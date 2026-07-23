|الإدخال
|الإخراج
|اسم مستعار
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|✔
يختلف عن JSON فقط في أن صفوف البيانات تُخرَج كمصفوفات، لا ككائنات.
الوصف
مثال للاستخدام
باستخدام ملف JSON باسم
إدراج البيانات
football.json يحتوي على البيانات التالية:
أدخل البيانات:
{
"meta":
[
{
"name": "date",
"type": "Date"
},
{
"name": "season",
"type": "Int16"
},
{
"name": "home_team",
"type": "LowCardinality(String)"
},
{
"name": "away_team",
"type": "LowCardinality(String)"
},
{
"name": "home_team_goals",
"type": "Int8"
},
{
"name": "away_team_goals",
"type": "Int8"
}
],
"data":
[
["2022-04-30", 2021, "Sutton United", "Bradford City", 1, 4],
["2022-04-30", 2021, "Swindon Town", "Barrow", 2, 1],
["2022-04-30", 2021, "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", 2, 0],
["2022-05-02", 2021, "Port Vale", "Newport County", 1, 2],
["2022-05-02", 2021, "Salford City", "Mansfield Town", 2, 2],
["2022-05-07", 2021, "Barrow", "Northampton Town", 1, 3],
["2022-05-07", 2021, "Bradford City", "Carlisle United", 2, 0],
["2022-05-07", 2021, "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", 7, 0],
["2022-05-07", 2021, "Exeter City", "Port Vale", 0, 1],
["2022-05-07", 2021, "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", 0, 2],
["2022-05-07", 2021, "Hartlepool United", "Colchester United", 0, 2],
["2022-05-07", 2021, "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", 0, 1],
["2022-05-07", 2021, "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", 2, 2],
["2022-05-07", 2021, "Newport County", "Rochdale", 0, 2],
["2022-05-07", 2021, "Oldham Athletic", "Crawley Town", 3, 3],
["2022-05-07", 2021, "Stevenage Borough", "Salford City", 4, 2],
["2022-05-07", 2021, "Walsall", "Swindon Town", 0, 3]
]
}
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONCompact;
اقرأ البيانات باستخدام تنسيق
قراءة البيانات
JSONCompact:
سيكون الناتج بتنسيق JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONCompact
{
"meta":
[
{
"name": "date",
"type": "Date"
},
{
"name": "season",
"type": "Int16"
},
{
"name": "home_team",
"type": "LowCardinality(String)"
},
{
"name": "away_team",
"type": "LowCardinality(String)"
},
{
"name": "home_team_goals",
"type": "Int8"
},
{
"name": "away_team_goals",
"type": "Int8"
}
],
"data":
[
["2022-04-30", 2021, "Sutton United", "Bradford City", 1, 4],
["2022-04-30", 2021, "Swindon Town", "Barrow", 2, 1],
["2022-04-30", 2021, "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", 2, 0],
["2022-05-02", 2021, "Port Vale", "Newport County", 1, 2],
["2022-05-02", 2021, "Salford City", "Mansfield Town", 2, 2],
["2022-05-07", 2021, "Barrow", "Northampton Town", 1, 3],
["2022-05-07", 2021, "Bradford City", "Carlisle United", 2, 0],
["2022-05-07", 2021, "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", 7, 0],
["2022-05-07", 2021, "Exeter City", "Port Vale", 0, 1],
["2022-05-07", 2021, "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", 0, 2],
["2022-05-07", 2021, "Hartlepool United", "Colchester United", 0, 2],
["2022-05-07", 2021, "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", 0, 1],
["2022-05-07", 2021, "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", 2, 2],
["2022-05-07", 2021, "Newport County", "Rochdale", 0, 2],
["2022-05-07", 2021, "Oldham Athletic", "Crawley Town", 3, 3],
["2022-05-07", 2021, "Stevenage Borough", "Salford City", 4, 2],
["2022-05-07", 2021, "Walsall", "Swindon Town", 0, 3]
],
"rows": 17,
"statistics":
{
"elapsed": 0.223690876,
"rows_read": 0,
"bytes_read": 0
}
}