|إدخال
|إخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
يفسّر التنسيق
الوصف
LineAsString كل سطر من بيانات الإدخال على أنه قيمة نصية واحدة.
لا يمكن تحليل هذا التنسيق إلا لجدول يحتوي على حقل واحد من النوع String.
يجب تعيين الأعمدة المتبقية إلى
DEFAULT أو
MATERIALIZED، أو إغفالها.
مثال للاستخدام
Query
DROP TABLE IF EXISTS line_as_string;
CREATE TABLE line_as_string (field String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO line_as_string FORMAT LineAsString "I love apple", "I love banana", "I love orange";
SELECT * FROM line_as_string;
Response
┌─field─────────────────────────────────────────────┐
│ "I love apple", "I love banana", "I love orange"; │
└───────────────────────────────────────────────────┘