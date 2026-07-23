|الإدخال
|الإخراج
|الاسم البديل
|✔
|✗
يشبه تنسيق
الوصف
RowBinaryWithNamesAndTypes، ولكن مع بايت إضافي قبل كل خلية يحدّد ما إذا كان ينبغي استخدام القيمة
DEFAULT الخاصة بالعمود — تمامًا كما في تنسيق
RowBinaryWithDefaults. يدعم هذا الدمج عمليات
INSERT القابلة للتكيّف مع تغيّر المخطط: إذ يمكن للكاتب حذف أعمدة من الترويسة (فتأخذ القيمة
DEFAULT الخاصة بالعمود الهدف)، وبالنسبة إلى أي عمود يرسله، يمكنه تعليم خلايا منفردة على أنها “استخدم القيمة
DEFAULT الخاصة بالعمود” من دون الخلط بين ذلك وبين
NULL.
هذا التنسيق مخصّص للإدخال فقط.
الترويسة مطابقة لـ
التنسيق السلكي
RowBinaryWithNamesAndTypes:
- قيمة
VarUIntتتضمن عدد الأعمدة
N.
Nمن قيم
Stringالمسبوقة بالطول، وتحتوي على أسماء الأعمدة.
Nمن أنواع الأعمدة — إما أسماء نصية أو ترميزًا ثنائيًا مضغوطًا، وذلك وفقًا لإعدادات
output_format_binary_encode_types_in_binary_format/
input_format_binary_decode_types_in_binary_format.
N خلية. ولكل خلية:
- بايت وسم واحد من نوع
UInt8.
0x01— استخدم التعبير
DEFAULTالخاص بالعمود الهدف. ولا تتبعه أي بايتات للقيمة.
0x00— تتبعه قيمة، وتُسلسَل باستخدام مُسلسِل
RowBinaryالخاص بنوع العمود. بالنسبة إلى
Nullable(T)، تبدأ بايتات القيمة ببايت NULL الخاص بـ
Nullable(
0للقيم غير NULL، و
1لـ NULL)، ثم القيمة الداخلية إذا لم تكن NULL.
-
مؤشر القيمة الافتراضية لكل خلية وبايت null المضمّن في
القيم الافتراضية مقابل NULL
Nullable مستقلان عن بعضهما. ويمكن إرسال عمود
Nullable(UInt32) DEFAULT 42 بثلاث طرق مختلفة لكل صف:
|Bytes
|Meaning
01
|استخدم
DEFAULT 42.
00 01
|مسار القيمة، ثم
NULL من خلال النوع
Nullable.
00 00 …
|مسار القيمة، ثم قيمة داخلية غير
NULL.
تطور المخطط
|الحالة
|السلوك
|عمود مفقود بالكامل من ترويسة الملف
|تُملأ قيمته في الجدول الهدف عبر
insertDefaultsForNotSeenColumns؛ ويتحكم فيه
defaults_for_omitted_fields.
|عمود موجود في الترويسة، مع وسم الخلية
0x01
insertDefault لكل صف.
|عمود موجود في الترويسة، مع وسم الخلية
0x00
|تُحلَّل القيمة بشكل طبيعي.
|عمود إضافي في الترويسة، غير موجود في الجدول الهدف
|يُتجاهَل بصمت عندما تكون
input_format_skip_unknown_fields = 1 (تُستهلك العلامة أولًا؛ إذا كانت
0x01، فلا شيء إضافي؛ وإذا كانت
0x00، فتُحلَّل القيمة المقيَّدة بالنوع ثم تُهمَل).
مثال للاستخدام
Query
SELECT * FROM format(
'RowBinaryWithNamesAndTypesAndDefaults',
'x Nullable(UInt32) DEFAULT 42',
unhex('01' || '0178' || '10' || hex('Nullable(UInt32)') || '01')
);
Response
┌──x─┐
│ 42 │
└────┘
- تحتوي الترويسة على عمود واحد باسم
xمن النوع
Nullable(UInt32).
- تستخدم الخلية الوحيدة الوسم
0x01، ما يعني “استخدام
DEFAULT 42”.
الإعدادات التالية مشتركة بين جميع التنسيقات من نوع
إعدادات التنسيق
RowBinary.
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
format_binary_max_string_size
|الحد الأقصى المسموح به لحجم String في تنسيق RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|يتيح كتابة الأنواع في الترويسة باستخدام
الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإخراج
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|يتيح قراءة الأنواع في الترويسة باستخدام
الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإدخال
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|يتيح كتابة قيم نوع البيانات
JSON كقيم
JSON من نوع String في تنسيق الإخراج
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|يتيح قراءة قيم نوع البيانات
JSON كقيم
JSON من نوع String في تنسيق الإدخال
RowBinary.
false