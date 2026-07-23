إدخال إخراج الاسم المستعار ✔ ✗

يشبه [ Template ]، لكنه يتجاوز أحرف المسافات البيضاء بين الفواصل والقيم في تدفق الإدخال. ومع ذلك، إذا كانت سلاسل التنسيق تحتوي على أحرف مسافات بيضاء، فسيُتوقع وجود هذه الأحرف في تدفق الإدخال. كما يتيح تحديد عناصر نائبة فارغة ( ${} أو ${:None} ) لتقسيم بعض الفواصل إلى أجزاء منفصلة بهدف تجاهل المسافات بينها. تُستخدم هذه العناصر النائبة فقط لتجاوز أحرف المسافات البيضاء. يمكن قراءة JSON باستخدام هذا التنسيق إذا كانت قيم الأعمدة تأتي بالترتيب نفسه في جميع الصفوف.

هذا التنسيق مناسب للإدخال فقط.

​ مثال للاستخدام

يمكن استخدام الطلب التالي لإدراج البيانات بالاستناد إلى مثال المخرجات الخاص بالتنسيق JSON

INSERT INTO table_name SETTINGS format_template_resultset = '/some/path/resultset.format' , format_template_row = '/some/path/row.format' , format_template_rows_between_delimiter = ',' FORMAT TemplateIgnoreSpaces

/some/path/resultset.format {${}"meta"${}:${:JSON},${}"data"${}:${}[${data}]${},${}"totals"${}:${:JSON},${}"extremes"${}:${:JSON},${}"rows"${}:${:JSON},${}"rows_before_limit_at_least"${}:${:JSON}${}}

/some/path/row.format {${}"SearchPhrase"${}:${}${phrase:JSON}${},${}"c"${}:${}${cnt:JSON}${}}