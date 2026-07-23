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الوصف

يحسب تنسيق الإخراج Hash قيمة هاش واحدة لجميع الأعمدة والصفوف في النتيجة. ويفيد ذلك في حساب “بصمة” للنتيجة، مثل الحالات التي يكون فيها نقل البيانات هو العامل المقيِّد.

مثال للاستخدام

قراءة البيانات

افترض وجود جدول باسم football يحتوي على البيانات التالية:
اقرأ البيانات باستخدام صيغة Hash:
سيعالج الاستعلام البيانات، لكنه لن يُنتج أي مخرجات.

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