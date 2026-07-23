|إدخال
|إخراج
|اسم بديل
|✔
|✔
في هذا التنسيق، تُمثَّل جميع البيانات على شكل كائن JSON واحد.
الوصف
يخزّن تنسيق
JSONColumns جميع البيانات مؤقتًا في الذاكرة ثم يُخرجها على هيئة كتلة واحدة، لذا قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع استهلاك الذاكرة.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف JSON بالبيانات التالية، باسم
إدراج البيانات
football.json:
أدخِل البيانات:
{
"date": ["2022-04-30", "2022-04-30", "2022-04-30", "2022-05-02", "2022-05-02", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07"],
"season": [2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021],
"home_team": ["Sutton United", "Swindon Town", "Tranmere Rovers", "Port Vale", "Salford City", "Barrow", "Bradford City", "Bristol Rovers", "Exeter City", "Harrogate Town A.F.C.", "Hartlepool United", "Leyton Orient", "Mansfield Town", "Newport County", "Oldham Athletic", "Stevenage Borough", "Walsall"],
"away_team": ["Bradford City", "Barrow", "Oldham Athletic", "Newport County", "Mansfield Town", "Northampton Town", "Carlisle United", "Scunthorpe United", "Port Vale", "Sutton United", "Colchester United", "Tranmere Rovers", "Forest Green Rovers", "Rochdale", "Crawley Town", "Salford City", "Swindon Town"],
"home_team_goals": [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0],
"away_team_goals": [4, 1, 0, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3]
}
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONColumns;
اقرأ البيانات بتنسيق
قراءة البيانات
JSONColumns:
سيكون الناتج بتنسيق JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONColumns
{
"date": ["2022-04-30", "2022-04-30", "2022-04-30", "2022-05-02", "2022-05-02", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07"],
"season": [2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021],
"home_team": ["Sutton United", "Swindon Town", "Tranmere Rovers", "Port Vale", "Salford City", "Barrow", "Bradford City", "Bristol Rovers", "Exeter City", "Harrogate Town A.F.C.", "Hartlepool United", "Leyton Orient", "Mansfield Town", "Newport County", "Oldham Athletic", "Stevenage Borough", "Walsall"],
"away_team": ["Bradford City", "Barrow", "Oldham Athletic", "Newport County", "Mansfield Town", "Northampton Town", "Carlisle United", "Scunthorpe United", "Port Vale", "Sutton United", "Colchester United", "Tranmere Rovers", "Forest Green Rovers", "Rochdale", "Crawley Town", "Salford City", "Swindon Town"],
"home_team_goals": [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0],
"away_team_goals": [4, 1, 0, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3]
}
أثناء الاستيراد، سيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد
إعدادات التنسيق
input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على
1.
وسيتم ملء الأعمدة غير الموجودة في الكتلة بالقيم الافتراضية (يمكنك هنا استخدام الإعداد
input_format_defaults_for_omitted_fields)