الإدخال الإخراج الاسم البديل ✗ ✔

يُخرج التنسيق Pretty البيانات على شكل جداول مرسومة بأحرف Unicode، باستخدام تسلسلات إفلات ANSI لعرض الألوان في الطرفية. يُرسَم للجدول إطار كامل، ويشغل كل صف سطرين في الطرفية. تُخرَج كل كتلة من النتائج كجدول منفصل. وهذا ضروري حتى يمكن إخراج الكتل دون التخزين المؤقت للنتائج (إذ يلزم التخزين المؤقت لحساب العرض المرئي لجميع القيم مسبقًا).

ᴺᵁᴸᴸ . يُخرَج NULL على هيئة

​ مثال على الاستخدام

Query SELECT * FROM t_null

Response ┌─x─┬────y─┐ │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───┴──────┘

Pretty . ويُعرض المثال التالي لتنسيق لا يُطبَّق الإفلات على الصفوف في أيٍّ من تنسيقات. ويُعرض المثال التالي لتنسيق PrettyCompact

Query SELECT 'String with \' quotes\ ' and \t character' AS Escaping_test

Response ┌─Escaping_test────────────────────────┐ │ String with 'quotes' and character │ └──────────────────────────────────────┘

لتجنّب إخراج كمية كبيرة جدًا من البيانات إلى الطرفية، لا يُطبع سوى أول 10,000 صف. إذا كان عدد الصفوف أكبر من أو يساوي 10,000 ، فستُطبع الرسالة “تم عرض أول 10 000”.

هذا التنسيق مناسب فقط لإخراج نتيجة استعلام، وليس لتحليل البيانات.

WITH TOTALS ) والقيم القصوى (عند ضبط ‘extremes’ على 1). في هذه الحالات، تُخرَج القيم الإجمالية والقيم القصوى بعد البيانات الرئيسية، في جداول منفصلة. يوضح المثال التالي ذلك باستخدام تنسيق يدعم تنسيق Pretty إخراج القيم الإجمالية (عند استخدام) والقيم القصوى (عند ضبط ‘extremes’ على 1). في هذه الحالات، تُخرَج القيم الإجمالية والقيم القصوى بعد البيانات الرئيسية، في جداول منفصلة. يوضح المثال التالي ذلك باستخدام تنسيق PrettyCompact

Query SELECT EventDate, count () AS c FROM test . hits GROUP BY EventDate WITH TOTALS ORDER BY EventDate FORMAT PrettyCompact

Response ┌──EventDate─┬───────c─┐ │ 2014-03-17 │ 1406958 │ │ 2014-03-18 │ 1383658 │ │ 2014-03-19 │ 1405797 │ │ 2014-03-20 │ 1353623 │ │ 2014-03-21 │ 1245779 │ │ 2014-03-22 │ 1031592 │ │ 2014-03-23 │ 1046491 │ └────────────┴─────────┘ Totals: ┌──EventDate─┬───────c─┐ │ 1970-01-01 │ 8873898 │ └────────────┴─────────┘ Extremes: ┌──EventDate─┬───────c─┐ │ 2014-03-17 │ 1031592 │ │ 2014-03-23 │ 1406958 │ └────────────┴─────────┘

​ إعدادات الصيغة

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty :