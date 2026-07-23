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الوصف

يفسّر التنسيق LineAsString كل سطر من بيانات الإدخال على أنه قيمة نصية واحدة. لا يمكن تحليل هذا التنسيق إلا لجدول يحتوي على حقل واحد من النوع String. يجب تعيين الأعمدة المتبقية إلى DEFAULT أو MATERIALIZED، أو إغفالها.

مثال للاستخدام

Query
Response

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