عمود إضافي في الترويسة، غير موجود في الجدول الهدف

يُتجاهَل بصمت عندما تكون input_format_skip_unknown_fields = 1 (تُستهلك العلامة أولًا؛ إذا كانت 0x01 ، فلا شيء إضافي؛ وإذا كانت 0x00 ، فتُحلَّل القيمة المقيَّدة بالنوع ثم تُهمَل).