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يدعم ClickHouse إنشاء الدوال المعرّفة من قبل المستخدم (UDFs) والمكتوبة بلغة WebAssembly. يتيح لك ذلك تنفيذ منطق مخصص مكتوب بلغات مثل Rust أو C أو C++ أو غيرها، عبر تجميعه في وحدات WebAssembly.

نظرة عامة

وحدة WebAssembly هي ملف ثنائي مُجمَّع يحتوي على دالة واحدة أو أكثر يمكن استدعاؤها من ClickHouse. يمكنك التفكير في الوحدة على أنها مكتبة أو كائن مشترك تُحمّله مرة واحدة ثم تعيد استخدامه مرات عديدة. يمكن كتابة وحدة WebAssembly التي تحتوي على UDFs بأي لغة يمكن تجميعها إلى WebAssembly، مثل Rust أو C أو C++. يعمل الكود المُجمَّع إلى WebAssembly (“شيفرة الضيف”) والذي ينفّذه ClickHouse (“host”) داخل بيئة معزولة لا تتيح الوصول إلا إلى مساحة ذاكرة مخصصة. يُصدِّر كود الضيف دوالًا يمكن لـ ClickHouse استدعاؤها، وتشمل هذه الدوال تلك التي تنفّذ منطقك المخصص (المستخدم لتعريف UDFs)، بالإضافة إلى دوال الدعم المطلوبة لإدارة الذاكرة وتبادل البيانات بين ClickHouse وكود WebAssembly. يجب تجميع الكود الخاص بك إلى WebAssembly “freestanding” (المعروف أيضًا باسم wasm32-unknown-unknown) من دون أي تبعيات على نظام تشغيل أو مكتبة قياسية. كما لا يكون مدعومًا إلا هدف WebAssembly الافتراضي ذو 32 بت (من دون امتداد wasm64). يجب أن تلتزم الوحدة بأحد بروتوكولات الاتصال (ABIs) المدعومة للتفاعل مع ClickHouse. بعد التجميع، يُحمَّل الكود الثنائي للوحدة إلى ClickHouse عبر إدراجه في جدول system.webassembly_modules. بعد ذلك، يمكنك إنشاء UDFs تشير إلى الدوال التي تُصدِّرها الوحدة باستخدام العبارة CREATE FUNCTION ... LANGUAGE WASM.

المتطلبات الأساسية

فعِّل دعم WebAssembly في إعدادات ClickHouse الخاصة بك:
التنفيذات المتاحة لـ Engine:
  • wasmtime (الافتراضي، والموصى به) — يستخدم WasmTime
  • wasmedge — يستخدم WasmEdge

البدء السريع

يوضح هذا المثال سير العمل الكامل لإنشاء WebAssembly UDF من خلال تنفيذ حاسبة حدسية Collatz. سنكتب الشيفرة بتنسيق WebAssembly Text ‏(WAT)، وهو تمثيل مقروء للبشر لـ WebAssembly، لذا لا نحتاج إلى أي لغة برمجة في هذه المرحلة. يتطلب ClickHouse أن تكون الوحدة بتنسيق ثنائي، لذا سنستخدم المُحوِّل لتحويل WAT إلى WASM. لإجراء هذا التحويل، يمكنك استخدام wat2wasm من WebAssembly Binary Toolkit (WABT) أو الأمر parse من wasm-tools.
في المقتطف أعلاه، نمرّر شيفرة WASM الثنائية مباشرةً إلى عميل ClickHouse باستخدام FORMAT RawBlob لإدراجها في جدول system.webassembly_modules. ثم نعرّف دالة UDF تشير إلى الدالة steps التي تصدّرها هذه الوحدة:
لاحظ أننا نحدّد اسم الدالة من الوحدة بعد ::، لأنه يختلف عن اسم UDF. يمكننا الآن استخدام الدالة collatz_steps في استعلاماتنا:
يُحوَّل العمود number صراحةً إلى UInt32، لأن دوال WebAssembly تتطلب تطابقًا تامًا مع أنواع البيانات المحددة في التوقيع ضمن تعليمة CREATE FUNCTION. في النتيجة، حصلنا على متتالية خطوات Collatz للأعداد من 1 إلى 100، وهي تقابل المتتالية A006577 from the OEIS.

إدارة وحدات WASM عبر جدول النظام

تُخزَّن وحدات WebAssembly في جدول system.webassembly_modules بالبنية التالية:
  • الأعمدة
    • name String — اسم الوحدة. يجب ألا يكون فارغًا، وأن يقتصر على محارف الكلمات فقط.
    • code String — شيفرة WASM الثنائية الخام. للكتابة فقط؛ وتُرجع عمليات القراءة سلسلة فارغة.
    • hash UInt256 — قيمة SHA256 للملف الثنائي للوحدة (تكون صفرًا إذا كانت موجودة على القرص ولكن لم تُحمَّل بعد).
تتم إدارة الوحدات عبر عمليات SQL القياسية على هذا الجدول:

إضافة وحدة

اختياريًا، قدّم قيمة تجزئة للتحقق من السلامة:
إذا لم تتطابق قيمة hash المُقدَّمة مع قيمة SHA256 المحسوبة لشفرة الوحدة، فستفشل عملية الإدراج. وقد يكون ذلك مفيدًا عند جلب الوحدات من مصادر خارجية مثل S3 أو HTTP.

توزيع وحدة عبر عنقود

system.webassembly_modules هو جدول خاص بكل مثيل — لا تصل عملية INSERT إلا إلى النسخة المتماثلة التي تتولى الاتصال. ولا توجد صيغة ON CLUSTER لتعليمة INSERT، لذا سيفشل CREATE FUNCTION ... ON CLUSTER لاحقًا على النسخ المتماثلة التي لا تحتوي على الوحدة:
لتوزيع عملية insert على جميع العقد، اكتب إلى دالة الجدول cluster بدلًا من الجدول المحلي system.webassembly_modules:
يعتمد هذا النمط على أن يمرّ مسار الكتابة الموزعة الأساسي على كل replica داخل كل shard، وهذا لا يحدث إلا عندما يكون العنقود مضبوطًا على internal_replication=false. عند استخدام internal_replication=true (وهو الإعداد default في العناقيد التي تستخدم ReplicatedMergeTree لتتولى النسخ المتماثل بنفسها)، تُرسَل عملية insert إلى replica سليمة واحدة فقط لكل shard، ولا يجري نسخ system.webassembly_modules عبر هذا المسار — لذا ستبقى بعض الـ replicas من دون الوحدة. في هذا الإعداد، تحتاج إلى تنفيذ insert على كل replica على حدة، على سبيل المثال بالتكرار على system.clusters والكتابة باستخدام remote(...) لكل host، أو بنسخ الملف binary إلى user_scripts/wasm/ على كل host.يمكنك التحقق من internal_replication لعنقود معيّن باستخدام SELECT cluster, shard_num, internal_replication FROM system.clusters.
بعد تنفيذ insert المتشعب، تصبح الوحدة موجودة على كل replica وينجح CREATE FUNCTION ... ON CLUSTER:
يمكنك التحقق من تحميل الوحدة على جميع النسخ المتماثلة باستخدام clusterAllReplicas:
تكون عمليات الإدراج في system.webassembly_modules غير مؤثرة عند تكرارها بالنسبة إلى زوج (name, hash) نفسه، لذا فإن إعادة تنفيذ عملية الإدراج الموزعة آمنة وتُعد وسيلة مناسبة لإصلاح الحالة بعد استبدال نسخة متماثلة. لاحظ أن الخوادم المُضافة حديثًا لا تتلقى الوحدات الموجودة بأثر رجعي — يجب عليك إعادة تنفيذ عملية الإدراج على العنقود المُحدَّث، أو وضع الملف التنفيذي في الدليل user_scripts/wasm/ على المضيف الجديد.

عرض الوحدات

حذف وحدة

يتم الحذف باستخدام العبارة DELETE FROM system.webassembly_modules WHERE name = '...'. يجب أن يكون شرط التصفية إما name = 'literal' لإجراء تطابق تام، أو name LIKE 'pattern' لحذف كل وحدة يطابق اسمها النمط؛ ولا تُقبل أي صيغ أخرى.
إذا كان أي من UDFs الحالية يشير إلى إحدى الوحدات المطابقة، فسيفشل الحذف، لذا يجب عليك حذف تلك الـ UDFs أولاً.

إنشاء دالة UDF باستخدام WebAssembly

الصيغة:
المعلمات:
  • function_name: اسم الدالة في ClickHouse. قد يختلف عن اسم الدالة المُصدَّرة في الوحدة.
  • FROM 'module_name' :: 'source_function_name': اسم وحدة WASM المُحمَّلة واسم الدالة في وحدة WASM المراد استخدامها (تكون القيمة الافتراضية function&#95;name)
  • ARGUMENTS: قائمة بأسماء الوسائط وأنواعها (الأسماء اختيارية وتُستخدم مع تنسيقات التسلسل التي تدعم الحقول المُسمّاة)
  • ABI: إصدار واجهة الثنائية للتطبيقات
    • ROW_DIRECT: مواءمة مباشرة للأنواع، مع معالجة صفًا بصف
    • BUFFERED_V1: معالجة قائمة على الكتل مع التسلسل
    • ASSEMBLYSCRIPT: معالجة صفًا بصف للوحدات الناتجة عن مصرّف AssemblyScript. تُطابَق الأنواع الرقمية مع الأنواع البدائية في AssemblyScript؛ ويُطابَق String في ClickHouse مع string في AssemblyScript.
  • DETERMINISTIC: يصرّح بأن الدالة حتمية — أي إنها تعيد دائمًا الناتج نفسه للمدخلات نفسها. عند تحديد ذلك، قد يطوي ClickHouse الاستدعاءات الثابتة التي تكون فيها جميع الوسائط ثوابت: تُقيَّم الدالة مرة واحدة في مرحلة تحليل الاستعلام، ثم يُعاد استخدام النتيجة لكل صف.
  • SHA256_HASH: قيمة التجزئة المتوقعة للوحدة للتحقق منها (تُملأ تلقائيًا إذا أُهملت)، ويمكن استخدامها لضمان تحميل وحدة WASM الصحيحة عبر النسخ المتماثلة المختلفة.
  • SETTINGS: إعدادات خاصة بكل دالة
    • serialization_format String — تنسيق التسلسل الذي يتطلبه ABI. القيم المدعومة: MsgPack وJSONEachRow وCSV وTSV وTSVRaw وRowBinary وBuffers. القيمة الافتراضية: MsgPack. يجب أن تُرجع التنسيقات المعتمدة على الكتل مثل Buffers عمودًا واحدًا يطابق نوعه توقيع الدالة المُصرَّح به.
    • webassembly_udf_enable_fuel Bool — يفعّل حصة fuel محدودة للدالة. القيمة الافتراضية: true. عند ضبطه على false، يُتجاهل إعداد الاستعلام webassembly_udf_max_fuel لهذه الدالة. قد يؤدي تعطيل حدود fuel إلى تحسين الأداء عند استخدام المحرك wasmtime. ومع ذلك، بالنسبة إلى شيفرة الضيف غير الموثوق بها أو التي تحتوي على أخطاء، فقد يزيد ذلك من خطر استمرار التنفيذ بلا قيود.

إصدارات ABI

للتفاعل مع ClickHouse، يجب أن تلتزم وحدات WebAssembly بإحدى واجهات التطبيق الثنائية (ABI) المدعومة.
  • ROW_DIRECT: تعيين مباشر للأنواع (الأنواع البدائية Int32 وUInt32 وInt64 وUInt64 وFloat32 وFloat64 فقط)
  • BUFFERED_V1: أنواع معقدة مع دعم التسلسل
  • ASSEMBLYSCRIPT: تكامل صفًا بصف مع وحدات AssemblyScript؛ يدعم الأنواع الرقمية وString.

