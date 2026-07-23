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الوصف

يوفّر خرج تنسيقات JSONColumns* اسم الحقل في ClickHouse، متبوعًا بمحتوى كل صف في الجدول لهذا الحقل؛ وبصريًا، تكون البيانات مُدارة بزاوية 90 درجة إلى اليسار.
في هذا التنسيق، تُمثَّل جميع البيانات على شكل كائن JSON واحد.
يخزّن تنسيق JSONColumns جميع البيانات مؤقتًا في الذاكرة ثم يُخرجها على هيئة كتلة واحدة، لذا قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع استهلاك الذاكرة.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف JSON بالبيانات التالية، باسم football.json:
أدخِل البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بتنسيق JSONColumns:
سيكون الناتج بتنسيق JSON:

إعدادات التنسيق

أثناء الاستيراد، سيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وسيتم ملء الأعمدة غير الموجودة في الكتلة بالقيم الافتراضية (يمكنك هنا استخدام الإعداد input_format_defaults_for_omitted_fields)
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