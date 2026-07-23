|إدخال
|إخراج
|اسم مستعار
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تنسيق
الوصف
Protobuf هو تنسيق Protocol Buffers.
يتطلب هذا التنسيق مخطط تنسيق خارجيًا، ويُخزَّن مؤقتًا بين الاستعلامات.
يدعم ClickHouse ما يلي:
- صياغتي
proto2و
proto3.
- الحقول
Repeated/
optional/
required.
_ (الشرطة السفلية) و
. (النقطة) على أنهما متساويان.
إذا اختلف نوع العمود عن نوع الحقل في رسالة Protocol Buffers، فسيُطبَّق التحويل اللازم.
الرسائل المتداخلة مدعومة. على سبيل المثال، بالنسبة إلى الحقل
z في نوع الرسالة التالي:
يحاول ClickHouse العثور على عمود باسم
message MessageType {
message XType {
message YType {
int32 z;
};
repeated YType y;
};
XType x;
};
x.y.z (أو
x_y_z أو
X.y_Z وما إلى ذلك).
تُعد الرسائل المتداخلة مناسبة للإدخال إلى بُنى البيانات المتداخلة أو للإخراج منها.
لا تُطبَّق القيم الافتراضية المعرَّفة في مخطط Protobuf مثل المخطط الوارد أدناه، بل تُستخدم القيم الافتراضية للجدول بدلًا منها:
إذا كانت الرسالة تحتوي على oneof وكان
syntax = "proto2";
message MessageType {
optional int32 result_per_page = 3 [default = 10];
}
input_format_protobuf_oneof_presence مضبوطًا، فإن ClickHouse يملأ العمود الذي يحدّد أيّ حقل ضمن oneof تم العثور عليه.
syntax = "proto3";
message StringOrString {
oneof string_oneof {
string string1 = 1;
string string2 = 42;
}
}
CREATE TABLE string_or_string ( string1 String, string2 String, string_oneof Enum('no'=0, 'hello' = 1, 'world' = 42)) Engine=MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO string_or_string from INFILE '$CURDIR/data_protobuf/String1' SETTINGS format_schema='$SCHEMADIR/string_or_string.proto:StringOrString' FORMAT ProtobufSingle;
SELECT * FROM string_or_string
يجب أن يكون اسم العمود الذي يشير إلى الوجود هو نفسه اسم
┌─────────┬─────────┬──────────────┐
│ string1 │ string2 │ string_oneof │
├─────────┼─────────┼──────────────┤
1. │ │ string2 │ world │
├─────────┼─────────┼──────────────┤
2. │ string1 │ │ hello │
└─────────┴─────────┴──────────────┘
oneof.
الرسائل المتداخلة مدعومة (انظر basic-examples). كما أن الرسائل الفارغة مدعومة أيضًا.
الأنواع المسموح بها هي Int8 وUInt8 وInt16 وUInt16 وInt32 وUInt32 وInt64 وUInt64 وEnum وEnum8 أو Enum16.
يجب أن يحتوي Enum (وكذلك Enum8 أو Enum16) على جميع الوسوم المحتملة لـ oneof’، بالإضافة إلى 0 للإشارة إلى الغياب، ولا تهم التمثيلات النصية.
يكون الإعداد
input_format_protobuf_oneof_presence معطّلًا افتراضيًا
يستقبل ClickHouse رسائل protobuf ويُخرجها بتنسيق
length-delimited.
وهذا يعني أنه يجب كتابة طول كل رسالة قبلها على هيئة عدد صحيح بعرض متغير (varint).
مثال للاستخدام
قراءة البيانات وكتابتها
في هذا المثال، سنقرأ بعض البيانات من الملف
ملفات Exampleالملفات المستخدمة في هذا المثال متاحة في مستودع الأمثلة
protobuf_message.bin إلى ClickHouse جدول. ثم سنكتبها
مجددًا إلى ملف باسم
protobuf_message_from_clickhouse.bin باستخدام format
Protobuf.
بالنظر إلى الملف
schemafile.proto:
syntax = "proto3";
message MessageType {
string name = 1;
string surname = 2;
uint32 birthDate = 3;
repeated string phoneNumbers = 4;
};
أنشئ جدول ClickHouse يطابق المخطط:
إنشاء الملف الثنائي
إنشاء الملف الثنائي
إذا كنت تعرف بالفعل كيفية تسلسل البيانات وفك تسلسلها بتنسيق
Protobuf، فيمكنك تخطي هذه الخطوة.سنستخدم بايثون لتسلسل بعض البيانات إلى
protobuf_message.bin ثم قراءتها في ClickHouse.
