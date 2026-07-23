الإدخال الإخراج الاسم المستعار ✔ ✔

يحلّل تنسيق RowBinary البيانات صفًا تلو صف بصيغة ثنائية. تُدرج الصفوف والقيم بشكل متتالٍ، من دون فواصل. ونظرًا لأن البيانات تكون بصيغة ثنائية، فإن المحدِّد بعد FORMAT RowBinary يكون محددًا بدقة كما يلي:

أي عدد من محارف المسافات البيضاء: ' ' (مسافة - الرمز 0x20 ) '\t' (تبويب - الرمز 0x09 ) '\f' (تغذية صفحة - الرمز 0x0C )

يتبع ذلك تسلسل سطر جديد واحد بالضبط: بنمط Windows "\r

" أو بنمط Unix '

'

ثم تليه مباشرةً بيانات ثنائية.

هذا التنسيق أقل كفاءة من تنسيق Native لأنه قائم على الصفوف.

​ تنسيق النقل لأنواع البيانات

يمكن تنفيذ معظم الاستعلامات الواردة في الأمثلة باستخدام curl مع توجيه الإخراج إلى ملف. curl -XPOST "http://localhost:8123?default_format=RowBinary" \ --data-binary "SELECT 42 :: UInt32" > out.bin

بعد ذلك، يمكن فحص البيانات باستخدام محرر ست عشري.

​ LEB128 غير الموقَّع (Little Endian Base 128)

little-endian، يُستخدم لترميز طول أنواع البيانات ذات الحجم المتغيّر مثل String و Array و Map . ويمكن الاطّلاع على تنفيذ نموذجي في ترميز لأعداد صحيحة غير موقَّعة بعرض متغيّر وبترتيب، يُستخدم لترميز طول أنواع البيانات ذات الحجم المتغيّر مثل. ويمكن الاطّلاع على تنفيذ نموذجي في صفحة LEB128 على ويكيبيديا

تُشفَّر جميع أنواع الأعداد الصحيحة بعدد مناسب من البايتات وبترتيب little-endian. وتستخدم الأنواع الموقَّعة ( Int8 إلى Int256 ) تمثيل متممة الاثنين. وتدعم معظم اللغات استخراج هذه الأعداد الصحيحة من مصفوفات البايتات، إما باستخدام أدوات مدمجة أو مكتبات معروفة على نطاق واسع. أمّا Int128 / Int256 و UInt128 / UInt256 ، فتتجاوز أحجام الأعداد الصحيحة المدعومة أصلاً في معظم اللغات، لذا قد يلزم استخدام فك تسلسل مخصّص.

تُرمَّز القيم المنطقية في بايت واحد، ويمكن فك تسلسلها بطريقة مماثلة لـ UInt8 .

0 هو false

هو 1 هو true

أعداد فاصلة عائمة بتنسيق Little-endian، ومُرمَّزة في 4 بايتات لـ Float32 و8 بايتات لـ Float64 . وكما هو الحال مع الأعداد الصحيحة، توفّر معظم اللغات أدوات مناسبة لفك تسلسل هذه القيم.

يُعد BFloat16 ‏ (Brain Floating Point) تنسيق أعداد فاصلة عائمة بعرض 16 بت، ويوفّر نطاق Float32 مع دقة أقل، مما يجعله مفيدًا في مهام تعلّم الآلة. ويكون تنسيق النقل له أساسًا هو أعلى 16 بت من قيمة Float32. إذا كانت لغة البرمجة لديك لا تدعمه دعمًا أصيلًا، فأسهل طريقة للتعامل معه هي قراءته وكتابته بصيغة UInt16، مع التحويل من وإلى Float32:

لتحويل BFloat16 إلى Float32 (شيفرة شبه برمجية):

// Read 2 bytes as little-endian UInt16 // Left-shift by 16 bits to get Float32 bits bfloat16Bits = readUInt16() float32Bits = bfloat16Bits << 16 floatValue = reinterpretAsFloat32(float32Bits)

لتحويل Float32 إلى BFloat16 (شيفرة شبه برمجية):

// Right-shift Float32 bits by 16 to truncate to BFloat16 float32Bits = reinterpretAsUInt32(floatValue) bfloat16Bits = float32Bits >> 16 writeUInt16(bfloat16Bits)

أمثلة على القيم الأساسية لـ BFloat16 :

SELECT CAST ( 1 . 25 , 'BFloat16' )

0xA0, 0x3F, // 1.25 as BFloat16

تُمثَّل أنواع Decimal كأعداد صحيحة little-endian بعرض البتات الموافق لكل نوع.

Decimal32 - 4 بايت، أو Int32 .

- 4 بايت، أو . Decimal64 - 8 بايت، أو Int64 .

- 8 بايت، أو . Decimal128 - 16 بايت، أو Int128 .

- 16 بايت، أو . Decimal256 - 32 بايت، أو Int256 .

عند فك تسلسل قيمة Decimal، يمكن استخراج الجزأين الصحيح والكسري باستخدام الشيفرة شبه البرمجية التالية:

let scale_multiplier = 10 ** scale let whole_part = trunc(value / scale_multiplier) // truncate toward zero let fractional_part = value % scale_multiplier let result = Decimal(whole_part, fractional_part)

حيث تُجري trunc القطع باتجاه الصفر (وليس القسمة بالتقريب إلى الأسفل، التي تختلف مع القيم السالبة)، و scale هو عدد الخانات بعد الفاصلة العشرية. على سبيل المثال، بالنسبة إلى Decimal(10, 2) (وهو مكافئ لـ Decimal32(2) )، تكون قيمة scale هي 2 ، وستُمثَّل القيمة 12345 بالشكل (123, 45) .

يتطلّب التسلسل إجراء العملية العكسية:

let scale_multiplier = 10 ** scale let result = whole_part * scale_multiplier + fractional_part

سلاسل ClickHouse هي تتابعات عشوائية من البايتات. ولا يُشترط أن تكون UTF-8 صالحة. وبادئة الطول هي طول البايتات، وليست عدد المحارف.

تُرمَّز في جزأين:

عدد صحيح متغير الطول (LEB128) يشير إلى طول السلسلة بالبايت. البايتات الخام للسلسلة.

