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bradford City","away_team":"Carlisle United","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bristol Rovers","away_team":"Scunthorpe United","home_team_goals":7,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Exeter City","away_team":"Port Vale","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Harrogate Town A.F.C.","away_team":"Sutton United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Hartlepool United","away_team":"Colchester United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Leyton Orient","away_team":"Tranmere Rovers","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Mansfield Town","away_team":"Forest Green Rovers","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Newport County","away_team":"Rochdale","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Oldham Athletic","away_team":"Crawley Town","home_team_goals":3,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Stevenage Borough","away_team":"Salford City","home_team_goals":4,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Walsall","away_team":"Swindon Town","home_team_goals":0,"away_team_goals":3}
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONEachRow;
اقرأ البيانات بتنسيق
قراءة البيانات
JSONEachRow:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONEachRow
سيتم تجاهل استيراد أعمدة البيانات ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1.
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Sutton United","away_team":"Bradford City","home_team_goals":1,"away_team_goals":4}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Swindon Town","away_team":"Barrow","home_team_goals":2,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Tranmere Rovers","away_team":"Oldham Athletic","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Port Vale","away_team":"Newport County","home_team_goals":1,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Salford City","away_team":"Mansfield Town","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Barrow","away_team":"Northampton Town","home_team_goals":1,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bradford City","away_team":"Carlisle United","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bristol Rovers","away_team":"Scunthorpe United","home_team_goals":7,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Exeter City","away_team":"Port Vale","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Harrogate Town A.F.C.","away_team":"Sutton United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Hartlepool United","away_team":"Colchester United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Leyton Orient","away_team":"Tranmere Rovers","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Mansfield Town","away_team":"Forest Green Rovers","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Newport County","away_team":"Rochdale","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Oldham Athletic","away_team":"Crawley Town","home_team_goals":3,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Stevenage Borough","away_team":"Salford City","home_team_goals":4,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Walsall","away_team":"Swindon Town","home_team_goals":0,"away_team_goals":3}