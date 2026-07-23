|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
يحلّل تنسيق
الوصف
RowBinary البيانات صفًا تلو صف بصيغة ثنائية.
تُدرج الصفوف والقيم بشكل متتالٍ، من دون فواصل.
ونظرًا لأن البيانات تكون بصيغة ثنائية، فإن المحدِّد بعد
FORMAT RowBinary يكون محددًا بدقة كما يلي:
- أي عدد من محارف المسافات البيضاء:
' '(مسافة - الرمز
0x20)
'\t'(تبويب - الرمز
0x09)
'\f'(تغذية صفحة - الرمز
0x0C)
-
- يتبع ذلك تسلسل سطر جديد واحد بالضبط:
- بنمط Windows
"\r\n"
- أو بنمط Unix
'\n'
- بنمط Windows
- ثم تليه مباشرةً بيانات ثنائية.
هذا التنسيق أقل كفاءة من تنسيق Native لأنه قائم على الصفوف.
بعد ذلك، يمكن فحص البيانات باستخدام محرر ست عشري.
تنسيق النقل لأنواع البيانات
ترميز لأعداد صحيحة غير موقَّعة بعرض متغيّر وبترتيب little-endian، يُستخدم لترميز طول أنواع البيانات ذات الحجم المتغيّر مثل
LEB128 غير الموقَّع (Little Endian Base 128)
String و
Array و
Map. ويمكن الاطّلاع على تنفيذ نموذجي في صفحة LEB128 على ويكيبيديا.
تُشفَّر جميع أنواع الأعداد الصحيحة بعدد مناسب من البايتات وبترتيب little-endian. وتستخدم الأنواع الموقَّعة (
(U)Int8, (U)Int16, (U)Int32, (U)Int64, (U)Int128, (U)Int256
Int8 إلى
Int256) تمثيل متممة الاثنين. وتدعم معظم اللغات استخراج هذه الأعداد الصحيحة من مصفوفات البايتات، إما باستخدام أدوات مدمجة أو مكتبات معروفة على نطاق واسع. أمّا
Int128/
Int256 و
UInt128/
UInt256، فتتجاوز أحجام الأعداد الصحيحة المدعومة أصلاً في معظم اللغات، لذا قد يلزم استخدام فك تسلسل مخصّص.
تُرمَّز القيم المنطقية في بايت واحد، ويمكن فك تسلسلها بطريقة مماثلة لـ
Bool
UInt8.
0هو
false
1هو
true
أعداد فاصلة عائمة بتنسيق Little-endian، ومُرمَّزة في 4 بايتات لـ
Float32, Float64
Float32 و8 بايتات لـ
Float64. وكما هو الحال مع الأعداد الصحيحة، توفّر معظم اللغات أدوات مناسبة لفك تسلسل هذه القيم.
يُعد BFloat16 (Brain Floating Point) تنسيق أعداد فاصلة عائمة بعرض 16 بت، ويوفّر نطاق Float32 مع دقة أقل، مما يجعله مفيدًا في مهام تعلّم الآلة. ويكون تنسيق النقل له أساسًا هو أعلى 16 بت من قيمة Float32. إذا كانت لغة البرمجة لديك لا تدعمه دعمًا أصيلًا، فأسهل طريقة للتعامل معه هي قراءته وكتابته بصيغة UInt16، مع التحويل من وإلى Float32: لتحويل BFloat16 إلى Float32 (شيفرة شبه برمجية):
BFloat16
لتحويل Float32 إلى BFloat16 (شيفرة شبه برمجية):
// Read 2 bytes as little-endian UInt16
// Left-shift by 16 bits to get Float32 bits
bfloat16Bits = readUInt16()
float32Bits = bfloat16Bits << 16
floatValue = reinterpretAsFloat32(float32Bits)
أمثلة على القيم الأساسية لـ
// Right-shift Float32 bits by 16 to truncate to BFloat16
float32Bits = reinterpretAsUInt32(floatValue)
bfloat16Bits = float32Bits >> 16
writeUInt16(bfloat16Bits)
BFloat16:
SELECT CAST(1.25, 'BFloat16')
0xA0, 0x3F, // 1.25 as BFloat16
تُمثَّل أنواع Decimal كأعداد صحيحة little-endian بعرض البتات الموافق لكل نوع.
Decimal32, Decimal64, Decimal128, Decimal256
Decimal32- 4 بايت، أو
Int32.
Decimal64- 8 بايت، أو
Int64.
Decimal128- 16 بايت، أو
Int128.
Decimal256- 32 بايت، أو
Int256.
حيث تُجري
let scale_multiplier = 10 ** scale
let whole_part = trunc(value / scale_multiplier) // truncate toward zero
let fractional_part = value % scale_multiplier
let result = Decimal(whole_part, fractional_part)
trunc القطع باتجاه الصفر (وليس القسمة بالتقريب إلى الأسفل، التي تختلف مع القيم السالبة)، و
scale هو عدد الخانات بعد الفاصلة العشرية. على سبيل المثال، بالنسبة إلى
Decimal(10, 2) (وهو مكافئ لـ
Decimal32(2))، تكون قيمة
scale هي
2، وستُمثَّل القيمة
12345 بالشكل
(123, 45).
يتطلّب التسلسل إجراء العملية العكسية:
اطّلع على مزيد من التفاصيل في وثائق ClickHouse حول أنواع Decimal.
let scale_multiplier = 10 ** scale
let result = whole_part * scale_multiplier + fractional_part
سلاسل ClickHouse هي تتابعات عشوائية من البايتات. ولا يُشترط أن تكون UTF-8 صالحة. وبادئة الطول هي طول البايتات، وليست عدد المحارف. تُرمَّز في جزأين:
String
- عدد صحيح متغير الطول (LEB128) يشير إلى طول السلسلة بالبايت.