على سبيل المثال، ستُرمَّز السلسلة foobar باستخدام سبعة بايتات كما يلي:

0x06, // LEB128 length of the string (6) 0x66, // 'f' 0x6f, // 'o' 0x6f, // 'o' 0x62, // 'b' 0x61, // 'a' 0x72, // 'r'

بخلاف String ، يكون لـ FixedString طول ثابت يُحدَّد في المخطط. ويُشفَّر كتسلسل من البايتات، مع استكماله ببايتات صفرية لاحقة إذا كانت القيمة أقصر من N .

عند قراءة FixedString ، قد تكون البايتات الصفرية اللاحقة إما بايتات حشو أو محارف \0 فعلية في البيانات، ولا يمكن التمييز بينها في تنسيق النقل. ويحتفظ ClickHouse نفسه بجميع بايتات N كما هي.

يحتوي FixedString(3) الفارغ على أصفار الحشو فقط:

0x00, 0x00, 0x00

قيمة FixedString(3) غير فارغة وتحتوي على السلسلة hi :

0x68, // 'h' 0x69, // 'i' 0x00, // padding zero

قيمة FixedString(3) غير فارغة وتحتوي على السلسلة bar :

0x62, // 'b' 0x61, // 'a' 0x72, // 'r'

لا حاجة إلى أي مسافات إضافية في المثال الأخير، لأن البايتات الثلاثة كلها مستخدمة.

يُخزَّن بصيغة UInt16 (بايتان) لتمثيل عدد الأيام منذ 1970-01-01 .

نطاق القيم المدعوم: [1970-01-01, 2149-06-06] .

قيم داخلية نموذجية لـ Date :

SELECT CAST ( '2024-01-15' , 'Date' ) AS d

0x19, 0x4D, // 19737 as UInt16 (little-endian) = 19737 days since 1970-01-01

يُخزَّن بصيغة Int32 (أربعة بايتات) ويمثّل عدد الأيام قبل 1970-01-01 أو بعده.

النطاق المدعوم للقيم: [1900-01-01, 2299-12-31] .

القيم الداخلية النموذجية لـ Date32 :

SELECT CAST ( '2024-01-15' , 'Date32' ) AS d

0x19, 0x4D, 0x00, 0x00, // 19737 as Int32 (little-endian) = 19737 days since 1970-01-01

تاريخ قبل epoch:

SELECT CAST ( '1900-01-01' , 'Date32' ) AS d

0x21, 0x9C, 0xFF, 0xFF, // -25567 as Int32 (little-endian) = 25567 days before 1970-01-01

يُخزَّن بصيغة UInt32 (أربعة بايتات) لتمثيل عدد الثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC .

البنية:

DateTime([timezone])

على سبيل المثال، DateTime أو DateTime('UTC') .

تكون القيمة الثنائية دائمًا إزاحة epoch وفق UTC. ولا تغيّر المنطقة الزمنية الترميز. ومع ذلك، فإن المنطقة الزمنية تؤثر بالفعل في كيفية تفسير القيم النصية عند الإدراج: فإدراج '2024-01-15 10:30:00' في عمود DateTime('America/New_York') يخزّن قيمة epoch مختلفة عن إدراج السلسلة نفسها في عمود DateTime('UTC') ، لأن السلسلة تُفسَّر على أنها وقت محلي ضمن المنطقة الزمنية للعمود. وعلى wire، يكون كلاهما مجرد ثوانٍ epoch من النوع UInt32 .

النطاق المدعوم للقيم: [1970-01-01 00:00:00, 2106-02-07 06:28:15] .

قيم التمثيل الداخلية النموذجية لـ DateTime :

SELECT CAST ( '2024-01-15 10:30:00' , 'DateTime(\' UTC\ ')' ) AS d

0x28, 0x09, 0xA5, 0x65, // 1705314600 as UInt32 (little-endian)

يُخزَّن كقيمة Int64 (ثمانية بايتات) تمثّل عدد النبضات قبل أو بعد 1970-01-01 00:00:00 UTC . وتُحدَّد دقة هذه النبضات بواسطة المعلَمة precision ، راجع البنية أدناه:

DateTime64(precision, [timezone])

حيث تكون precision عددًا صحيحًا من 0 إلى 9 . وعادةً لا يُستخدم إلا ما يلي: 3 (مللي ثانية)، 6 (ميكروثانية)، 9 (نانوثانية).

أمثلة على تعريفات DateTime64 الصالحة: DateTime64(0) ، و DateTime64(3) ، و DateTime64(6, 'UTC') ، أو DateTime64(9, 'Europe/Amsterdam') .

DateTime ، تكون القيمة الثنائية دائمًا إزاحة عن epoch بتوقيت UTC. تؤثر المنطقة الزمنية في كيفية تفسير القيم النصية عند الإدراج (راجع ملاحظة Int64 منذ epoch بتوقيت UTC. كما هو الحال مع، تكون القيمة الثنائية دائمًا إزاحة عنبتوقيت UTC. تؤثرفي كيفية تفسير القيم النصية عند الإدراج (راجع ملاحظة DateTime )، لكن الترميز نفسه يكون دائمًا على شكل ticks من نوعمنذبتوقيت UTC.

يمكن تفسير قيمة Int64 الأساسية للنوع DateTime64 على أنها عدد الوحدات التالية قبل epoch الخاص بـ UNIX أو بعده:

DateTime64(0) - ثوانٍ.

- ثوانٍ. DateTime64(3) - مللي ثانية.

- مللي ثانية. DateTime64(6) - ميكروثانية.

- ميكروثانية. DateTime64(9) - نانوثانية.

النطاق المدعوم للقيم: [0000-01-01 00:00:00, 9999-12-31 23:59:59.999999999] (للدقة حتى 7؛ أما الدقتان 8 و9 فنطاقهما أضيق، راجع الملاحظة أدناه).

نماذج للقيم الأساسية لـ DateTime64 :

DateTime64(3) : تمثل القيمة 1546300800000 ‏ 2019-01-01 00:00:00 UTC .

: تمثل القيمة ‏ . DateTime64(6) : تمثل القيمة 1705314600123456 ‏ 2024-01-15 10:30:00.123456 UTC .

: تمثل القيمة ‏ . DateTime64(9) : تمثل القيمة 1705314600123456789 ‏ 2024-01-15 10:30:00.123456789 UTC .

لأن نطاق ticks الأساسي من نوع Int64 يضيق عند الدقة الأعلى، فإن القيمة القصوى المدعومة تتقلص: عند الدقة 8 تكون 4892-10-07 ، وعند الدقة 9 (نانوثانية) تكون 2262-04-11 23:47:16 بتوقيت UTC.

يُخزَّن كـ Int32 لتمثيل قيمة زمنية بالثواني. القيم السالبة صالحة.

نطاق القيم المدعوم: [-999:59:59, 999:59:59] (أي [-3599999, 3599999] ثانية).

في الوقت الحالي، يجب تعيين الإعداد enable_time_time64_type إلى 1 لاستخدام Time أو Time64 .

أمثلة على القيم الداخلية لـ Time :

SET enable_time_time64_type = 1 ; SELECT CAST ( '15:32:16' , 'Time' ) AS t

0x80, 0xDA, 0x00, 0x00, // 55936 seconds = 15:32:16

يُخزَّن داخليًا على هيئة Decimal64 (ويُخزَّن Decimal64 بدوره على هيئة Int64 ) لتمثيل قيمة وقت بأجزاء من الثانية، مع دقة قابلة للضبط. القيم السالبة صالحة.

البنية:

Time64(precision)

حيث تكون precision عددًا صحيحًا من 0 إلى 9 . القيم الشائعة: 3 (مللي ثانية)، 6 (ميكروثانية)، 9 (نانوثانية).

نطاق القيم المدعوم: [-999:59:59.xxxxxxxxx, 999:59:59.xxxxxxxxx] .

في الوقت الحالي، يجب تعيين الإعداد enable_time_time64_type إلى 1 لاستخدام Time أو Time64 .

تمثل قيمة Int64 الداخلية أجزاء الثانية الكسرية بعد تحجيمها بـ 10^precision .

قيم التمثيل الداخلي النموذجية لـ Time64 :

SET enable_time_time64_type = 1 ; SELECT CAST ( '15:32:16.123456' , 'Time64(6)' ) AS t

0x40, 0x82, 0x0D, 0x06, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, // 55936123456 as Int64 // 55936123456 / 10^6 = 55936.123456 seconds = 15:32:16.123456

​ أنواع Interval

تُخزَّن جميع أنواع interval بصيغة Int64 (ثمانية بايتات، little-endian). وتمثّل القيمة عدد وحدات الوقت المقابلة. والقيم السالبة صالحة.

أنواع interval هي: IntervalNanosecond , IntervalMicrosecond , IntervalMillisecond , IntervalSecond , IntervalMinute , IntervalHour , IntervalDay , IntervalWeek , IntervalMonth , IntervalQuarter , IntervalYear .

يحدّد اسم نوع interval (على سبيل المثال، IntervalSecond مقابل IntervalDay ) وحدة القيمة المخزَّنة. أمّا ترميز wire encoding فيبقى نفسه دائمًا.

أمثلة على القيم الداخلية المخزَّنة:

SELECT INTERVAL 5 SECOND AS a, INTERVAL 10 DAY AS b, INTERVAL - 7 DAY AS c, INTERVAL 3 YEAR AS d, INTERVAL 500 MICROSECOND AS e

// IntervalSecond: 5 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // IntervalDay: 10 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // IntervalDay: -7 0xF9, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, // IntervalYear: 3 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // IntervalMicrosecond: 500 0xF4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

يُخزَّن في بايت واحد ( Enum8 == Int8 ) أو بايتين ( Enum16 == Int16 ) لتمثيل فهرس قيمة enum ضمن تعريف enum . لاحظ أن نوع التخزين موقَّع — لذا يمكن أن تكون قيم enum سالبة (على سبيل المثال، Enum8('a' = -128, 'b' = 0) ).

يمكن تعريف Enum بطريقة بسيطة، كما يلي:

SELECT 1 :: Enum8( 'hello' = 1 , 'world' = 2 ) AS e;

┌─e─────┐ 1. │ hello │ └───────┘

سيكون لـ Enum8 المعرّف أعلاه مخطط القيم التالي في العميل:

Map<Int8, String> { 1: 'hello', 2: 'world' }

أو بشكل أكثر تعقيدًا، كما يلي:

SELECT 42 :: Enum16( 'f\'' = 1, ' x = ' = 2, ' b\ '\'' = 3, ' \ 'c=4=' = 42 , '4' = 1234 ) AS e;

┌─e─────┐ 1. │ 'c=4= │ └───────┘

سيكون لـ Enum16 المعرّف أعلاه تعيين القيم التالي في العميل:

Map<Int16, String> { 1: 'f\'', 2: 'x =', 3: 'b\'', 42: '\'c=4=', 1234: '4' }

بالنسبة إلى محلّل نوع البيانات، يكمن التحدي الرئيسي في تتبّع الرموز المُهرَّبة في تعريف enum ، مثل \' ، والرموز الخاصة مثل = التي قد تظهر داخل السلاسل النصية المحاطة بعلامتَي اقتباس.

يُمثَّل على شكل تسلسل من 16 بايتًا. ويُخزَّن UUID على هيئة قيمتَي UInt64 بنظام little-endian: إذ تُعكس البايتات الثمانية الأولى من تمثيل UUID القياسي، وتُعكس البايتات الثمانية الثانية بشكل مستقل.

على سبيل المثال، إذا كان UUID هو 61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 :

تمثيل البايتات القياسي: 61 f0 c4 04 5c b3 11 e7 | 90 7b a6 00 6a d3 db a0

| النصف الأول بعد العكس (LE UInt64): e7 11 b3 5c 04 c4 f0 61

النصف الثاني بعد العكس (LE UInt64): a0 db d3 6a 00 a6 7b 90

القيم الداخلية النموذجية لـ UUID :

يُمثَّل 61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0 على النحو التالي:

0xE7, 0x11, 0xB3, 0x5C, 0x04, 0xC4, 0xF0, 0x61, 0xA0, 0xDB, 0xD3, 0x6A, 0x00, 0xA6, 0x7B, 0x90,

يُمثَّل UUID الافتراضي 00000000-0000-0000-0000-000000000000 على شكل 16 بايتًا صفريًا:

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

يمكن استخدامه عند إدراج سجل جديد دون تحديد قيمة UUID.

