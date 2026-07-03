input_format_import_nested_json ربط بيانات JSON المتداخلة بالجداول المتداخلة (يعمل هذا مع تنسيق JSONEachRow). false

input_format_json_read_bools_as_numbers السماح بتحليل القيم المنطقية كأرقام في تنسيقات إدخال JSON. true

input_format_json_read_bools_as_strings السماح بقراءة القيم المنطقية كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON. true

input_format_json_read_numbers_as_strings السماح بقراءة الأرقام كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON. true

input_format_json_read_arrays_as_strings السماح بقراءة مصفوفات JSON كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON. true

input_format_json_read_objects_as_strings السماح بقراءة كائنات JSON كسلاسل نصية في تنسيقات إدخال JSON. true

input_format_json_named_tuples_as_objects تحليل أعمدة الـ tuple المُسمّى ككائنات JSON. true

input_format_json_try_infer_numbers_from_strings محاولة استنتاج الأرقام من الحقول النصية أثناء استنتاج المخطط. false

input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects محاولة استنتاج tuple مُسمّى من كائنات JSON أثناء استنتاج المخطط. true

input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings استخدم النوع String للمفاتيح التي لا تحتوي أثناء استدلال المخطط في تنسيقات إدخال JSON إلا على قيم NULL أو كائنات/مصفوفات فارغة. true

input_format_json_defaults_for_missing_elements_in_named_tuple أدرِج القيم الافتراضية للعناصر المفقودة في كائن JSON أثناء تحليل named tuple. true

input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tuple تجاهل المفاتيح غير المعروفة في كائن JSON الخاصة بـ named tuples. false

input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columns السماح بعدد متغيّر من الأعمدة في تنسيق JSONCompact/JSONCompactEachRow، مع تجاهل الأعمدة الإضافية واستخدام القيم الافتراضية للأعمدة المفقودة. false

input_format_json_throw_on_bad_escape_sequence طرح استثناء إذا كانت سلسلة JSON تحتوي على تسلسل إفلات غير صالح. وإذا كان هذا الخيار معطّلًا، فستبقى تسلسلات الإفلات غير الصالحة كما هي في البيانات. true

input_format_json_empty_as_default يعامل الحقول الفارغة في إدخال JSON كقيم افتراضية. false في حالة تعبيرات القيم الافتراضية المعقدة، يجب أيضًا تمكين input_format_defaults_for_omitted_fields.

output_format_json_quote_64bit_integers يتحكم في وضع علامات اقتباس حول الأعداد الصحيحة ذات 64 بت في تنسيق إخراج JSON. true

output_format_json_quote_64bit_floats يتحكم في وضع علامات اقتباس حول الأعداد العائمة ذات 64 بت في تنسيق إخراج JSON. false

output_format_json_quote_denormals يُتيح إخراج القيم ‘+nan’ و’-nan’ و’+inf’ و’-inf’ في تنسيق إخراج JSON. false

output_format_json_quote_decimals يتحكم في إحاطة القيم العشرية بعلامات اقتباس في تنسيق إخراج JSON. false

output_format_json_escape_forward_slashes يتحكم في إضافة محارف الهروب إلى الشرطات المائلة للأمام في مخرجات السلاسل النصية ضمن تنسيق إخراج JSON. true

output_format_json_named_tuples_as_objects يُسلسِل أعمدة الـTuple المُسمّى على هيئة كائنات JSON. true

output_format_json_array_of_rows يُخرج مصفوفة JSON تحتوي على جميع الصفوف بتنسيق JSONEachRow(Compact). false