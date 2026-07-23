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الوصف

يشبه Template، لكنه يطبع أو يقرأ جميع أسماء الأعمدة وأنواعها، ويستخدم قاعدة الإفلات من الإعداد format_custom_escaping_rule والمحددات من الإعدادات التالية:
لا يستخدم إعدادات قواعد الإفلات والمحددات الخاصة بسلاسل التنسيق.
يوجد أيضًا التنسيق CustomSeparatedIgnoreSpaces، وهو مشابه لـ TemplateIgnoreSpaces.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف txt التالي المُسمّى football.txt:
اضبط إعدادات المحددات المخصّصة:
أدرِج البيانات:

قراءة البيانات

اضبط إعدادات المحدد المخصّص:
اقرأ البيانات باستخدام تنسيق CustomSeparated:
سيكون الناتج بالتنسيق المخصص الذي تم إعداده:

إعدادات format

إعدادات إضافية:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