- البايتات الخام للسلسلة.
foobar باستخدام سبعة بايتات كما يلي:
0x06, // LEB128 length of the string (6)
0x66, // 'f'
0x6f, // 'o'
0x6f, // 'o'
0x62, // 'b'
0x61, // 'a'
0x72, // 'r'
بخلاف
FixedString
String، يكون لـ
FixedString طول ثابت يُحدَّد في المخطط. ويُشفَّر كتسلسل من البايتات، مع استكماله ببايتات صفرية لاحقة إذا كانت القيمة أقصر من
N.
يحتوي
عند قراءة
FixedString، قد تكون البايتات الصفرية اللاحقة إما بايتات حشو أو محارف
\0 فعلية في البيانات، ولا يمكن التمييز بينها في تنسيق النقل. ويحتفظ ClickHouse نفسه بجميع بايتات
N كما هي.
FixedString(3) الفارغ على أصفار الحشو فقط:
قيمة
0x00, 0x00, 0x00
FixedString(3) غير فارغة وتحتوي على السلسلة
hi:
قيمة
0x68, // 'h'
0x69, // 'i'
0x00, // padding zero
FixedString(3) غير فارغة وتحتوي على السلسلة
bar:
لا حاجة إلى أي مسافات إضافية في المثال الأخير، لأن البايتات الثلاثة كلها مستخدمة.
0x62, // 'b'
0x61, // 'a'
0x72, // 'r'
يُخزَّن بصيغة
Date
UInt16 (بايتان) لتمثيل عدد الأيام منذ
1970-01-01.
نطاق القيم المدعوم:
[1970-01-01, 2149-06-06].
قيم داخلية نموذجية لـ
Date:
SELECT CAST('2024-01-15', 'Date') AS d
0x19, 0x4D, // 19737 as UInt16 (little-endian) = 19737 days since 1970-01-01
يُخزَّن بصيغة
Date32
Int32 (أربعة بايتات) ويمثّل عدد الأيام قبل
1970-01-01 أو بعده.
النطاق المدعوم للقيم:
[1900-01-01, 2299-12-31].
القيم الداخلية النموذجية لـ
Date32:
SELECT CAST('2024-01-15', 'Date32') AS d
تاريخ قبل epoch:
0x19, 0x4D, 0x00, 0x00, // 19737 as Int32 (little-endian) = 19737 days since 1970-01-01
SELECT CAST('1900-01-01', 'Date32') AS d
0x21, 0x9C, 0xFF, 0xFF, // -25567 as Int32 (little-endian) = 25567 days before 1970-01-01
يُخزَّن بصيغة
DateTime
UInt32 (أربعة بايتات) لتمثيل عدد الثواني منذ
1970-01-01 00:00:00 UTC.
البنية:
على سبيل المثال،
DateTime([timezone])
DateTime أو
DateTime('UTC').
النطاق المدعوم للقيم:
تكون القيمة الثنائية دائمًا إزاحة epoch وفق UTC. ولا تغيّر المنطقة الزمنية الترميز. ومع ذلك، فإن المنطقة الزمنية تؤثر بالفعل في كيفية تفسير القيم النصية عند الإدراج: فإدراج
'2024-01-15 10:30:00' في عمود
DateTime('America/New_York') يخزّن قيمة epoch مختلفة عن إدراج السلسلة نفسها في عمود
DateTime('UTC')، لأن السلسلة تُفسَّر على أنها وقت محلي ضمن المنطقة الزمنية للعمود. وعلى wire، يكون كلاهما مجرد ثوانٍ epoch من النوع
UInt32.
[1970-01-01 00:00:00, 2106-02-07 06:28:15].
قيم التمثيل الداخلية النموذجية لـ
DateTime:
SELECT CAST('2024-01-15 10:30:00', 'DateTime(\'UTC\')') AS d
0x28, 0x09, 0xA5, 0x65, // 1705314600 as UInt32 (little-endian)
يُخزَّن كقيمة
DateTime64
Int64 (ثمانية بايتات) تمثّل عدد النبضات قبل أو بعد
1970-01-01 00:00:00 UTC. وتُحدَّد دقة هذه النبضات بواسطة المعلَمة
precision، راجع البنية أدناه:
حيث تكون
DateTime64(precision, [timezone])
precision عددًا صحيحًا من
0 إلى
9. وعادةً لا يُستخدم إلا ما يلي:
3 (مللي ثانية)،
6 (ميكروثانية)،
9 (نانوثانية).
أمثلة على تعريفات
DateTime64 الصالحة:
DateTime64(0)، و
DateTime64(3)، و
DateTime64(6, 'UTC')، أو
DateTime64(9, 'Europe/Amsterdam').
يمكن تفسير قيمة
كما هو الحال مع
DateTime، تكون القيمة الثنائية دائمًا إزاحة عن
epoch بتوقيت UTC. تؤثر
المنطقة الزمنية في كيفية تفسير القيم النصية عند الإدراج (راجع ملاحظة DateTime)، لكن الترميز نفسه يكون دائمًا على شكل ticks من نوع
Int64 منذ
epoch بتوقيت UTC.
Int64 الأساسية للنوع
DateTime64 على أنها عدد الوحدات التالية قبل
epoch الخاص بـ UNIX أو بعده:
DateTime64(0)- ثوانٍ.
DateTime64(3)- مللي ثانية.
DateTime64(6)- ميكروثانية.
DateTime64(9)- نانوثانية.
[0000-01-01 00:00:00, 9999-12-31 23:59:59.999999999] (للدقة حتى 7؛ أما الدقتان 8 و9 فنطاقهما أضيق، راجع الملاحظة أدناه).
نماذج للقيم الأساسية لـ
DateTime64:
DateTime64(3): تمثل القيمة
1546300800000
2019-01-01 00:00:00 UTC.
DateTime64(6): تمثل القيمة
1705314600123456
2024-01-15 10:30:00.123456 UTC.
DateTime64(9): تمثل القيمة
1705314600123456789
2024-01-15 10:30:00.123456789 UTC.
لأن نطاق ticks الأساسي من نوع
Int64 يضيق عند الدقة الأعلى، فإن القيمة القصوى المدعومة تتقلص: عند الدقة 8 تكون
4892-10-07، وعند الدقة 9 (نانوثانية) تكون
2262-04-11 23:47:16 بتوقيت UTC.
يُخزَّن كـ
Time
Int32 لتمثيل قيمة زمنية بالثواني. القيم السالبة صالحة.
نطاق القيم المدعوم:
[-999:59:59, 999:59:59] (أي
[-3599999, 3599999] ثانية).
أمثلة على القيم الداخلية لـ
في الوقت الحالي، يجب تعيين الإعداد
enable_time_time64_type إلى
1 لاستخدام
Time أو
Time64.
Time:
SET enable_time_time64_type = 1;
SELECT CAST('15:32:16', 'Time') AS t
0x80, 0xDA, 0x00, 0x00, // 55936 seconds = 15:32:16
يُخزَّن داخليًا على هيئة
Time64
Decimal64 (ويُخزَّن
Decimal64 بدوره على هيئة
Int64) لتمثيل قيمة وقت بأجزاء من الثانية، مع دقة قابلة للضبط. القيم السالبة صالحة.
البنية:
حيث تكون
Time64(precision)
precision عددًا صحيحًا من
0 إلى
9. القيم الشائعة:
3 (مللي ثانية)،
6 (ميكروثانية)،
9 (نانوثانية).
نطاق القيم المدعوم:
[-999:59:59.xxxxxxxxx, 999:59:59.xxxxxxxxx].
تمثل قيمة
في الوقت الحالي، يجب تعيين الإعداد
enable_time_time64_type إلى
1 لاستخدام
Time أو
Time64.
Int64 الداخلية أجزاء الثانية الكسرية بعد تحجيمها بـ
10^precision.
قيم التمثيل الداخلي النموذجية لـ
Time64:
SET enable_time_time64_type = 1;
SELECT CAST('15:32:16.123456', 'Time64(6)') AS t
0x40, 0x82, 0x0D, 0x06,
0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, // 55936123456 as Int64
// 55936123456 / 10^6 = 55936.123456 seconds = 15:32:16.123456
تُخزَّن جميع أنواع interval بصيغة
أنواع Interval
Int64 (ثمانية بايتات، little-endian). وتمثّل القيمة عدد وحدات الوقت المقابلة. والقيم السالبة صالحة.
أنواع interval هي:
IntervalNanosecond,
IntervalMicrosecond,
IntervalMillisecond,
IntervalSecond,
IntervalMinute,
IntervalHour,
IntervalDay,
IntervalWeek,
IntervalMonth,
IntervalQuarter,
IntervalYear.
أمثلة على القيم الداخلية المخزَّنة:
يحدّد اسم نوع interval (على سبيل المثال،
IntervalSecond مقابل
IntervalDay) وحدة القيمة المخزَّنة. أمّا ترميز wire encoding فيبقى نفسه دائمًا.
SELECT INTERVAL 5 SECOND AS a,
INTERVAL 10 DAY AS b,
INTERVAL -7 DAY AS c,
INTERVAL 3 YEAR AS d,
INTERVAL 500 MICROSECOND AS e
// IntervalSecond: 5
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// IntervalDay: 10
0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// IntervalDay: -7
0xF9, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
// IntervalYear: 3
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// IntervalMicrosecond: 500
0xF4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
يُخزَّن في بايت واحد (
Enum8, Enum16
Enum8 ==
Int8) أو بايتين (
Enum16 ==
Int16) لتمثيل فهرس قيمة
enum ضمن تعريف
enum. لاحظ أن نوع التخزين موقَّع — لذا يمكن أن تكون قيم
enum سالبة (على سبيل المثال،
Enum8('a' = -128, 'b' = 0)).
يمكن تعريف Enum بطريقة بسيطة، كما يلي:
SELECT 1 :: Enum8('hello' = 1, 'world' = 2) AS e;
سيكون لـ Enum8 المعرّف أعلاه مخطط القيم التالي في العميل:
┌─e─────┐
1. │ hello │
└───────┘
أو بشكل أكثر تعقيدًا، كما يلي:
Map<Int8, String> {
1: 'hello',
2: 'world'
}
SELECT 42 :: Enum16('f\'' = 1, 'x =' = 2, 'b\'\'' = 3, '\'c=4=' = 42, '4' = 1234) AS e;
سيكون لـ Enum16 المعرّف أعلاه تعيين القيم التالي في العميل:
┌─e─────┐
1. │ 'c=4= │
└───────┘
بالنسبة إلى محلّل نوع البيانات، يكمن التحدي الرئيسي في تتبّع الرموز المُهرَّبة في تعريف
Map<Int16, String> {
1: 'f\'',
2: 'x =',
3: 'b\'',
42: '\'c=4=',
1234: '4'
}
enum، مثل
\'، والرموز الخاصة مثل
= التي قد تظهر داخل السلاسل النصية المحاطة بعلامتَي اقتباس.
يُمثَّل على شكل تسلسل من 16 بايتًا. ويُخزَّن UUID على هيئة قيمتَي
UUID
UInt64 بنظام little-endian: إذ تُعكس البايتات الثمانية الأولى من تمثيل UUID القياسي، وتُعكس البايتات الثمانية الثانية بشكل مستقل.
على سبيل المثال، إذا كان UUID هو
61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0:
- تمثيل البايتات القياسي:
61 f0 c4 04 5c b3 11 e7|
90 7b a6 00 6a d3 db a0
- النصف الأول بعد العكس (LE UInt64):
e7 11 b3 5c 04 c4 f0 61
- النصف الثاني بعد العكس (LE UInt64):
a0 db d3 6a 00 a6 7b 90
UUID:
- يُمثَّل
61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0على النحو التالي:
0xE7, 0x11, 0xB3, 0x5C, 0x04, 0xC4, 0xF0, 0x61,
0xA0, 0xDB, 0xD3, 0x6A, 0x00, 0xA6, 0x7B, 0x90,
- يُمثَّل
UUIDالافتراضي
00000000-0000-0000-0000-000000000000على شكل 16 بايتًا صفريًا:
يمكن استخدامه عند إدراج سجل جديد دون تحديد قيمة UUID.
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
يُخزَّن في أربعة بايتات بصيغة
IPv4
UInt32 وبترتيب البايت little-endian. لاحظ أن هذا يختلف عن ترتيب بايتات الشبكة التقليدي (big-endian) الشائع الاستخدام لعناوين IP. في ما يلي قيم التمثيل الداخلي النموذجية لـ
IPv4:
SELECT
CAST('0.0.0.0', 'IPv4') AS a,
CAST('127.0.0.1', 'IPv4') AS b,
CAST('192.168.0.1', 'IPv4') AS c,
CAST('255.255.255.255', 'IPv4') AS d,
CAST('168.212.226.204', 'IPv4') AS e
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 0.0.0.0
0x01, 0x00, 0x00, 0x7f, // 127.0.0.1
0x01, 0x00, 0xa8, 0xc0, // 192.168.0.1
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, // 255.255.255.255
0xcc, 0xe2, 0xd4, 0xa8, // 168.212.226.204
يُخزَّن في 16 بايت بترتيب big-endian / ترتيب بايتات الشبكة (البايت الأعلى أهمية أولًا). قيم داخلية نموذجية لـ
IPv6
IPv6:
SELECT
CAST('2a02:aa08:e000:3100::2', 'IPv6') AS a,
CAST('2001:44c8:129:2632:33:0:252:2', 'IPv6') AS b,
CAST('2a02:e980:1e::1', 'IPv6') AS c
// 2a02:aa08:e000:3100::2
0x2A, 0x02, 0xAA, 0x08, 0xE0, 0x00, 0x31, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
// 2001:44c8:129:2632:33:0:252:2
0x20, 0x01, 0x44, 0xC8, 0x01, 0x29, 0x26, 0x32,
0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0x02, 0x52, 0x00, 0x02,
// 2a02:e980:1e::1
0x2A, 0x02, 0xE9, 0x80, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
يُرمَّز نوع البيانات Nullable على النحو التالي:
Nullable
- بايت واحد يشير إلى ما إذا كانت القيمة
NULLأم لا:
- تشير
0x00إلى أن القيمة ليست
NULL.
- تشير
0x01إلى أن القيمة هي
NULL.
- تشير
- إذا لم تكن القيمة
NULL، فيُرمَّز نوع البيانات الأساسي كالمعتاد. أما إذا كانت القيمة
NULL، فلا تُكتب أي بايتات إضافية للنوع الأساسي.
Nullable(UInt32):
SELECT
CAST(42, 'Nullable(UInt32)') AS a,
CAST(NULL, 'Nullable(UInt32)') AS b
0x00, // Not NULL - the value follows
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(42)
0x01, // NULL - nothing follows
في تنسيق RowBinary، لا تؤثر علامة low-cardinality في wire format. على سبيل المثال، يُرمَّز
LowCardinality
LowCardinality(String) بالطريقة نفسها التي يُرمَّز بها
String العادي.
أثناء الاختبار، يمكن ضبط allow_suspicious_low_cardinality_types على
يمكن تعريف عمود على أنه
LowCardinality(Nullable(T))، ولكن لا يمكن تعريفه على أنه
Nullable(LowCardinality(T)) - إذ يؤدي ذلك دائمًا إلى ظهور خطأ من الخادم.
1 للسماح بمعظم أنواع البيانات داخل
LowCardinality بهدف تحقيق تغطية أفضل.
تُرمَّز المصفوفة على النحو التالي:
Array
- عدد صحيح ذو طول متغيّر (LEB128) يحدّد عدد العناصر في المصفوفة.
- عناصر المصفوفة، مُرمَّزة بالطريقة نفسها المُستخدمة لنوع البيانات الأساسي.
UInt32:
SELECT CAST(array(1, 2, 3), 'Array(UInt32)') AS arr
مثال أكثر تعقيدًا قليلًا:
0x03, // LEB128 - the array has 3 elements
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(1)
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(2)
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(3)
SELECT array('foobar', 'qaz') AS arr
0x02, // LEB128 - the array has 2 elements
0x06, // LEB128 - the first string has 6 bytes
0x66, 0x6f, 0x6f,
0x62, 0x61, 0x72, // 'foobar'
0x03, // LEB128 - the second string has 3 bytes
0x71, 0x61, 0x7a, // 'qaz'
ما يلي صالح:
يمكن أن تحتوي المصفوفة على قيم تقبل NULL، لكن لا يمكن أن تكون المصفوفة نفسها قابلة لأن تكون NULL.
SELECT CAST([NULL, 'foo'], 'Array(Nullable(String))') AS arr;
وسيُشفَّر على النحو التالي:
┌─arr──────────┐
1. │ [NULL,'foo'] │
└──────────────┘
يمكنك العثور على مثال للتعامل مع المصفوفات متعددة الأبعاد في قسم Geo.
0x02, // LEB128 - the array has 2 elements
0x01, // Is NULL - nothing follows for this element
0x00, // Is NOT NULL - the data follows
0x03, // LEB128 - the string has 3 bytes
0x66, 0x6f, 0x6f, // 'foo'
يُشفَّر
Tuple
Tuple بحيث تأتي جميع عناصره متتابعةً، كلٌّ منها وفق
wire format الخاص به، من دون أي معلومات وصفية إضافية أو فواصل.