إذا كنت تريد استخدام لغة أخرى، فراجع أيضًا: “كيفية قراءة/كتابة رسائل Protobuf المحددة بالطول في اللغات الشائعة”.شغّل الأمر التالي لإنشاء ملف بايثون باسم
schemafile_pb2.py في
الدليل نفسه الذي يحتوي على
schemafile.proto. يحتوي هذا الملف على فئات بايثون
التي تمثل رسالة
UserData من نوع Protobuf:
الآن، أنشئ ملف بايثون جديدًا باسم
protoc --python_out=. schemafile.proto
generate_protobuf_data.py، في الدليل
نفسه الذي يحتوي على
schemafile_pb2.py. الصق فيه الشيفرة التالية:
الآن شغّل السكربت من سطر الأوامر. يُوصى بتشغيله من بيئة بايثون افتراضية، على سبيل المثال باستخدام
import schemafile_pb2 # وحدة أنشأها 'protoc'
from google.protobuf import text_format
from google.protobuf.internal.encoder import _VarintBytes # استيراد مُرمِّز varint الداخلي
def create_user_data_message(name, surname, birthDate, phoneNumbers):
"""
ينشئ رسالة UserData من نوع Protobuf ويملؤها بالبيانات.
"""
message = schemafile_pb2.MessageType()
message.name = name
message.surname = surname
message.birthDate = birthDate
message.phoneNumbers.extend(phoneNumbers)
return message
# بيانات مستخدمي المثال
data_to_serialize = [
{"name": "Aisha", "surname": "Khan", "birthDate": 19920815, "phoneNumbers": ["(555) 247-8903", "(555) 612-3457"]},
{"name": "Javier", "surname": "Rodriguez", "birthDate": 20001015, "phoneNumbers": ["(555) 891-2046", "(555) 738-5129"]},
{"name": "Mei", "surname": "Ling", "birthDate": 19980616, "phoneNumbers": ["(555) 956-1834", "(555) 403-7682"]},
]
output_filename = "protobuf_messages.bin"
# افتح الملف الثنائي في وضع الكتابة الثنائية ('wb')
with open(output_filename, "wb") as f:
for item in data_to_serialize:
# أنشئ نسخة رسالة Protobuf للمستخدم الحالي
message = create_user_data_message(
item["name"],
item["surname"],
item["birthDate"],
item["phoneNumbers"]
)
# تسلسل الرسالة
serialized_data = message.SerializeToString()
# الحصول على طول البيانات المُسلسلة
message_length = len(serialized_data)
# استخدم _VarintBytes الداخلي من مكتبة Protobuf لترميز الطول
length_prefix = _VarintBytes(message_length)
# كتابة بادئة الطول
f.write(length_prefix)
# كتابة بيانات الرسالة المُسلسلة
f.write(serialized_data)
print(f"Protobuf messages (length-delimited) written to {output_filename}")
# --- اختياري: التحقق (إعادة القراءة والطباعة) ---
# عند إعادة القراءة، سنستخدم أيضًا decoder الداخلي في Protobuf لقيم varint.
from google.protobuf.internal.decoder import _DecodeVarint32
print("\n--- Verifying by reading back ---")
with open(output_filename, "rb") as f:
buf = f.read() # قراءة الملف بالكامل إلى buffer لتسهيل فك ترميز varint
n = 0
while n < len(buf):
# فك ترميز بادئة طول varint
msg_len, new_pos = _DecodeVarint32(buf, n)
n = new_pos
# استخراج بيانات الرسالة
message_data = buf[n:n+msg_len]
n += msg_len
# تحليل الرسالة
decoded_message = schemafile_pb2.MessageType()
decoded_message.ParseFromString(message_data)
print(text_format.MessageToString(decoded_message, as_utf8=True))
uv:
ستحتاج إلى تثبيت مكتبات بايثون التالية:
uv venv proto-venv
source proto-venv/bin/activate
شغّل السكربت لإنشاء الملف الثنائي:
uv pip install --upgrade protobuf
python generate_protobuf_data.py
أدرِج البيانات في الجدول من سطر الأوامر:
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS test.protobuf_messages (
name String,
surname String,
birthDate UInt32,
phoneNumbers Array(String)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
يمكنك أيضًا كتابة البيانات مرة أخرى في ملف ثنائي باستخدام تنسيق
cat protobuf_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.protobuf_messages SETTINGS format_schema='schemafile:MessageType' FORMAT Protobuf"
Protobuf:
باستخدام مخطط Protobuf الخاص بك، يمكنك الآن فك تسلسل البيانات التي كتبها ClickHouse إلى الملف
SELECT * FROM test.protobuf_messages INTO OUTFILE 'protobuf_message_from_clickhouse.bin' FORMAT Protobuf SETTINGS format_schema = 'schemafile:MessageType'
protobuf_message_from_clickhouse.bin.
في ClickHouse Cloud، لا يمكنك تحميل ملف مخطط Protobuf. ومع ذلك، يمكنك استخدام الإعداد
قراءة البيانات وكتابتها باستخدام ClickHouse Cloud
format_protobuf_schema
لتحديد المخطَّط داخل الاستعلام. في هذا المثال، نوضّح كيفية قراءة البيانات المُسلسلة من جهازك المحلي
وإدراجها في جدول في ClickHouse Cloud.
