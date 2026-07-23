تنسيق القيم المفصولة بفواصل (RFC). عند التنسيق، تُحاط الصفوف بعلامات اقتباس مزدوجة. وتُخرَج علامة الاقتباس المزدوجة داخل السلسلة النصية على شكل علامتي اقتباس مزدوجتين متتاليتين. ولا توجد أي قواعد أخرى لإفلات الأحرف.
الوصف
- يُحاط التاريخ والتاريخ والوقت بعلامات اقتباس مزدوجة.
- تُخرَج الأرقام من دون علامات اقتباس.
- تُفصَل القيم بمحرف فاصل، ويكون
,افتراضيًا. ويُحدَّد هذا المحرف في الإعداد format_csv_delimiter.
- تُفصَل الصفوف باستخدام محرف سطر Unix الجديد (LF).
- تُسلسَل المصفوفات في CSV على النحو التالي:
- أولًا، تُسلسَل المصفوفة إلى سلسلة نصية كما في تنسيق TabSeparated
- ثم تُخرَج السلسلة الناتجة إلى CSV بين علامتي اقتباس مزدوجتين.
- تُسلسَل Tuples في تنسيق CSV على هيئة أعمدة منفصلة (أي إن تداخلها داخل الـ tuple يُفقَد).
$ clickhouse-client --format_csv_delimiter="|" --query="INSERT INTO test.csv FORMAT CSV" < data.csv
عند التحليل، يمكن تحليل جميع القيم سواء وُضعت بين علامتَي اقتباس أم لا. وتكون كلٌّ من علامتَي الاقتباس المزدوجتَين والمفردتَين مدعومتَين. يمكن أيضًا أن تَرِد الصفوف من دون علامات اقتباس. في هذه الحالة، تُحلَّل حتى الوصول إلى حرف الفاصل أو محرف نهاية السطر (CR أو LF). ومع ذلك، وخلافًا لـ RFC، عند تحليل الصفوف من دون علامات اقتباس، يتم تجاهل المسافات وعلامات الجدولة في البداية والنهاية. وتدعم محارف نهاية السطر الأنواع التالية: Unix (LF) وWindows (CR LF) وMac OS Classic (CR LF). تُنسَّق
افتراضيًا، يكون الفاصل
,
راجع الإعداد format_csv_delimiter لمزيد من المعلومات.
NULL وفقًا للإعداد format_csv_null_representation (القيمة الافتراضية هي
\N).
في بيانات الإدخال، يمكن تمثيل قيم
ENUM إما كأسماء أو كمعرّفات.
نحاول أولًا مطابقة قيمة الإدخال مع اسم
ENUM.
إذا لم ينجح ذلك وكانت قيمة الإدخال رقمًا، نحاول مطابقة هذا الرقم مع معرّف
ENUM.
إذا كانت بيانات الإدخال تحتوي فقط على معرّفات
ENUM، فمن المستحسن تفعيل الإعداد input_format_csv_enum_as_number لتحسين تحليل
ENUM.
مثال للاستخدام
إعدادات التنسيق
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
|ملاحظات
|format_csv_delimiter
|الحرف الذي يُستخدم كفاصل في بيانات CSV.
,
|format_csv_allow_single_quotes
|السماح بالسلاسل النصية المحاطة بعلامات اقتباس مفردة.
true
|format_csv_allow_double_quotes
|السماح بالسلاسل النصية المحاطة بعلامات اقتباس مزدوجة.
true
|format_csv_null_representation
|تمثيل NULL مخصّص في تنسيق CSV.
\N
|input_format_csv_empty_as_default
|التعامل مع الحقول الفارغة في إدخال CSV على أنها قيم افتراضية.
true
|بالنسبة إلى تعبيرات القيم الافتراضية المعقدة، يجب أيضًا تمكين input_format_defaults_for_omitted_fields.
|input_format_csv_missing_nullable_as_empty_string
|قراءة القيمة المفقودة من
Nullable(String) على أنها سلسلة نصية فارغة بدلًا من NULL، بغض النظر عن
input_format_csv_empty_as_default.
false
|input_format_csv_enum_as_number
|التعامل مع قيم enum المُدرجة في تنسيقات CSV على أنها فهارس enum.
false
|input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference
|استخدام بعض التحسينات والاستدلالات لاستنتاج المخطط في تنسيق CSV. وإذا كان هذا الخيار معطّلًا، فسيُستنتج نوع جميع الحقول على أنه Strings.
true
|input_format_csv_arrays_as_nested_csv
|عند قراءة Array من CSV، يُتوقّع أن تكون عناصره قد سُلْسِلت بتنسيق CSV متداخل ثم وُضعت داخل سلسلة نصية.
false
|output_format_csv_crlf_end_of_line
|إذا ضُبطت هذه القيمة على true، فستكون نهاية السطر في تنسيق إخراج CSV هي
\r\n بدلًا من
\n.
false
|input_format_csv_skip_first_lines
|تخطّي العدد المحدد من الأسطر في بداية البيانات.
0
|input_format_csv_detect_header
|اكتشاف الترويسة التي تحتوي على الأسماء والأنواع تلقائيًا في تنسيق CSV.
true
|input_format_csv_skip_trailing_empty_lines
|تخطّي الأسطر الفارغة اللاحقة في نهاية البيانات.
false
|input_format_csv_trim_whitespaces
|إزالة المسافات وعلامات الجدولة من سلاسل CSV غير المحاطة بعلامات اقتباس.
true
|input_format_csv_allow_whitespace_or_tab_as_delimiter
|السماح باستخدام المسافة البيضاء أو علامة الجدولة كفاصل للحقول في سلاسل CSV.
false
|input_format_csv_allow_variable_number_of_columns
|السماح بعدد متغيّر من الأعمدة في تنسيق CSV، مع تجاهل الأعمدة الإضافية واستخدام القيم الافتراضية للأعمدة المفقودة.
false
|input_format_csv_use_default_on_bad_values
|السماح بتعيين قيمة افتراضية للعمود عند فشل فك تسلسل حقل CSV بسبب قيمة غير صالحة.
false
|input_format_csv_try_infer_numbers_from_strings
|محاولة استنتاج الأرقام من الحقول النصية أثناء استنتاج المخطط.
false