يُخزَّن في أربعة بايتات بصيغة UInt32 وبترتيب البايت little-endian. لاحظ أن هذا يختلف عن ترتيب بايتات الشبكة التقليدي (big-endian) الشائع الاستخدام لعناوين IP. في ما يلي قيم التمثيل الداخلي النموذجية لـ IPv4 :

SELECT CAST ( '0.0.0.0' , 'IPv4' ) AS a, CAST ( '127.0.0.1' , 'IPv4' ) AS b, CAST ( '192.168.0.1' , 'IPv4' ) AS c, CAST ( '255.255.255.255' , 'IPv4' ) AS d, CAST ( '168.212.226.204' , 'IPv4' ) AS e

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 0.0.0.0 0x01, 0x00, 0x00, 0x7f, // 127.0.0.1 0x01, 0x00, 0xa8, 0xc0, // 192.168.0.1 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, // 255.255.255.255 0xcc, 0xe2, 0xd4, 0xa8, // 168.212.226.204

يُخزَّن في 16 بايت بترتيب big-endian / ترتيب بايتات الشبكة (البايت الأعلى أهمية أولًا). قيم داخلية نموذجية لـ IPv6 :

SELECT CAST ( '2a02:aa08:e000:3100::2' , 'IPv6' ) AS a, CAST ( '2001:44c8:129:2632:33:0:252:2' , 'IPv6' ) AS b, CAST ( '2a02:e980:1e::1' , 'IPv6' ) AS c

// 2a02:aa08:e000:3100::2 0x2A, 0x02, 0xAA, 0x08, 0xE0, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, // 2001:44c8:129:2632:33:0:252:2 0x20, 0x01, 0x44, 0xC8, 0x01, 0x29, 0x26, 0x32, 0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0x02, 0x52, 0x00, 0x02, // 2a02:e980:1e::1 0x2A, 0x02, 0xE9, 0x80, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,

يُرمَّز نوع البيانات Nullable على النحو التالي:

بايت واحد يشير إلى ما إذا كانت القيمة NULL أم لا: تشير 0x00 إلى أن القيمة ليست NULL .

إلى أن القيمة ليست . تشير 0x01 إلى أن القيمة هي NULL . إذا لم تكن القيمة NULL ، فيُرمَّز نوع البيانات الأساسي كالمعتاد. أما إذا كانت القيمة NULL ، فلا تُكتب أي بايتات إضافية للنوع الأساسي.

على سبيل المثال، قيمة Nullable(UInt32) :

SELECT CAST ( 42 , 'Nullable(UInt32)' ) AS a, CAST ( NULL , 'Nullable(UInt32)' ) AS b

0x00, // Not NULL - the value follows 0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(42) 0x01, // NULL - nothing follows

في تنسيق RowBinary، لا تؤثر علامة low-cardinality في wire format. على سبيل المثال، يُرمَّز LowCardinality(String) بالطريقة نفسها التي يُرمَّز بها String العادي.

ينطبق هذا فقط على RowBinary. في Native format، يستخدم LowCardinality ترميزًا مختلفًا قائمًا على القاموس.

يمكن تعريف عمود على أنه LowCardinality(Nullable(T)) ، ولكن لا يمكن تعريفه على أنه Nullable(LowCardinality(T)) - إذ يؤدي ذلك دائمًا إلى ظهور خطأ من الخادم.

1 للسماح بمعظم أنواع البيانات داخل LowCardinality بهدف تحقيق تغطية أفضل. أثناء الاختبار، يمكن ضبط allow_suspicious_low_cardinality_types علىللسماح بمعظم أنواع البيانات داخلبهدف تحقيق تغطية أفضل.

تُرمَّز المصفوفة على النحو التالي:

عدد صحيح ذو طول متغيّر (LEB128) يحدّد عدد العناصر في المصفوفة. عناصر المصفوفة، مُرمَّزة بالطريقة نفسها المُستخدمة لنوع البيانات الأساسي.

على سبيل المثال، مصفوفة بقيم UInt32 :

SELECT CAST ( array ( 1 , 2 , 3 ), 'Array(UInt32)' ) AS arr

0x03, // LEB128 - the array has 3 elements 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(1) 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(2) 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(3)

مثال أكثر تعقيدًا قليلًا:

SELECT array ( 'foobar' , 'qaz' ) AS arr

0x02, // LEB128 - the array has 2 elements 0x06, // LEB128 - the first string has 6 bytes 0x66, 0x6f, 0x6f, 0x62, 0x61, 0x72, // 'foobar' 0x03, // LEB128 - the second string has 3 bytes 0x71, 0x61, 0x7a, // 'qaz'

يمكن أن تحتوي المصفوفة على قيم تقبل NULL، لكن لا يمكن أن تكون المصفوفة نفسها قابلة لأن تكون NULL.

ما يلي صالح:

SELECT CAST ([NULL, 'foo'], 'Array(Nullable(String))' ) AS arr;

┌─arr──────────┐ 1. │ [NULL,'foo'] │ └──────────────┘

وسيُشفَّر على النحو التالي:

0x02, // LEB128 - the array has 2 elements 0x01, // Is NULL - nothing follows for this element 0x00, // Is NOT NULL - the data follows 0x03, // LEB128 - the string has 3 bytes 0x66, 0x6f, 0x6f, // 'foo'

يمكنك العثور على مثال للتعامل مع المصفوفات متعددة الأبعاد في قسم Geo

يُشفَّر Tuple بحيث تأتي جميع عناصره متتابعةً، كلٌّ منها وفق wire format الخاص به، من دون أي معلومات وصفية إضافية أو فواصل.

CREATE OR REPLACE TABLE foo ( `t` Tuple( UInt32, String, Array (UInt8) ) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO foo VALUES (( 42 , 'foo' , array ( 99 , 144 )));

0x2a, 0x00, 0x00, 0x00, // 42 as UInt32 0x03, // LEB128 - the string has 3 bytes 0x66, 0x6f, 0x6f, // 'foo' 0x02, // LEB128 - the array has 2 elements 0x63, // 99 as UInt8 0x90, // 144 as UInt8

يطرح الترميز النصي لنوع البيانات Tuple تحديات مشابهة لتلك الخاصة بـ نوع Enum ، مثل تتبّع الرموز المُهرَّبة والمحارف الخاصة؛ ومع Tuple يصبح من الضروري أيضًا تتبّع الأقواس المفتوحة والمغلقة. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أن أكثر أنواع Tuples تعقيدًا قد تحتوي على Tuples متداخلة أخرى، وArrays، وMaps، وحتى enums.

