|الإعداد
|الوصف
|القيمة الافتراضية
|ملاحظة
input_format_import_nested_json
|ربط بيانات JSON المتداخلة بالجداول المتداخلة (يعمل هذا مع تنسيق JSONEachRow).
false
input_format_json_read_bools_as_numbers
|السماح بتحليل القيم المنطقية كأرقام في تنسيقات إدخال JSON.
true
input_format_json_read_bools_as_strings
|السماح بقراءة القيم المنطقية كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.
true
input_format_json_read_numbers_as_strings
|السماح بقراءة الأرقام كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.
true
input_format_json_read_arrays_as_strings
|السماح بقراءة مصفوفات JSON كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.
true
input_format_json_read_objects_as_strings
|السماح بقراءة كائنات JSON كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON.
true
input_format_json_named_tuples_as_objects
|تحليل أعمدة الـ tuple المُسمّى ككائنات JSON.
true
input_format_json_try_infer_numbers_from_strings
|محاولة استنتاج الأرقام من الحقول النصية أثناء استنتاج المخطط.
false
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects
|محاولة استنتاج tuple مُسمّى من كائنات JSON أثناء استنتاج المخطط.
true
input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings
|استخدم النوع String للمفاتيح التي لا تحتوي أثناء استدلال المخطط في تنسيقات إدخال JSON إلا على قيم NULL أو كائنات/مصفوفات فارغة.
true
input_format_json_defaults_for_missing_elements_in_named_tuple
|أدرِج القيم الافتراضية للعناصر المفقودة في كائن JSON أثناء تحليل named tuple.
true
input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tuple
|تجاهل المفاتيح غير المعروفة في كائن JSON الخاصة بـ named tuples.
false
input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columns
|السماح بعدد متغيّر من الأعمدة في تنسيق JSONCompact/JSONCompactEachRow، مع تجاهل الأعمدة الإضافية واستخدام القيم الافتراضية للأعمدة المفقودة.
false
input_format_json_throw_on_bad_escape_sequence
|طرح استثناء إذا كانت سلسلة JSON تحتوي على تسلسل إفلات غير صالح. وإذا كان هذا الخيار معطّلًا، فستبقى تسلسلات الإفلات غير الصالحة كما هي في البيانات.
true
input_format_json_empty_as_default
|يعامل الحقول الفارغة في إدخال JSON كقيم افتراضية.
false
|في حالة تعبيرات القيم الافتراضية المعقدة، يجب أيضًا تمكين input_format_defaults_for_omitted_fields.
output_format_json_quote_64bit_integers
|يتحكم في وضع علامات اقتباس حول الأعداد الصحيحة ذات 64 بت في تنسيق إخراج JSON.
true
output_format_json_quote_64bit_floats
|يتحكم في وضع علامات اقتباس حول الأعداد العائمة ذات 64 بت في تنسيق إخراج JSON.
false
output_format_json_quote_denormals
|يُتيح إخراج القيم ‘+nan’ و’-nan’ و’+inf’ و’-inf’ في تنسيق إخراج JSON.
false
output_format_json_quote_decimals
|يتحكم في إحاطة القيم العشرية بعلامات اقتباس في تنسيق إخراج JSON.
false
output_format_json_escape_forward_slashes
|يتحكم في إضافة محارف الهروب إلى الشرطات المائلة للأمام في مخرجات السلاسل النصية ضمن تنسيق إخراج JSON.
true
output_format_json_named_tuples_as_objects
|يُسلسِل أعمدة الـTuple المُسمّى على هيئة كائنات JSON.
true
output_format_json_array_of_rows
|يُخرج مصفوفة JSON تحتوي على جميع الصفوف بتنسيق JSONEachRow(Compact).
false
output_format_json_validate_utf8
|يُفعّل التحقق من تسلسلات UTF-8 في تنسيقات إخراج JSON
false
|لاحظ أن هذا لا يؤثر في التنسيقات JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata، إذ تتحقق دائمًا من UTF-8.
إعدادات التنسيق لتنسيقات JSON
قائمة بإعدادات التنسيق الخاصة بتنسيقات JSON
في هذه الصفحة، يمكنك العثور على إعدادات التنسيق المشتركة بين جميع تنسيقات JSON.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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