CREATE OR REPLACE TABLE foo
(
`t` Tuple(
UInt32,
String,
Array(UInt8)
)
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO foo VALUES ((42, 'foo', array(99, 144)));
يطرح الترميز النصي لنوع البيانات Tuple تحديات مشابهة لتلك الخاصة بـ نوع Enum، مثل تتبّع الرموز المُهرَّبة والمحارف الخاصة؛ ومع Tuple يصبح من الضروري أيضًا تتبّع الأقواس المفتوحة والمغلقة. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أن أكثر أنواع Tuples تعقيدًا قد تحتوي على Tuples متداخلة أخرى، وArrays، وMaps، وحتى enums. على سبيل المثال، في الجدول التالي، يحتوي الـ tuple على enum يتضمن علامة backtick وقوسًا في الاسم، ما قد يسبب مشكلات في التحليل إذا لم تتم معالجته بشكل صحيح:
0x2a, 0x00, 0x00, 0x00, // 42 as UInt32
0x03, // LEB128 - the string has 3 bytes
0x66, 0x6f, 0x6f, // 'foo'
0x02, // LEB128 - the array has 2 elements
0x63, // 99 as UInt8
0x90, // 144 as UInt8
CREATE OR REPLACE TABLE foo
(
`t` Tuple(
Enum8('f\'()' = 0),
Array(Nullable(Tuple(UInt32, String)))
)
) ENGINE = Memory;
يمكن اعتبار
Map
Map على أنه
Array(Tuple(K, V))، حيث إن
K هو نوع المفتاح و
V هو نوع القيمة. ويُرمَّز
Map على النحو التالي:
- عدد صحيح متغير الطول (LEB128) يشير إلى عدد العناصر في
Map.
- عناصر
Mapعلى شكل أزواج مفتاح-قيمة، مُرمَّزة وفقًا لأنواعها المقابلة.
Map بمفاتيح من النوع
String وقيم من النوع
UInt32:
SELECT CAST(map('foo', 1, 'bar', 2), 'Map(String, UInt32)') AS m
0x02, // LEB128 - the map has 2 elements
0x03, // LEB128 - the first key has 3 bytes
0x66, 0x6f, 0x6f, // 'foo'
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(1)
0x03, // LEB128 - the second key has 3 bytes
0x62, 0x61, 0x72, // 'bar'
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(2)
من الممكن وجود قيم من النوع
Map ذات بُنى متداخلة بعمق، مثل
Map(String, Map(Int32, Array(Nullable(String))))، وستُرمَّز بطريقة مماثلة لما هو موصوف أعلاه.
يمثّل هذا النوع union من أنواع بيانات أخرى. يعني النوع
Variant
Variant(T1, T2, ..., TN) أن كل صف من هذا النوع تكون له قيمة من النوع
T1 أو
T2 أو … أو
TN، أو لا تكون له أي قيمة منها (القيمة
NULL).
انظر إلى المثال التالي:
SET allow_experimental_variant_type = 1,
allow_suspicious_variant_types = 1;
CREATE OR REPLACE TABLE foo
(
-- It does not matter what is the order of types in the user input;
-- the types are always sorted alphabetically in the wire format.
`var` Variant(
Array(Int16),
Bool,
Date,
FixedString(6),
Float32, Float64,
Int128, Int16, Int32, Int64, Int8,
String,
UInt128, UInt16, UInt32, UInt64, UInt8
)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO foo VALUES (true), ('foobar' :: FixedString(6)), (100.5 :: Float64), (100 :: Int128), ([1, 2, 3] :: Array(Int16));
SELECT * FROM foo FORMAT RowBinary;
تُشفَّر القيمة
0x01, // type index -> Bool
0x01, // true
0x03, // type index -> FixedString(6)
0x66, 0x6F, 0x6F, 0x62, 0x61, 0x72, // 'foobar'
0x05, // type index -> Float64
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x59, 0x40, // 100.5 as Float64
0x06, // type index -> Int128
0x64, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 100 as Int128
0x00, // type index -> Array(Int16)
0x03, // LEB128 - the array has 3 elements
0x01, 0x00, // 1 as Int16
0x02, 0x00, // 2 as Int16
0x03, 0x00, // 3 as Int16
NULL ببايت تمييز قيمته
0xFF:
SELECT NULL :: Variant(UInt32, String)
يمكن استخدام الإعداد allow_suspicious_variant_types لإتاحة اختبار أشمل للنوع
0xFF, // discriminant = NULL
Variant.
يمكن للنوع
Dynamic
Dynamic احتواء قيم من أي نوع، ويُحدَّد ذلك في وقت التشغيل. في تنسيق RowBinary، تكون كل قيمة ذاتية الوصف: فالجزء الأول هو توصيف النوع بهذا التنسيق. ثم تأتي المحتويات، مع ترميز القيمة كما هو موضح في هذا المستند. لذا، لتحليل قيمة ما، ما عليك سوى استخدام فهرس النوع لتحديد المُحلِّل المناسب، ثم إعادة استخدام تحليل RowBinary المتوفر لديك مسبقًا في مواضع أخرى.
حيث إن
[BinaryTypeIndex][type-specific parameters...][value]
BinaryTypeIndex عبارة عن بايت واحد يحدّد النوع. راجع المرجع هنا للاطلاع على مؤشرات الأنواع والمعلمات.
تُشفَّر قيمة Dynamic من النوع
NULL باستخدام
BinaryTypeIndex
0x00 (النوع
Nothing)، من دون أي بايتات إضافية:
SELECT NULL::Dynamic
أمثلة:
00 # BinaryTypeIndex: Nothing (0x00), represents NULL
SELECT 42::Dynamic
0a # BinaryTypeIndex: Int64 (0x0A)
2a 00 00 00 00 00 00 00 # Int64 value: 42
SELECT toDateTime64('2024-01-15 10:30:00', 3, 'America/New_York')::Dynamic
14 # BinaryTypeIndex: DateTime64WithTimezone (0x14)
03 # UInt8: precision
10 # VarUInt: timezone name length
41 6d 65 72 69 63 61 2f # "America/"
4e 65 77 5f 59 6f 72 6b # "New_York"
c0 6c be 0d 8d 01 00 00 # Int64: timestamps
يُشفِّر نوع JSON البيانات في فئتين متمايزتين:
JSON
- المسارات ذات الأنواع المحددة - المسارات المصرَّح بها بأنواع محددة صراحةً في المخطط (مثل
JSON(user_id UInt32, name String))
- المسارات الديناميكية/مسارات overflow عند تجاوز حد المسارات الديناميكية - المسارات التي تُكتشف في وقت التشغيل وتُخزَّن بالنوع
Dynamic. يسبق تعريف النوع ترميزَ القيمة.