كما في المثال السابق، أنشئ الجدول وفقًا لمخطط Protobuf الخاص بك في ClickHouse Cloud:
يحدّد الإعداد
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS test.protobuf_messages (
name String,
surname String,
birthDate UInt32,
phoneNumbers Array(String)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
format_schema_source مصدر الإعداد
format_schema
القيم المحتملة:
- ‘file’ (الافتراضي): غير مدعوم في Cloud
- ‘string’: يكون
format_schemaهو المحتوى الحرفي للمخطط.
- ‘query’: يكون
format_schemaاستعلامًا لاسترجاع المخطط.
لإدراج البيانات في ClickHouse Cloud مع تحديد المخطط على هيئة سلسلة نصية، شغّل:
format_schema_source='string'
اعرض البيانات التي أُدرجت في الجدول:
cat protobuf_messages.bin | clickhouse client --host <hostname> --secure --password <password> --query "INSERT INTO testing.protobuf_messages SETTINGS format_schema_source='syntax = "proto3";message MessageType { string name = 1; string surname = 2; uint32 birthDate = 3; repeated string phoneNumbers = 4;};', format_schema='schemafile:MessageType' FORMAT Protobuf"
clickhouse client --host <hostname> --secure --password <password> --query "SELECT * FROM testing.protobuf_messages"
Aisha Khan 19920815 ['(555) 247-8903','(555) 612-3457']
Javier Rodriguez 20001015 ['(555) 891-2046','(555) 738-5129']
Mei Ling 19980616 ['(555) 956-1834','(555) 403-7682']
يمكنك أيضًا تخزين مخطط Protobuf في جدول. أنشئ جدولًا على ClickHouse Cloud لإدراج البيانات فيه:
format_schema_source='query'
CREATE TABLE testing.protobuf_schema (
schema String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple();
أدرِج البيانات في ClickHouse Cloud، مع تحديد المخطّط في استعلام لتشغيله:
INSERT INTO testing.protobuf_schema VALUES ('syntax = "proto3";message MessageType { string name = 1; string surname = 2; uint32 birthDate = 3; repeated string phoneNumbers = 4;};');
اعرض البيانات المُدخلة في الجدول:
cat protobuf_messages.bin | clickhouse client --host <hostname> --secure --password <password> --query "INSERT INTO testing.protobuf_messages SETTINGS format_schema_source='SELECT schema FROM testing.protobuf_schema', format_schema='schemafile:MessageType' FORMAT Protobuf"
clickhouse client --host <hostname> --secure --password <password> --query "SELECT * FROM testing.protobuf_messages"
Aisha Khan 19920815 ['(555) 247-8903','(555) 612-3457']
Javier Rodriguez 20001015 ['(555) 891-2046','(555) 738-5129']
Mei Ling 19980616 ['(555) 956-1834','(555) 403-7682']
إذا لم يكن لديك مخطط Protobuf خارجي لبياناتك، فلا يزال بإمكانك إخراج البيانات أو إدخالها بتنسيق Protobuf باستخدام مخطط مُنشأ تلقائيًا. ولهذا الغرض، استخدم الإعداد
استخدام المخطط المُنشأ تلقائيًا
format_protobuf_use_autogenerated_schema.
على سبيل المثال:
في هذه الحالة، سينشئ ClickHouse مخطط Protobuf تلقائيًا استنادًا إلى بنية الجدول باستخدام الدالة
SELECT * FROM test.hits format Protobuf SETTINGS format_protobuf_use_autogenerated_schema=1
structureToProtobufSchema. ثم سيستخدم هذا المخطط لتسلسل البيانات بتنسيق Protobuf.
يمكنك أيضًا قراءة ملف Protobuf باستخدام المخطط المُنشأ تلقائيًا. في هذه الحالة، يجب أن يكون الملف قد أُنشئ باستخدام المخطط نفسه:
يكون الإعداد
$ cat hits.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_protobuf_use_autogenerated_schema=1 FORMAT Protobuf"
format_protobuf_use_autogenerated_schema مفعّلًا افتراضيًا، ويُطبَّق إذا لم يتم تعيين
format_schema.
يمكنك أيضًا حفظ المخطط المُنشأ تلقائيًا في الملف أثناء الإدخال/الإخراج باستخدام الإعداد
output_format_schema. على سبيل المثال:
في هذه الحالة، سيُحفَظ مخطط Protobuf المُنشأ تلقائيًا في الملف
SELECT * FROM test.hits format Protobuf SETTINGS format_protobuf_use_autogenerated_schema=1, output_format_schema='path/to/schema/schema.proto'
path/to/schema/schema.capnp.
لإعادة تحميل مخطط Protobuf الذي تم تحميله من
حذف ذاكرة التخزين المؤقت لـ Protobuf
format_schema_path، استخدم تعليمة
SYSTEM DROP ... FORMAT CACHE.
SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE FOR Protobuf