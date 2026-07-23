|الإدخال
|الإخراج
|الاسم البديل
|✗
|✔
يُخرج التنسيق
الوصف
Pretty البيانات على شكل جداول مرسومة بأحرف Unicode،
باستخدام تسلسلات إفلات ANSI لعرض الألوان في الطرفية.
يُرسَم للجدول إطار كامل، ويشغل كل صف سطرين في الطرفية.
تُخرَج كل كتلة من النتائج كجدول منفصل.
وهذا ضروري حتى يمكن إخراج الكتل دون التخزين المؤقت للنتائج (إذ يلزم التخزين المؤقت لحساب العرض المرئي لجميع القيم مسبقًا).
يُخرَج NULL على هيئة
ᴺᵁᴸᴸ.
مثال (بصيغة
مثال على الاستخدام
PrettyCompact):
Query
SELECT * FROM t_null
لا يُطبَّق الإفلات على الصفوف في أيٍّ من تنسيقات
Response
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘
Pretty. ويُعرض المثال التالي لتنسيق
PrettyCompact:
Query
SELECT 'String with \'quotes\' and \t character' AS Escaping_test
لتجنّب إخراج كمية كبيرة جدًا من البيانات إلى الطرفية، لا يُطبع سوى أول
Response
┌─Escaping_test────────────────────────┐
│ String with 'quotes' and character │
└──────────────────────────────────────┘
10,000 صف.
إذا كان عدد الصفوف أكبر من أو يساوي
10,000، فستُطبع الرسالة “تم عرض أول 10 000”.
يدعم تنسيق Pretty إخراج القيم الإجمالية (عند استخدام
هذا التنسيق مناسب فقط لإخراج نتيجة استعلام، وليس لتحليل البيانات.
WITH TOTALS) والقيم القصوى (عند ضبط ‘extremes’ على 1).
في هذه الحالات، تُخرَج القيم الإجمالية والقيم القصوى بعد البيانات الرئيسية، في جداول منفصلة.
يوضح المثال التالي ذلك باستخدام تنسيق
PrettyCompact:
Query
SELECT EventDate, count() AS c
FROM test.hits
GROUP BY EventDate
WITH TOTALS
ORDER BY EventDate
FORMAT PrettyCompact
Response
┌──EventDate─┬───────c─┐
│ 2014-03-17 │ 1406958 │
│ 2014-03-18 │ 1383658 │
│ 2014-03-19 │ 1405797 │
│ 2014-03-20 │ 1353623 │
│ 2014-03-21 │ 1245779 │
│ 2014-03-22 │ 1031592 │
│ 2014-03-23 │ 1046491 │
└────────────┴─────────┘
Totals:
┌──EventDate─┬───────c─┐
│ 1970-01-01 │ 8873898 │
└────────────┴─────────┘
Extremes:
┌──EventDate─┬───────c─┐
│ 2014-03-17 │ 1031592 │
│ 2014-03-23 │ 1406958 │
└────────────┴─────────┘
الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات
إعدادات الصيغة
Pretty:
|Setting
|Description
|Default
output_format_pretty_max_rows
|الحد الأقصى لعدد الصفوف في تنسيقات Pretty.
10000
output_format_pretty_max_column_pad_width
|أقصى عرض لحشو جميع القيم في عمود ضمن تنسيقات Pretty.
250
output_format_pretty_max_value_width
|أقصى عرض للقيمة المعروضة في تنسيقات Pretty. وإذا تجاوزته، فستُقتطع القيمة.
10000
output_format_pretty_color
|استخدم ANSI escape sequences لإظهار الألوان في تنسيقات Pretty.
true
output_format_pretty_grid_charset
|مجموعة المحارف المستخدمة لطباعة حدود الشبكة. مجموعات المحارف المتاحة: ASCII وUTF-8.
UTF-8
output_format_pretty_row_numbers
|أضِف أرقام الصفوف قبل كل صف في output format من نوع Pretty.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names
|اعرض أسماء الأعمدة في التذييل إذا كان الجدول يحتوي على عدد كبير من الصفوف.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows
|يحدّد الحد الأدنى لعدد الصفوف الذي عنده يُعرض التذييل إذا كان
output_format_pretty_display_footer_column_names مفعّلًا.
50