تُسلسَل المسارات في ثلاث مجموعات تُكتب بشكل تسلسلي: المسارات ذات الأنواع المحددة، والمسارات الديناميكية، ثم مسارات البيانات المشتركة (الفائضة). تُكتب المسارات ذات الأنواع المحددة والمسارات الديناميكية بترتيب يعتمد على التنفيذ (يحدده التكرار الداخلي على خريطة التجزئة)، بينما تُكتب مسارات البيانات المشتركة بترتيب أبجدي. لا ينبغي الاعتماد على أي ترتيب محدد للمسارات، إذ يُوزّع المُفكِّك كل مسار بحسب اسمه لا موضعه. يُسلسَل كل صف JSON بتنسيق RowBinary على النحو التالي:
|فئة المسار
|مُدرَج في التسلسل
|ترميز القيمة
|يسمح بـ Variant/Nullable
|المسارات محددة النوع
|دائمًا (حتى إذا كانت NULL)
|تنسيق ثنائي خاص بالنوع
|نعم
|مسارات Dynamic
|فقط إذا لم تكن NULL
|Dynamic
|لا
أمثلة: 1. JSON بسيط يحتوي على مسارات ذات أنواع محددة فقط: Schema:
[VarUInt: number_of_paths]
[String: path_1][value_1]
[String: path_2][value_2]
...
JSON(user_id UInt32, active Bool)
صف:
{"user_id": 42, "active": true}
الترميز الثنائي (سداسي عشري مع التعليقات التوضيحية):
2. JSON بسيط مع مسارات محددة النوع ومسارات Dynamic: Schema:
02 # VarUInt: 2 paths total
# Typed path "active"
06 61 63 74 69 76 65 # String: "active" (length 6 + bytes)
01 # Bool/UInt8 value: true (1)
# Typed path "user_id"
07 75 73 65 72 5F 69 64 # String: "user_id" (length 7 + bytes)
2A 00 00 00 # UInt32 value: 42 (little-endian)
JSON(user_id UInt32, active Bool)
صف:
{"user_id": 42, "active": true, "name": "Alice"}
الترميز الثنائي (سداسي عشري مع التعليقات التوضيحية):
3. معالجة NULL: مع عمود Nullable محدد النوع، تحصل على null: Schema:
03 # VarUInt: 3 paths total
# Typed path "active"
06 61 63 74 69 76 65 # String: "active" (length 6 + bytes)
01 # Bool/UInt8 value: true (1)
# Dynamic path "name"
04 6E 61 6D 65 # String: "name" (length 4 + bytes)
15 # BinaryTypeIndex: String (0x15)
05 41 6C 69 63 65 # String value: "Alice" (length 5 + bytes)
# Typed path "user_id"
07 75 73 65 72 5F 69 64 # String: "user_id" (length 7 + bytes)
2A 00 00 00 # UInt32 value: 42 (little-endian)
JSON(score Nullable(Int32))
صف:
{"score": null }
الترميز الثنائي (ست عشري مع التعليقات التوضيحية):
مع عمود محدد النوع وغير قابل للقيم الفارغة، ستحصل على القيمة الافتراضية: Schema:
01 # VarUInt: 1 path total
# Typed path "score" (Nullable)
05 73 63 6f 72 65 # String: "score" (length 5 + bytes)
01 # Nullable flag: 1 (is NULL, no value follows)
JSON(name String)
صف:
{"name": null}
الترميز الثنائي:
مع المسار الديناميكي، يُتجاهل: المخطط:
01 # VarUInt: 1 path (dynamic NULL paths are skipped!)
04 6e 61 6d 65 # "name"
00 # String length 0 (empty string)
JSON(id UInt64)
صف:
{"id": 100, "metadata": null}
الترميز الثنائي:
ملاحظة: المسار
01 # VarUInt: 1 path (dynamic NULL paths are skipped!)
# Typed path "id"
02 69 64 # String: "id" (length 2 + bytes)
64 00 00 00 00 00 00 00 # UInt64 value: 100 (little-endian)
metadata الذي يحمل قيمة NULL غير مُدرج لأن المسارات الديناميكية لا تُسلسَل إلا حين تكون غير NULL. وهذا فارق جوهري مقارنةً بالمسارات ذات الأنواع المحددة.
4. كائنات JSON المتداخلة:
المخطط:
JSON()
الصف:
{"user": {"name": "Bob", "age": 30}}
الترميز الثنائي (بالصيغة الست عشرية مع شروح):
ملاحظة: تُبسَّط الكائنات المتداخلة إلى مسارات مفصولة بنقاط (مثل
02 # VarUInt: 2 paths (nested objects are flattened)
# Dynamic path "user.age"
08 75 73 65 72 2E 61 67 65 # String: "user.age" (length 8 + bytes)
0A # BinaryTypeIndex: Int64 (0x0A)
1E 00 00 00 00 00 00 00 # Int64 value: 30 (little-endian)
# Dynamic path "user.name"
09 75 73 65 72 2E 6E 61 6D 65 # String: "user.name" (length 9 + bytes)
15 # BinaryTypeIndex: String (0x15)
03 42 6F 62 # String value: "Bob" (length 3 + bytes)
user.name بدلًا من بنية متداخلة).
بديل: JSON في وضع String
باستخدام الإعداد
output_format_binary_write_json_as_string=1، تُسلسَل أعمدة JSON كسلسلة نصية واحدة بتنسيق JSON بدلًا من التنسيق الثنائي المنظَّم. ويوجد إعداد مقابل للكتابة إلى أعمدة JSON، وهو
input_format_binary_read_json_as_string. ويعتمد اختيار الإعداد هنا على ما إذا كنت تريد تحليل JSON على جانب العميل أم على جانب الخادم.
Geo هي فئة من أنواع البيانات التي تمثل البيانات الجغرافية. وتشمل:
الأنواع الجغرافية
Point- بصيغة
Tuple(Float64, Float64).
Ring- بصيغة
Array(Point)، أو
Array(Tuple(Float64, Float64)).
