|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
يختلف عن تنسيق
الوصف
JSONColumns في أنه يتضمن أيضًا بعض البيانات الوصفية والإحصاءات (على غرار تنسيق
JSON).
يخزّن تنسيق
JSONColumnsWithMetadata جميع البيانات مؤقتًا في الذاكرة ثم يعرضها على هيئة كتلة واحدة، لذا قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع استهلاك الذاكرة.
مثال:
مثال للاستخدام
بالنسبة إلى تنسيق الإدخال
{
"meta":
[
{
"name": "num",
"type": "Int32"
},
{
"name": "str",
"type": "String"
},
{
"name": "arr",
"type": "Array(UInt8)"
}
],
"data":
{
"num": [42, 43, 44],
"str": ["hello", "hello", "hello"],
"arr": [[0,1], [0,1,2], [0,1,2,3]]
},
"rows": 3,
"rows_before_limit_at_least": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.000272376,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 24
}
}
JSONColumnsWithMetadata، إذا كان الإعداد
input_format_json_validate_types_from_metadata مضبوطًا على
1،
فستُقارَن الأنواع الموجودة في البيانات الوصفية ضمن بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول.