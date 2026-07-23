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الوصف

يختلف عن تنسيق PrettySpace في أنه لا يستخدم تسلسلات الهروب ANSI. وهذا ضروري لعرض هذا التنسيق في المتصفح، وكذلك لاستخدام أداة سطر الأوامر ‘watch’.

مثال على الاستخدام

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