ABI ROW_DIRECT

يستدعي دالة WASM مُصدَّرة مباشرةً لكل صف.
  • يجب أن تكون الوسائط وأنواع الإرجاع من الأنواع الرقمية Int32/UInt32/Int64/UInt64/Float32/Float64/Int128/UInt128.
  • النوع Strings غير مدعوم في واجهة ABI هذه.
  • يجب أن تتطابق التواقيع مع ما هو مُصدَّر من WASM (i32/i64/f32/f64/v128).
  • لا يلزم أن يصدّر الوحدة أي دوال دعم.
على سبيل المثال، دالة بالتوقيع التالي:
يمكن إنشاؤه على النحو التالي:
لا يميّز WebAssembly بين الوسيطات الموقَّعة وغير الموقَّعة، بل يستخدم تعليمات مختلفة لتفسير القيم. لذلك، يجب أن يتطابق حجم الوسيطة تمامًا، بينما يتحدد ما إذا كانت موقَّعة أم غير موقَّعة من خلال العمليات داخل الدالة.

ABI BUFFERED_V1

واجهة ABI هذه تجريبية وقابلة للتغيير في الإصدارات المستقبلية.
تعالج الكتل بالكامل دفعةً واحدة باستخدام (إلغاء)التسلسل عبر ذاكرة WASM. وهي تدعم أي أنواع للوسائط وأنواع الإرجاع. تُنسخ البيانات المُسلسلة إلى ذاكرة WASM وتُمرَّر إلى دالة UDF على شكل مؤشر إلى المخزن المؤقت (الذي يتكوّن من مؤشر إلى البيانات وحجم البيانات)، مع عدد الصفوف في المُدخلات. لذلك، فإن الدالة التي يعرّفها المستخدم في WASM تقبل دائمًا وسيطين من النوع i32 وتُرجع قيمة واحدة من النوع i32. تعالج شيفرة الضيف البيانات وتُرجع مؤشرًا إلى مخزن النتيجة المؤقت الذي يحتوي على بيانات النتيجة المُسلسلة. يجب أن توفّر شيفرة الضيف دالتين لإنشاء هذه المخازن المؤقتة وتدميرها.
مثال لتعريفات C:

ABI ASSEMBLYSCRIPT

يستهدف الوحدات التي يُنتجها AssemblyScript مصرّف. ويؤدي كل صف إلى استدعاء واحد للدالة المُصدَّرة، مع مواءمة قيم ClickHouse مع الأنواع البدائية وكائنات السلاسل النصية في AssemblyScript. الأنواع المدعومة:
  • رقمية: Int8/UInt8، Int16/UInt16 (تُوسَّع إلى i32 عند الحد الفاصل)، Int32/UInt32، Int64/UInt64، Float32، Float64
  • String — تُحوَّل إلى string في AssemblyScript ‏(UTF-16 في ذاكرة WASM). ويتولى ClickHouse التحويل بين UTF-8 وUTF-16 تلقائيًا.
  • لا تُدعَم فئات AssemblyScript المخصّصة كأنواع للوسائط أو الإرجاع، لأن معرّفات الفئات في بيئة التشغيل الخاصة بها ليست مستقرة عبر عمليات الترجمة البرمجية (راجع AssemblyScript#2982).
متطلبات الوحدة: يجب ترجمة الوحدة برمجيًا باستخدام بيئة التشغيل المُدارة في AssemblyScript، بحيث يتم تصدير __new و__pin و__unpin. وتعتمد عليها الآلية القياسية للتعامل مع السلاسل النصية الواردة والصادرة. الاستدعاء الموصى به:
يستورد AssemblyScript أيضًا env.abort لأخطاء وقت التشغيل (مثل نفاد الذاكرة وتجاوز الحدود وما إلى ذلك). ويوفّر ClickHouse هذا الاستيراد تلقائيًا: فعند استدعاء abort، يفشل الاستعلام الجاري مع استثناء WASM_ERROR يتضمّن رسالة AssemblyScript بعد فك ترميزها وموضع المصدر. مثال:
بعد إجراء التحويل البرمجي باستخدام asc وتحميل ملف .wasm الناتج إلى system.webassembly_modules، عرّف UDFs كما يلي:

ملاحظة حول تطوير UDFs في Rust

بالنسبة إلى برامج Rust، نوفر crate مساعدة clickhouse-wasm-udf لتبسيط تطوير WebAssembly UDFs لـ ClickHouse. توفّر هذه الـ crate دوالًا لإدارة الذاكرة، لذلك لا تحتاج إلى تنفيذ الدالتين clickhouse_create_buffer وclickhouse_destroy_buffer يدويًا، وإنما يكفي إضافة الـ crate كاعتمادية. كما تتوفر macro ‏#[clickhouse_wasm_udf] لتغليف دوال Rust العادية بالصيغة المطلوبة لـ ABI. وباستخدام هذه الـ crate، يمكنك كتابة UDFs على النحو التالي:
ستولِّد وحدات الماكرو دالةً مغلِّفةً تقبل بُنى المخزن المؤقت وتُعيدها، وتتولى تلقائيًا عمليتَي التسلسل وفك التسلسل باستخدام serde.

واجهة برمجة التطبيقات المضيفة المتاحة للوحدات

يمكن للوحدات استيراد دوال المضيف التالية واستخدامها:
  • clickhouse_server_version() -> i64 — تُرجع إصدار ClickHouse server كعدد صحيح (على سبيل المثال 25011001 للإصدار v25.11.1.1).
  • clickhouse_throw(ptr: i32, size: i32) — يُطلق خطأً بالرسالة المحددة. يقبل مؤشراً إلى موقع الذاكرة الذي يحتوي على سلسلة رسالة الخطأ، بالإضافة إلى حجم السلسلة.
  • clickhouse_log(ptr: i32, size: i32) — يسجل رسالة في السجل النصي لـ ClickHouse server.
  • clickhouse_random(ptr: i32, size: i32) — يملأ الذاكرة ببايتات عشوائية.
  • env.abort(message: i32, fileName: i32, line: i32, column: i32) — متاح للوحدات المتوافقة مع AssemblyScript. يؤدي استدعاؤه (أو التسبب في trap لوقت تشغيل AssemblyScript يستدعيه) إلى إنهاء UDF مع استثناء WASM_ERROR يتضمن الرسالة المفككة وموقع المصدر. ولا تتأثر الوحدات التي لا تستورد env.abort.

الإعدادات

تتحكم الإعدادات التالية على مستوى الاستعلام في تنفيذ WebAssembly UDF:
  • webassembly_udf_max_fuel — حد الوقود لكل عملية تنفيذ لمثيل WebAssembly UDF. تستهلك كل تعليمة في WebAssembly مقدارًا من الوقود. تُضرب القيمة في 1024 قبل تمريرها إلى بيئة التشغيل، لذا فإن webassembly_udf_max_fuel = 1 يعادل تقريبًا 1024 وحدة وقود. عيّنه إلى 0 لإلغاء أي حد فعلي. ينطبق ذلك فقط على الدوال التي تكون قيمة الإعداد الخاص بكل دالة webassembly_udf_enable_fuel فيها هي true، وهذا هو الإعداد الافتراضي.
  • webassembly_udf_max_memory — حد الذاكرة بالبايت لكل مثيل WebAssembly UDF.
  • webassembly_udf_max_input_block_size — الحد الأقصى لعدد الصفوف التي تُمرَّر إلى WebAssembly UDF في كتلة واحدة. عيّنه إلى 0 لمعالجة جميع الصفوف دفعة واحدة.
  • webassembly_udf_max_instances — الحد الأقصى لعدد مثيلات WebAssembly UDF التي يمكن تشغيلها بالتوازي لكل دالة.
مثال على الاستخدام:

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