على سبيل المثال، في الجدول التالي، يحتوي الـ tuple على enum يتضمن علامة backtick وقوسًا في الاسم، ما قد يسبب مشكلات في التحليل إذا لم تتم معالجته بشكل صحيح:

CREATE OR REPLACE TABLE foo ( `t` Tuple( Enum8( 'f\' () ' = 0), Array(Nullable(Tuple(UInt32, String))) ) ) ENGINE = Memory;

يمكن اعتبار Map على أنه Array(Tuple(K, V)) ، حيث إن K هو نوع المفتاح و V هو نوع القيمة. ويُرمَّز Map على النحو التالي:

عدد صحيح متغير الطول (LEB128) يشير إلى عدد العناصر في Map . عناصر Map على شكل أزواج مفتاح-قيمة، مُرمَّزة وفقًا لأنواعها المقابلة.

على سبيل المثال، Map بمفاتيح من النوع String وقيم من النوع UInt32 :

SELECT CAST (map( 'foo' , 1 , 'bar' , 2 ), 'Map(String, UInt32)' ) AS m

0x02, // LEB128 - the map has 2 elements 0x03, // LEB128 - the first key has 3 bytes 0x66, 0x6f, 0x6f, // 'foo' 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(1) 0x03, // LEB128 - the second key has 3 bytes 0x62, 0x61, 0x72, // 'bar' 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(2)

من الممكن وجود قيم من النوع Map ذات بُنى متداخلة بعمق، مثل Map(String, Map(Int32, Array(Nullable(String)))) ، وستُرمَّز بطريقة مماثلة لما هو موصوف أعلاه.

يمثّل هذا النوع union من أنواع بيانات أخرى. يعني النوع Variant(T1, T2, ..., TN) أن كل صف من هذا النوع تكون له قيمة من النوع T1 أو T2 أو … أو TN ، أو لا تكون له أي قيمة منها (القيمة NULL ).

مع أن Variant(T1, T2) يعني للمستخدم النهائي تمامًا الشيء نفسه الذي يعنيه Variant(T2, T1) ، فإن ترتيب الأنواع في التعريف مهم بالنسبة إلى wire format: إذ تُرتَّب الأنواع في التعريف دائمًا ترتيبًا أبجديًا، وهذا مهم لأن المتغيّر الفعلي يُشفَّر بواسطة “discriminant”، أي فهرس نوع البيانات في التعريف.

انظر إلى المثال التالي:

SET allow_experimental_variant_type = 1 , allow_suspicious_variant_types = 1 ; CREATE OR REPLACE TABLE foo ( -- It does not matter what is the order of types in the user input; -- the types are always sorted alphabetically in the wire format. `var` Variant( Array (Int16), Bool, Date , FixedString( 6 ), Float32, Float64, Int128, Int16, Int32, Int64, Int8, String, UInt128, UInt16, UInt32, UInt64, UInt8 ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); INSERT INTO foo VALUES (true), ( 'foobar' :: FixedString( 6 )), ( 100 . 5 :: Float64), ( 100 :: Int128), ([1, 2, 3] :: Array (Int16)); SELECT * FROM foo FORMAT RowBinary;

0x01, // type index -> Bool 0x01, // true 0x03, // type index -> FixedString(6) 0x66, 0x6F, 0x6F, 0x62, 0x61, 0x72, // 'foobar' 0x05, // type index -> Float64 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x59, 0x40, // 100.5 as Float64 0x06, // type index -> Int128 0x64, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 100 as Int128 0x00, // type index -> Array(Int16) 0x03, // LEB128 - the array has 3 elements 0x01, 0x00, // 1 as Int16 0x02, 0x00, // 2 as Int16 0x03, 0x00, // 3 as Int16

تُشفَّر القيمة NULL ببايت تمييز قيمته 0xFF :

SELECT NULL :: Variant(UInt32, String)

0xFF, // discriminant = NULL

Variant . يمكن استخدام الإعداد allow_suspicious_variant_types لإتاحة اختبار أشمل للنوع

Dynamic احتواء قيم من أي نوع، ويُحدَّد ذلك في وقت التشغيل. في تنسيق RowBinary، تكون كل قيمة ذاتية الوصف: فالجزء الأول هو توصيف النوع يمكن للنوعاحتواء قيم من أي نوع، ويُحدَّد ذلك في وقت التشغيل. في تنسيق RowBinary، تكون كل قيمة ذاتية الوصف: فالجزء الأول هو توصيف النوع بهذا التنسيق . ثم تأتي المحتويات، مع ترميز القيمة كما هو موضح في هذا المستند. لذا، لتحليل قيمة ما، ما عليك سوى استخدام فهرس النوع لتحديد المُحلِّل المناسب، ثم إعادة استخدام تحليل RowBinary المتوفر لديك مسبقًا في مواضع أخرى.

[BinaryTypeIndex][type-specific parameters...][value]

BinaryTypeIndex عبارة عن بايت واحد يحدّد النوع. راجع حيث إنعبارة عن بايت واحد يحدّد النوع. راجع المرجع هنا للاطلاع على مؤشرات الأنواع والمعلمات.

تُشفَّر قيمة Dynamic من النوع NULL باستخدام BinaryTypeIndex 0x00 (النوع Nothing )، من دون أي بايتات إضافية:

SELECT NULL :: Dynamic

00 # BinaryTypeIndex: Nothing (0x00), represents NULL

أمثلة:

SELECT 42 :: Dynamic

0a # BinaryTypeIndex: Int64 (0x0A) 2a 00 00 00 00 00 00 00 # Int64 value: 42

SELECT toDateTime64( '2024-01-15 10:30:00' , 3 , 'America/New_York' ):: Dynamic

14 # BinaryTypeIndex: DateTime64WithTimezone (0x14) 03 # UInt8: precision 10 # VarUInt: timezone name length 41 6d 65 72 69 63 61 2f # "America/" 4e 65 77 5f 59 6f 72 6b # "New_York" c0 6c be 0d 8d 01 00 00 # Int64: timestamps

يُشفِّر نوع JSON البيانات في فئتين متمايزتين:

المسارات ذات الأنواع المحددة - المسارات المصرَّح بها بأنواع محددة صراحةً في المخطط (مثل JSON(user_id UInt32, name String) ) المسارات الديناميكية/مسارات overflow عند تجاوز حد المسارات الديناميكية - المسارات التي تُكتشف في وقت التشغيل وتُخزَّن بالنوع Dynamic . يسبق تعريف النوع ترميزَ القيمة.

