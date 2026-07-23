إدخال إخراج اسم مستعار ✔ ✗

HiveText تنسيق التسلسل النصي المستخدم في جداول LazySimpleSerDe في Hive). وهو تنسيق نصي مفصول بمحددات، يشبه \x01 (Ctrl-A). ويمكن تهيئة محدد الحقول عبر يقرأتنسيق التسلسل النصي المستخدم في جداول Apache Hive (وهو التنسيق الذي ينتجهفي Hive). وهو تنسيق نصي مفصول بمحددات، يشبه CSV ، وتُفصل فيه الحقول باستخدام محدد Hive الافتراضي(Ctrl-A). ويمكن تهيئة محدد الحقول عبر input_format_hive_text_fields_delimiter

HiveText تنسيقًا للإدخال فقط. ولا تحتوي البيانات على صف ترويسة: إذ تُسنَد القيم موضعيًا إلى أعمدة الجدول الوجهة، لذلك تُؤخذ أسماء الأعمدة وأنواعها من الجدول (أو من البنية المقدَّمة صراحةً) بدلًا من استنتاجها من البيانات. وأثناء القراءة، يعالج ClickHouse التواريخ والأوقات في وضع أفضل جهد (راجع يُعدتنسيقًا للإدخال فقط. ولا تحتوي البيانات على صف ترويسة: إذ تُسنَد القيم موضعيًا إلى أعمدة الجدول الوجهة، لذلك تُؤخذ أسماء الأعمدة وأنواعها من الجدول (أو من البنية المقدَّمة صراحةً) بدلًا من استنتاجها من البيانات. وأثناء القراءة، يعالج ClickHouse التواريخ والأوقات في وضع أفضل جهد (راجع date_time_input_format )، ويملأ الحقول اللاحقة المحذوفة بالقيم الافتراضية للأعمدة، ويتجاوز الحقول التي لا يتعرف عليها.

CSV بدلًا من محددات Hive المتداخلة. وعلى وجه الخصوص، يُقرأ العمود من النوع "['a','b','c']" )، وليس من القيم المفصولة بمحدد مجموعة Hive وهو \x02 . داخل الحقل، تُحلَّل القيم باستخدام قواعد الإفلات نفسها الخاصة بـبدلًا من محددات Hive المتداخلة. وعلى وجه الخصوص، يُقرأ العمود من النوع Array من التمثيل المحاط بأقواس (على سبيل المثال،)، وليس من القيم المفصولة بمحدد مجموعة Hive وهو

إعدادات المحددات المتداخلة ليس لها أي تأثير يتم قبول الإعدادين input_format_hive_text_collection_items_delimiter input_format_hive_text_map_keys_delimiter لأغراض التوافق، لكن لا يُستخدمان حاليًا أثناء التحليل.

بشكل افتراضي، يُسمح بأن تحتوي الصفوف على عدد متغير من الحقول (راجع input_format_hive_text_allow_variable_number_of_columns ): تُملأ الأعمدة المفقودة بالقيم الافتراضية في الصفوف التي تحتوي على حقول أقل من عدد حقول الجدول، وتُتجاوز الحقول الزائدة اللاحقة في الصفوف التي تحتوي على حقول إضافية.

​ مثال على الاستخدام

, ) حتى تكون ملفات الإدخال أسهل قراءةً. تستخدم الأمثلة أدناه input_format_hive_text_fields_delimiter لاستبدال محدد الحقول الافتراضي بفاصلة () حتى تكون ملفات الإدخال أسهل قراءةً.

​ قراءة ملف HiveText

لنفترض وجود ملف hive_data.txt يحتوي على حقول مفصولة بفواصل:

hive_data.txt 1,3 3,5,9

ننشئ جدولًا يحدّد أسماء الأعمدة وأنواعها، ثم نُدخل الملف فيه باستخدام FORMAT HiveText :

Query CREATE TABLE test_tbl (a UInt16, b UInt32, c UInt32) ENGINE = MergeTree ORDER BY a; INSERT INTO test_tbl FROM INFILE 'hive_data.txt' SETTINGS input_format_hive_text_fields_delimiter = ',' FORMAT HiveText; SELECT * FROM test_tbl;

Response ┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 1 │ 3 │ 0 │ │ 3 │ 5 │ 9 │ └───┴───┴───┘

لاحظ أن الصف الأول، 1,3 ، يحتوي على حقلين فقط، لذا يُملأ العمود المفقود c بقيمةِه الافتراضية 0 .

​ عدد متغيّر من الأعمدة

مع الإعداد الافتراضي input_format_hive_text_allow_variable_number_of_columns = 1 ، فإن الصفوف التي تحتوي على حقول أكثر مما يحتويه الجدول تُتخطّى فيها ببساطة الحقول الزائدة في النهاية:

hive_extras.txt 1,2,3,4,5 6,7,8

Query CREATE TABLE test_extras (a UInt16, b UInt32, c UInt32) ENGINE = MergeTree ORDER BY a; INSERT INTO test_extras FROM INFILE 'hive_extras.txt' SETTINGS input_format_hive_text_fields_delimiter = ',' FORMAT HiveText; SELECT * FROM test_extras ORDER BY a;

Response ┌─a─┬─b─┬─c─┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ │ 6 │ 7 │ 8 │ └───┴───┴───┘

يؤدي تعيين input_format_hive_text_allow_variable_number_of_columns = 0 بدلًا من ذلك إلى فرض عدد صارم من الحقول، ويؤدي وجود صف بعدد حقول أقل من عدد حقول الجدول إلى حدوث استثناء أثناء التحليل.

​ إعدادات التنسيق