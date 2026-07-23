تنسيق القيم المفصولة بفواصل ( RFC ). عند التنسيق، تُحاط الصفوف بعلامات اقتباس مزدوجة. وتُخرَج علامة الاقتباس المزدوجة داخل السلسلة النصية على شكل علامتي اقتباس مزدوجتين متتاليتين. ولا توجد أي قواعد أخرى لإفلات الأحرف.

يُحاط التاريخ والتاريخ والوقت بعلامات اقتباس مزدوجة.

تُخرَج الأرقام من دون علامات اقتباس.

تُفصَل القيم بمحرف فاصل، ويكون , افتراضيًا. ويُحدَّد هذا المحرف في الإعداد format_csv_delimiter.

افتراضيًا. ويُحدَّد هذا المحرف في الإعداد format_csv_delimiter. تُفصَل الصفوف باستخدام محرف سطر Unix الجديد ‏(LF).

تُسلسَل المصفوفات في CSV على النحو التالي: أولًا، تُسلسَل المصفوفة إلى سلسلة نصية كما في تنسيق TabSeparated ثم تُخرَج السلسلة الناتجة إلى CSV بين علامتي اقتباس مزدوجتين.

تُسلسَل Tuples في تنسيق CSV على هيئة أعمدة منفصلة (أي إن تداخلها داخل الـ tuple يُفقَد).

$ clickhouse-client --format_csv_delimiter= "|" --query= "INSERT INTO test.csv FORMAT CSV" < data.csv

, راجع الإعداد افتراضيًا، يكون الفاصلراجع الإعداد format_csv_delimiter لمزيد من المعلومات.

عند التحليل، يمكن تحليل جميع القيم سواء وُضعت بين علامتَي اقتباس أم لا. وتكون كلٌّ من علامتَي الاقتباس المزدوجتَين والمفردتَين مدعومتَين.

يمكن أيضًا أن تَرِد الصفوف من دون علامات اقتباس. في هذه الحالة، تُحلَّل حتى الوصول إلى حرف الفاصل أو محرف نهاية السطر (CR أو LF). ومع ذلك، وخلافًا لـ RFC، عند تحليل الصفوف من دون علامات اقتباس، يتم تجاهل المسافات وعلامات الجدولة في البداية والنهاية. وتدعم محارف نهاية السطر الأنواع التالية: Unix ‏(LF) وWindows ‏(CR LF) وMac OS Classic ‏(CR LF).

NULL وفقًا للإعداد \N ). تُنسَّقوفقًا للإعداد format_csv_null_representation (القيمة الافتراضية هي).

ENUM إما كأسماء أو كمعرّفات. نحاول أولًا مطابقة قيمة الإدخال مع اسم ENUM . إذا لم ينجح ذلك وكانت قيمة الإدخال رقمًا، نحاول مطابقة هذا الرقم مع معرّف ENUM . إذا كانت بيانات الإدخال تحتوي فقط على معرّفات ENUM ، فمن المستحسن تفعيل الإعداد ENUM . في بيانات الإدخال، يمكن تمثيل قيمإما كأسماء أو كمعرّفات. نحاول أولًا مطابقة قيمة الإدخال مع اسم. إذا لم ينجح ذلك وكانت قيمة الإدخال رقمًا، نحاول مطابقة هذا الرقم مع معرّف. إذا كانت بيانات الإدخال تحتوي فقط على معرّفات، فمن المستحسن تفعيل الإعداد input_format_csv_enum_as_number لتحسين تحليل

​ مثال للاستخدام

​ إعدادات التنسيق