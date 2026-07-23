|إدخال
|إخراج
|اسم بديل
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يشبه Template، لكنه يطبع أو يقرأ جميع أسماء الأعمدة وأنواعها، ويستخدم قاعدة الإفلات من الإعداد format_custom_escaping_rule والمحددات من الإعدادات التالية:
الوصف
- format_custom_field_delimiter
- format_custom_row_before_delimiter
- format_custom_row_after_delimiter
- format_custom_row_between_delimiter
- format_custom_result_before_delimiter
- format_custom_result_after_delimiter
يوجد أيضًا التنسيق
لا يستخدم إعدادات قواعد الإفلات والمحددات الخاصة بسلاسل التنسيق.
CustomSeparatedIgnoreSpaces، وهو مشابه لـ TemplateIgnoreSpaces.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف txt التالي المُسمّى
إدراج البيانات
football.txt:
اضبط إعدادات المحددات المخصّصة:
row('2022-04-30';2021;'Sutton United';'Bradford City';1;4),row('2022-04-30';2021;'Swindon Town';'Barrow';2;1),row('2022-04-30';2021;'Tranmere Rovers';'Oldham Athletic';2;0),row('2022-05-02';2021;'Salford City';'Mansfield Town';2;2),row('2022-05-02';2021;'Port Vale';'Newport County';1;2),row('2022-05-07';2021;'Barrow';'Northampton Town';1;3),row('2022-05-07';2021;'Bradford City';'Carlisle United';2;0),row('2022-05-07';2021;'Bristol Rovers';'Scunthorpe United';7;0),row('2022-05-07';2021;'Exeter City';'Port Vale';0;1),row('2022-05-07';2021;'Harrogate Town A.F.C.';'Sutton United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Hartlepool United';'Colchester United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Leyton Orient';'Tranmere Rovers';0;1),row('2022-05-07';2021;'Mansfield Town';'Forest Green Rovers';2;2),row('2022-05-07';2021;'Newport County';'Rochdale';0;2),row('2022-05-07';2021;'Oldham Athletic';'Crawley Town';3;3),row('2022-05-07';2021;'Stevenage Borough';'Salford City';4;2),row('2022-05-07';2021;'Walsall';'Swindon Town';0;3)
أدرِج البيانات:
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.txt' FORMAT CustomSeparated;
اضبط إعدادات المحدد المخصّص:
قراءة البيانات
اقرأ البيانات باستخدام تنسيق
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
CustomSeparated:
سيكون الناتج بالتنسيق المخصص الذي تم إعداده:
SELECT *
FROM football
FORMAT CustomSeparated
row('2022-04-30';2021;'Sutton United';'Bradford City';1;4),row('2022-04-30';2021;'Swindon Town';'Barrow';2;1),row('2022-04-30';2021;'Tranmere Rovers';'Oldham Athletic';2;0),row('2022-05-02';2021;'Port Vale';'Newport County';1;2),row('2022-05-02';2021;'Salford City';'Mansfield Town';2;2),row('2022-05-07';2021;'Barrow';'Northampton Town';1;3),row('2022-05-07';2021;'Bradford City';'Carlisle United';2;0),row('2022-05-07';2021;'Bristol Rovers';'Scunthorpe United';7;0),row('2022-05-07';2021;'Exeter City';'Port Vale';0;1),row('2022-05-07';2021;'Harrogate Town A.F.C.';'Sutton United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Hartlepool United';'Colchester United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Leyton Orient';'Tranmere Rovers';0;1),row('2022-05-07';2021;'Mansfield Town';'Forest Green Rovers';2;2),row('2022-05-07';2021;'Newport County';'Rochdale';0;2),row('2022-05-07';2021;'Oldham Athletic';'Crawley Town';3;3),row('2022-05-07';2021;'Stevenage Borough';'Salford City';4;2),row('2022-05-07';2021;'Walsall';'Swindon Town';0;3)
إعدادات إضافية:
إعدادات format
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
|input_format_custom_detect_header
|يفعّل الاكتشاف التلقائي للترويسة التي تتضمن الأسماء والأنواع، إن وُجدت.
true
|input_format_custom_skip_trailing_empty_lines
|يتخطّى الأسطر الفارغة الأخيرة في نهاية الملف.
false
|input_format_custom_allow_variable_number_of_columns
|يسمح بعدد متغيّر من الأعمدة في format CustomSeparated، مع تجاهل الأعمدة الإضافية واستخدام القيم الافتراضية للأعمدة المفقودة.
false