يختلف wire format والقواعد الخاصة به بين هاتين الفئتين.

فئة المسار مُدرَج في التسلسل ترميز القيمة يسمح بـ Variant/Nullable المسارات محددة النوع دائمًا (حتى إذا كانت NULL) تنسيق ثنائي خاص بالنوع نعم مسارات Dynamic فقط إذا لم تكن NULL Dynamic لا

تُسلسَل المسارات في ثلاث مجموعات تُكتب بشكل تسلسلي: المسارات ذات الأنواع المحددة، والمسارات الديناميكية، ثم مسارات البيانات المشتركة (الفائضة). تُكتب المسارات ذات الأنواع المحددة والمسارات الديناميكية بترتيب يعتمد على التنفيذ (يحدده التكرار الداخلي على خريطة التجزئة)، بينما تُكتب مسارات البيانات المشتركة بترتيب أبجدي. لا ينبغي الاعتماد على أي ترتيب محدد للمسارات، إذ يُوزّع المُفكِّك كل مسار بحسب اسمه لا موضعه.

يُسلسَل كل صف JSON بتنسيق RowBinary على النحو التالي:

[VarUInt: number_of_paths] [String: path_1][value_1] [String: path_2][value_2] ...

أمثلة:

1. JSON بسيط يحتوي على مسارات ذات أنواع محددة فقط:

Schema: JSON(user_id UInt32, active Bool)

صف: {"user_id": 42, "active": true}

الترميز الثنائي (سداسي عشري مع التعليقات التوضيحية):

02 # VarUInt: 2 paths total # Typed path "active" 06 61 63 74 69 76 65 # String: "active" (length 6 + bytes) 01 # Bool/UInt8 value: true (1) # Typed path "user_id" 07 75 73 65 72 5F 69 64 # String: "user_id" (length 7 + bytes) 2A 00 00 00 # UInt32 value: 42 (little-endian)

2. JSON بسيط مع مسارات محددة النوع ومسارات Dynamic:

Schema: JSON(user_id UInt32, active Bool)

صف: {"user_id": 42, "active": true, "name": "Alice"}

الترميز الثنائي (سداسي عشري مع التعليقات التوضيحية):

03 # VarUInt: 3 paths total # Typed path "active" 06 61 63 74 69 76 65 # String: "active" (length 6 + bytes) 01 # Bool/UInt8 value: true (1) # Dynamic path "name" 04 6E 61 6D 65 # String: "name" (length 4 + bytes) 15 # BinaryTypeIndex: String (0x15) 05 41 6C 69 63 65 # String value: "Alice" (length 5 + bytes) # Typed path "user_id" 07 75 73 65 72 5F 69 64 # String: "user_id" (length 7 + bytes) 2A 00 00 00 # UInt32 value: 42 (little-endian)

3. معالجة NULL:

مع عمود Nullable محدد النوع، تحصل على null:

Schema: JSON(score Nullable(Int32))

صف: {"score": null }

الترميز الثنائي (ست عشري مع التعليقات التوضيحية):

01 # VarUInt: 1 path total # Typed path "score" (Nullable) 05 73 63 6f 72 65 # String: "score" (length 5 + bytes) 01 # Nullable flag: 1 (is NULL, no value follows)

مع عمود محدد النوع وغير قابل للقيم الفارغة، ستحصل على القيمة الافتراضية:

Schema: JSON(name String)

صف: {"name": null}

الترميز الثنائي:

01 # VarUInt: 1 path (dynamic NULL paths are skipped!) 04 6e 61 6d 65 # "name" 00 # String length 0 (empty string)

مع المسار الديناميكي، يُتجاهل:

المخطط: JSON(id UInt64)

صف: {"id": 100, "metadata": null}

الترميز الثنائي:

01 # VarUInt: 1 path (dynamic NULL paths are skipped!) # Typed path "id" 02 69 64 # String: "id" (length 2 + bytes) 64 00 00 00 00 00 00 00 # UInt64 value: 100 (little-endian)

ملاحظة: المسار metadata الذي يحمل قيمة NULL غير مُدرج لأن المسارات الديناميكية لا تُسلسَل إلا حين تكون غير NULL. وهذا فارق جوهري مقارنةً بالمسارات ذات الأنواع المحددة.

4. كائنات JSON المتداخلة:

المخطط: JSON()

الصف: {"user": {"name": "Bob", "age": 30}}

الترميز الثنائي (بالصيغة الست عشرية مع شروح):

02 # VarUInt: 2 paths (nested objects are flattened) # Dynamic path "user.age" 08 75 73 65 72 2E 61 67 65 # String: "user.age" (length 8 + bytes) 0A # BinaryTypeIndex: Int64 (0x0A) 1E 00 00 00 00 00 00 00 # Int64 value: 30 (little-endian) # Dynamic path "user.name" 09 75 73 65 72 2E 6E 61 6D 65 # String: "user.name" (length 9 + bytes) 15 # BinaryTypeIndex: String (0x15) 03 42 6F 62 # String value: "Bob" (length 3 + bytes)

ملاحظة: تُبسَّط الكائنات المتداخلة إلى مسارات مفصولة بنقاط (مثل user.name بدلًا من بنية متداخلة).

بديل: JSON في وضع String

باستخدام الإعداد output_format_binary_write_json_as_string=1 ، تُسلسَل أعمدة JSON كسلسلة نصية واحدة بتنسيق JSON بدلًا من التنسيق الثنائي المنظَّم. ويوجد إعداد مقابل للكتابة إلى أعمدة JSON، وهو input_format_binary_read_json_as_string . ويعتمد اختيار الإعداد هنا على ما إذا كنت تريد تحليل JSON على جانب العميل أم على جانب الخادم.

