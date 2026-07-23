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الوصف

يُخرج التنسيق Pretty البيانات على شكل جداول مرسومة بأحرف Unicode، باستخدام تسلسلات إفلات ANSI لعرض الألوان في الطرفية. يُرسَم للجدول إطار كامل، ويشغل كل صف سطرين في الطرفية. تُخرَج كل كتلة من النتائج كجدول منفصل. وهذا ضروري حتى يمكن إخراج الكتل دون التخزين المؤقت للنتائج (إذ يلزم التخزين المؤقت لحساب العرض المرئي لجميع القيم مسبقًا). يُخرَج NULL على هيئة ᴺᵁᴸᴸ.

مثال على الاستخدام

مثال (بصيغة PrettyCompact):
Query
Response
لا يُطبَّق الإفلات على الصفوف في أيٍّ من تنسيقات Pretty. ويُعرض المثال التالي لتنسيق PrettyCompact:
Query
Response
لتجنّب إخراج كمية كبيرة جدًا من البيانات إلى الطرفية، لا يُطبع سوى أول 10,000 صف. إذا كان عدد الصفوف أكبر من أو يساوي 10,000، فستُطبع الرسالة “تم عرض أول 10 000”.
هذا التنسيق مناسب فقط لإخراج نتيجة استعلام، وليس لتحليل البيانات.
يدعم تنسيق Pretty إخراج القيم الإجمالية (عند استخدام WITH TOTALS) والقيم القصوى (عند ضبط ‘extremes’ على 1). في هذه الحالات، تُخرَج القيم الإجمالية والقيم القصوى بعد البيانات الرئيسية، في جداول منفصلة. يوضح المثال التالي ذلك باستخدام تنسيق PrettyCompact:
Query
Response

إعدادات الصيغة

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