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الوصف

في هذا التنسيق، يُخرج ClickHouse كل صف على شكل كائن JSON مستقل في سطر جديد.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف JSON بالبيانات التالية باسم football.json:
أدرج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بتنسيق JSONEachRow:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:
سيتم تجاهل استيراد أعمدة البيانات ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1.

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