​ الأنواع الجغرافية

Geo هي فئة من أنواع البيانات التي تمثل البيانات الجغرافية. وتشمل:

Point - بصيغة Tuple(Float64, Float64) .

- بصيغة . Ring - بصيغة Array(Point) ، أو Array(Tuple(Float64, Float64)) .

- بصيغة ، أو . Polygon - بصيغة Array(Ring) ، أو Array(Array(Tuple(Float64, Float64))) .

- بصيغة ، أو . MultiPolygon - بصيغة Array(Polygon) ، أو Array(Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))) .

- بصيغة ، أو . LineString - بصيغة Array(Point) ، أو Array(Tuple(Float64, Float64)) .

- بصيغة ، أو . MultiLineString - بصيغة Array(LineString) ، أو Array(Array(Tuple(Float64, Float64))) .

wire format لقيم Geo مطابقة تمامًا لصيغة Tuple وArray. وستتضمن ترويسات صيغة RowBinaryWithNamesAndTypes الأسماء المستعارة لهذه الأنواع، مثل Point و Ring و Polygon و MultiPolygon و LineString و MultiLineString .

SELECT ( 1 . 0 , 2 . 0 ) :: Point AS point , [(3.0, 4.0), (5.0, 6.0)] :: Ring AS ring, [[(7.0, 8.0), (9.0, 10.0)], [(11.0, 12.0)]] :: Polygon AS polygon , [[[(13.0, 14.0), (15.0, 16.0)], [(17.0, 18.0)]]] :: MultiPolygon AS multi_polygon, [(19.0, 20.0), (21.0, 22.0)] :: LineString AS line_string, [[(23.0, 24.0), (25.0, 26.0)], [(27.0, 28.0)]] :: MultiLineString AS multi_line_string

// Point - or Tuple(Float64, Float64) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x3F, // Point.X 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, // Point.Y // Ring - or Array(Tuple(Float64, Float64)) 0x02, // LEB128 - the "ring" array has 2 points // Ring - Point #1 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x40, // Ring - Point #2 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x40, // Polygon - or Array(Array(Tuple(Float64, Float64))) 0x02, // LEB128 - the "polygon" array has 2 rings 0x02, // LEB128 - the first ring has 2 points // Polygon - Ring #1 - Point #1 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x40, // Polygon - Ring #1 - Point #2 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x40, 0x01, // LEB128 - the second ring has 1 point // Polygon - Ring #2 - Point #1 (the only one) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x26, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x40, // MultiPolygon - or Array(Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))) 0x01, // LEB128 - the "multi_polygon" array has 1 polygon 0x02, // LEB128 - the first polygon has 2 rings 0x02, // LEB128 - the first ring has 2 points // MultiPolygon - Polygon #1 - Ring #1 - Point #1 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2A, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2C, 0x40, // MultiPolygon - Polygon #1 - Ring #1 - Point #2 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2E, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x40, 0x01, // LEB128 - the second ring has 1 point // MultiPolygon - Polygon #1 - Ring #2 - Point #1 (the only one) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x40, // LineString - or Array(Tuple(Float64, Float64)) 0x02, // LEB128 - the line string has 2 points // LineString - Point #1 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x40, // LineString - Point #2 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x35, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x40, // MultiLineString - or Array(Array(Tuple(Float64, Float64))) 0x02, // LEB128 - the multi line string has 2 line strings 0x02, // LEB128 - the first line string has 2 points // MultiLineString - LineString #1 - Point #1 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x37, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x40, // MultiLineString - LineString #1 - Point #2 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x39, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3A, 0x40, 0x01, // LEB128 - the second line string has 1 point // MultiLineString - LineString #2 - Point #1 (the only one) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x40,

Geometry هو نوع Variant يمكنه احتواء أيًّا من أنواع Geo المذكورة أعلاه. في wire format، يُرمَّز تمامًا مثل Variant ، مع بايت discriminant يحدِّد نوع Geo الذي يليه.

فهارس discriminant الخاصة بـ Geometry هي:

الفهرس النوع 0 LineString 1 MultiLineString 2 MultiPolygon 3 Point 4 Polygon 5 Ring

بنية wire format:

// 1 byte discriminant (0-5) // followed by the corresponding geo type data

مثال على ترميز Point بوصفه Geometry :

SELECT (( 1 . 0 , 2 . 0 ):: Point ):: Geometry

0x03, // discriminant = 3 (Point) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x3F, // Point.X = 1.0 as Float64 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, // Point.Y = 2.0 as Float64

مثال على ترميز Ring باعتباره Geometry :

0x05, // discriminant = 5 (Ring) 0x02, // LEB128 - array has 2 points // Point #1 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x40, // X = 3.0 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x40, // Y = 4.0 // Point #2 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x40, // X = 5.0 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x40, // Y = 6.0

يعتمد wire format لـ Nested على الإعداد flatten_nested .

يجب أن يكون جميع مصفوفات المكوّنات ضمن صف واحد بالطول نفسه. وهذا قيد يفرضه الخادم. وسيؤدي اختلاف الأطوال إلى حدوث أخطاء عند الإدراج.

في الإعداد الافتراضي، تُفكَّك Nested إلى مصفوفات مستقلة. ويتحوّل كل عمود فرعي إلى عمود Array مستقل يحمل اسمًا تفصل بين أجزائه نقاط:

CREATE OR REPLACE TABLE foo ( n Nested(a String, b Int32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); -- flatten_nested=1 is the default INSERT INTO foo VALUES (['foo', 'bar'], [42, 144]);

DESCRIBE TABLE foo يعرض الأعمدة بعد تسطيحها:

┌─name─┬─type──────────┐ 1. │ n.a │ Array(String) │ 2. │ n.b │ Array(Int32) │ └──────┴───────────────┘

تُسلسَل كل مصفوفة على حدة، كما هو موضح في قسم Array

0x02, // LEB128 - 2 String elements in the first array (n.a) 0x03, // LEB128 - the first string has 3 bytes 0x66, 0x6F, 0x6F, // 'foo' 0x03, // LEB128 - the second string has 3 bytes 0x62, 0x61, 0x72, // 'bar' 0x02, // LEB128 - 2 Int32 elements in the second array (n.b) 0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // 42 as Int32 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, // 144 as Int32