Polygon- بصيغة
Array(Ring)، أو
Array(Array(Tuple(Float64, Float64))).
MultiPolygon- بصيغة
Array(Polygon)، أو
Array(Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))).
LineString- بصيغة
Array(Point)، أو
Array(Tuple(Float64, Float64)).
MultiLineString- بصيغة
Array(LineString)، أو
Array(Array(Tuple(Float64, Float64))).
RowBinaryWithNamesAndTypes الأسماء المستعارة لهذه الأنواع، مثل
Point و
Ring و
Polygon و
MultiPolygon و
LineString و
MultiLineString.
SELECT (1.0, 2.0) :: Point AS point,
[(3.0, 4.0), (5.0, 6.0)] :: Ring AS ring,
[[(7.0, 8.0), (9.0, 10.0)], [(11.0, 12.0)]] :: Polygon AS polygon,
[[[(13.0, 14.0), (15.0, 16.0)], [(17.0, 18.0)]]] :: MultiPolygon AS multi_polygon,
[(19.0, 20.0), (21.0, 22.0)] :: LineString AS line_string,
[[(23.0, 24.0), (25.0, 26.0)], [(27.0, 28.0)]] :: MultiLineString AS multi_line_string
// Point - or Tuple(Float64, Float64)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x3F, // Point.X
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, // Point.Y
// Ring - or Array(Tuple(Float64, Float64))
0x02, // LEB128 - the "ring" array has 2 points
// Ring - Point #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x40,
// Ring - Point #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x40,
// Polygon - or Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))
0x02, // LEB128 - the "polygon" array has 2 rings
0x02, // LEB128 - the first ring has 2 points
// Polygon - Ring #1 - Point #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x40,
// Polygon - Ring #1 - Point #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x40,
0x01, // LEB128 - the second ring has 1 point
// Polygon - Ring #2 - Point #1 (the only one)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x26, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x40,
// MultiPolygon - or Array(Array(Array(Tuple(Float64, Float64))))
0x01, // LEB128 - the "multi_polygon" array has 1 polygon
0x02, // LEB128 - the first polygon has 2 rings
0x02, // LEB128 - the first ring has 2 points
// MultiPolygon - Polygon #1 - Ring #1 - Point #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2A, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2C, 0x40,
// MultiPolygon - Polygon #1 - Ring #1 - Point #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2E, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x40,
0x01, // LEB128 - the second ring has 1 point
// MultiPolygon - Polygon #1 - Ring #2 - Point #1 (the only one)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x40,
// LineString - or Array(Tuple(Float64, Float64))
0x02, // LEB128 - the line string has 2 points
// LineString - Point #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x40,
// LineString - Point #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x35, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x40,
// MultiLineString - or Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))
0x02, // LEB128 - the multi line string has 2 line strings
0x02, // LEB128 - the first line string has 2 points
// MultiLineString - LineString #1 - Point #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x37, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x40,
// MultiLineString - LineString #1 - Point #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x39, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3A, 0x40,
0x01, // LEB128 - the second line string has 1 point
// MultiLineString - LineString #2 - Point #1 (the only one)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x40,
Geometry
Geometry هو نوع
Variant يمكنه احتواء أيًّا من أنواع Geo المذكورة أعلاه. في wire format، يُرمَّز تمامًا مثل
Variant، مع بايت discriminant يحدِّد نوع Geo الذي يليه.
فهارس discriminant الخاصة بـ Geometry هي:
بنية wire format:
|الفهرس
|النوع
|0
|LineString
|1
|MultiLineString
|2
|MultiPolygon
|3
|Point
|4
|Polygon
|5
|Ring
مثال على ترميز
// 1 byte discriminant (0-5)
// followed by the corresponding geo type data
Point بوصفه
Geometry:
SELECT ((1.0, 2.0)::Point)::Geometry
مثال على ترميز
0x03, // discriminant = 3 (Point)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x3F, // Point.X = 1.0 as Float64
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, // Point.Y = 2.0 as Float64
Ring باعتباره
Geometry:
0x05, // discriminant = 5 (Ring)
0x02, // LEB128 - array has 2 points
// Point #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x40, // X = 3.0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x40, // Y = 4.0
// Point #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x40, // X = 5.0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x40, // Y = 6.0
يعتمد wire format لـ
Nested
Nested على الإعداد
flatten_nested.
في الإعداد الافتراضي، تُفكَّك
flatten_nested = 1 (افتراضي)
Nested إلى مصفوفات مستقلة. ويتحوّل كل عمود فرعي إلى عمود
Array مستقل يحمل اسمًا تفصل بين أجزائه نقاط:
CREATE OR REPLACE TABLE foo
(
n Nested(a String, b Int32)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY ();
-- flatten_nested=1 is the default
INSERT INTO foo VALUES (['foo', 'bar'], [42, 144]);
DESCRIBE TABLE foo يعرض الأعمدة بعد تسطيحها:
تُسلسَل كل مصفوفة على حدة، كما هو موضح في قسم Array:
┌─name─┬─type──────────┐
1. │ n.a │ Array(String) │
2. │ n.b │ Array(Int32) │
└──────┴───────────────┘
0x02, // LEB128 - 2 String elements in the first array (n.a)
0x03, // LEB128 - the first string has 3 bytes
0x66, 0x6F, 0x6F, // 'foo'
0x03, // LEB128 - the second string has 3 bytes
0x62, 0x61, 0x72, // 'bar'
0x02, // LEB128 - 2 Int32 elements in the second array (n.b)
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // 42 as Int32
0x90, 0x00, 0x00, 0x00, // 144 as Int32
عند استخدام
flatten_nested = 0
flatten_nested = 0، يُحتفَظ بـ
Nested كعمود واحد من النوع
Array(Tuple(...)). ولا يُفصل اسم العمود بنقاط:
SET flatten_nested = 0;
CREATE OR REPLACE TABLE foo
(
n Nested(a String, b Int32)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY ();
INSERT INTO foo VALUES ([('foo', 42), ('bar', 144)]);
DESCRIBE TABLE foo يُظهر عمودًا واحدًا:
الترميز هو
┌─name─┬─type───────────────────────┐
1. │ n │ Nested(a String, b Int32) │
└──────┴────────────────────────────┘
Array(Tuple(String, Int32)): بادئة لطول المصفوفة، ثم حقول الـ Tuple لكل عنصر بالترتيب:
لاحظ كيف تتداخل الحقول على مستوى كل عنصر (a₁, b₁, a₂, b₂) بدلًا من أن تكون مجمّعة حسب العمود (a₁, a₂, b₁, b₂)، كما في التمثيل المسطّح.