عند استخدام flatten_nested = 0 ، يُحتفَظ بـ Nested كعمود واحد من النوع Array(Tuple(...)) . ولا يُفصل اسم العمود بنقاط:

SET flatten_nested = 0 ; CREATE OR REPLACE TABLE foo ( n Nested(a String, b Int32) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); INSERT INTO foo VALUES ([('foo', 42), ('bar', 144)]);

DESCRIBE TABLE foo يُظهر عمودًا واحدًا:

┌─name─┬─type───────────────────────┐ 1. │ n │ Nested(a String, b Int32) │ └──────┴────────────────────────────┘

الترميز هو Array(Tuple(String, Int32)) : بادئة لطول المصفوفة، ثم حقول الـ Tuple لكل عنصر بالترتيب:

0x02, // LEB128 - 2 elements in the array 0x03, // LEB128 - first tuple, field a: 3 bytes 0x66, 0x6F, 0x6F, // 'foo' 0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // first tuple, field b: 42 as Int32 0x03, // LEB128 - second tuple, field a: 3 bytes 0x62, 0x61, 0x72, // 'bar' 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, // second tuple, field b: 144 as Int32

لاحظ كيف تتداخل الحقول على مستوى كل عنصر (a₁, b₁, a₂, b₂) بدلًا من أن تكون مجمّعة حسب العمود (a₁, a₂, b₁, b₂)، كما في التمثيل المسطّح.

يُشفَّر SimpleAggregateFunction(func, T) بالطريقة نفسها تمامًا مثل نوع البيانات الأساسي T . ولا يؤثر اسم الدالة التجميعية في wire format.

على سبيل المثال، يُشفَّر SimpleAggregateFunction(max, UInt32) بالطريقة نفسها التي يُشفَّر بها UInt32 عادي:

CREATE TABLE test_saf ( key UInt32, val SimpleAggregateFunction(max, UInt32) ) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY key ; INSERT INTO test_saf VALUES ( 1 , 42 ); SELECT val FROM test_saf;

تعرض ترويسة RowBinaryWithNamesAndTypes النوع على أنه SimpleAggregateFunction(max, UInt32) ، لكن القيمة الفعلية على wire ليست سوى UInt32 :

0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // 42 as UInt32

تخزّن AggregateFunction(func, T) الحالة الوسيطة الكاملة لدالة تجميع. بخلاف SimpleAggregateFunction ، التي تخزّن أيضًا حالة وسيطة لكنها ترمّزها بصورة مطابقة لنوع البيانات الأساسي، فإن AggregateFunction تخزّن كائنًا ثنائيًا معتمًا يكون تنسيقه خاصًا بكل دالة تجميع.

لا تحتوي حالات التجميع على بادئة طول في RowBinary. ويجب أن يفهم المُحلِّل تنسيق التسلسل الداخلي لكل دالة تجميع محددة لكي يعرف عدد البايتات التي يجب استهلاكها. عمليًا، تتعامل معظم العملاء مع حالات التجميع بوصفها كائنات معتمة، وتستخدم مُبدِّلات *State / *Merge ليتولى الخادم معالجة التسلسل.

يختلف التنسيق الداخلي باختلاف الدالة. وفيما يلي بعض الأمثلة البسيطة:

countState — يخزّن العدد على هيئة VarUInt ‏(LEB128):

SELECT countState( number ) FROM numbers( 5 )

0x05, // VarUInt: 5

sumState — يخزّن المجموع التراكمي في عدد صحيح ذي حجم ثابت. ويعتمد عدد البتات على نوع الوسيط ( UInt64 للوسائط الصحيحة):

SELECT sumState(toUInt32( number )) FROM numbers( 5 ) -- sum = 0+1+2+3+4 = 10

0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 10 as UInt64

minState / maxState — يخزّن بايتًا للعلامة، تليه القيمة بالنوع الأساسي. تكون العلامة 0x00 لحالة فارغة (لم تظهر أي قيم) أو 0x01 عند وجود قيمة:

SELECT maxState(toUInt32( number )) FROM numbers( 5 ) -- max = 4

0x01, // flag: has value 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, // 4 as UInt32

حالة فارغة (من دون تجميع أي صفوف):

SELECT minState(toUInt32( number )) FROM numbers( 0 )

0x00, // flag: no value

تعتمد الدوال الأكثر تعقيدًا، مثل uniq و quantile و groupArray ، على تنسيقات خاصة بالتنفيذ. وإذا كنت بحاجة إلى قراءة هذه الحالات أو كتابتها، فارجع إلى الشفرة المصدرية في ClickHouse الخاصة بالدالة المعنية.

يُعد QBit نوعًا متجهيًا يتيح إجراء lookup بكفاءة عند مستويات مختلفة من الدقة. ويُخزَّن داخليًا بتنسيق منقول. وعلى مستوى wire، فإن QBit هو ببساطة Array من نوع العنصر الأساسي ( Int8 أو Float32 أو Float64 أو BFloat16 ). ويجري تحسين نقل البت للتخزين على جهة الخادم، وليس في بروتوكول RowBinary.

البنية:

QBit(element_type, dimension[, stride])

حيث يكون element_type هو Int8 أو Float32 أو Float64 أو BFloat16 ، ويكون dimension هو البُعد الثابت للمتجه. ولا يتحكم stride الاختياري إلا في كيفية تجميع مستويات البت ضمن تدفقات التخزين على جهة الخادم؛ وهو لا يؤثر في wire format لـ RowBinary، الذي يكون دائمًا المصفوفة الكاملة من عناصر dimension .

wire format: مطابق لـ Array(element_type) :

// LEB128 length // followed by `length` elements of `element_type`

مثال على ترميز QBit(Float32, 4) يحتوي على [1.0, 2.0, 3.0, 4.0] :

SELECT [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]::QBit(Float32, 4 )

0x04, // LEB128 - array has 4 elements 0x00, 0x00, 0x80, 0x3F, // 1.0 as Float32 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, // 2.0 as Float32 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, // 3.0 as Float32 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, // 4.0 as Float32

​ إعدادات الصيغة

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع التنسيقات من نوع RowBinary .