0x02, // LEB128 - 2 elements in the array
0x03, // LEB128 - first tuple, field a: 3 bytes
0x66, 0x6F, 0x6F, // 'foo'
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // first tuple, field b: 42 as Int32
0x03, // LEB128 - second tuple, field a: 3 bytes
0x62, 0x61, 0x72, // 'bar'
0x90, 0x00, 0x00, 0x00, // second tuple, field b: 144 as Int32
يُشفَّر
SimpleAggregateFunction
SimpleAggregateFunction(func, T) بالطريقة نفسها تمامًا مثل نوع البيانات الأساسي
T. ولا يؤثر اسم الدالة التجميعية في wire format.
على سبيل المثال، يُشفَّر
SimpleAggregateFunction(max, UInt32) بالطريقة نفسها التي يُشفَّر بها
UInt32 عادي:
تعرض ترويسة RowBinaryWithNamesAndTypes النوع على أنه
CREATE TABLE test_saf
(
key UInt32,
val SimpleAggregateFunction(max, UInt32)
) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY key;
INSERT INTO test_saf VALUES (1, 42);
SELECT val FROM test_saf;
SimpleAggregateFunction(max, UInt32)، لكن القيمة الفعلية على wire ليست سوى
UInt32:
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // 42 as UInt32
تخزّن
AggregateFunction
AggregateFunction(func, T) الحالة الوسيطة الكاملة لدالة تجميع. بخلاف
SimpleAggregateFunction، التي تخزّن أيضًا حالة وسيطة لكنها ترمّزها بصورة مطابقة لنوع البيانات الأساسي، فإن
AggregateFunction تخزّن كائنًا ثنائيًا معتمًا يكون تنسيقه خاصًا بكل دالة تجميع.
يختلف التنسيق الداخلي باختلاف الدالة. وفيما يلي بعض الأمثلة البسيطة:
countState — يخزّن العدد على هيئة VarUInt (LEB128):
SELECT countState(number) FROM numbers(5)
0x05, // VarUInt: 5
sumState — يخزّن المجموع التراكمي في عدد صحيح ذي حجم ثابت. ويعتمد عدد البتات على نوع الوسيط (
UInt64 للوسائط الصحيحة):
SELECT sumState(toUInt32(number)) FROM numbers(5) -- sum = 0+1+2+3+4 = 10
0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 10 as UInt64
minState /
maxState — يخزّن بايتًا للعلامة، تليه القيمة بالنوع الأساسي. تكون العلامة
0x00 لحالة فارغة (لم تظهر أي قيم) أو
0x01 عند وجود قيمة:
SELECT maxState(toUInt32(number)) FROM numbers(5) -- max = 4
حالة فارغة (من دون تجميع أي صفوف):
0x01, // flag: has value
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, // 4 as UInt32
SELECT minState(toUInt32(number)) FROM numbers(0)
0x00, // flag: no value
تعتمد الدوال الأكثر تعقيدًا، مثل
uniq و
quantile و
groupArray، على تنسيقات خاصة بالتنفيذ. وإذا كنت بحاجة إلى قراءة هذه الحالات أو كتابتها، فارجع إلى الشفرة المصدرية في ClickHouse الخاصة بالدالة المعنية.
يُعد
QBit
QBit نوعًا متجهيًا يتيح إجراء
lookup بكفاءة عند مستويات مختلفة من الدقة. ويُخزَّن داخليًا بتنسيق منقول. وعلى مستوى wire، فإن QBit هو ببساطة
Array من نوع العنصر الأساسي (
Int8 أو
Float32 أو
Float64 أو
BFloat16). ويجري تحسين نقل البت للتخزين على جهة الخادم، وليس في بروتوكول RowBinary.
البنية:
حيث يكون
QBit(element_type, dimension[, stride])
element_type هو
Int8 أو
Float32 أو
Float64 أو
BFloat16، ويكون
dimension هو البُعد الثابت للمتجه. ولا يتحكم
stride الاختياري إلا في كيفية تجميع مستويات البت ضمن تدفقات التخزين على جهة الخادم؛ وهو لا يؤثر في wire format لـ RowBinary، الذي يكون دائمًا المصفوفة الكاملة من عناصر
dimension.
wire format: مطابق لـ
Array(element_type):
مثال على ترميز
// LEB128 length
// followed by `length` elements of `element_type`
QBit(Float32, 4) يحتوي على
[1.0, 2.0, 3.0, 4.0]:
SELECT [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]::QBit(Float32, 4)
0x04, // LEB128 - array has 4 elements
0x00, 0x00, 0x80, 0x3F, // 1.0 as Float32
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, // 2.0 as Float32
0x00, 0x00, 0x40, 0x40, // 3.0 as Float32
0x00, 0x00, 0x80, 0x40, // 4.0 as Float32
الإعدادات التالية مشتركة بين جميع التنسيقات من نوع
إعدادات الصيغة
RowBinary.
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
format_binary_max_string_size
|الحد الأقصى المسموح به لحجم String في تنسيق RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|يتيح كتابة الأنواع في الترويسة باستخدام
الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإخراج
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|يتيح قراءة الأنواع في الترويسة باستخدام
الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإدخال
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|يتيح كتابة قيم نوع البيانات
JSON كقيم
JSON من نوع String في تنسيق الإخراج
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|يتيح قراءة قيم نوع البيانات
JSON كقيم
JSON من نوع String في تنسيق الإدخال
RowBinary.
false