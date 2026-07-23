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الوصف

يُعد Apache ORC تنسيقَ تخزينٍ عموديًا يُستخدم على نطاق واسع ضمن منظومة Hadoop.

مطابقة أنواع البيانات

يقارن الجدول أدناه بين أنواع بيانات ORC المدعومة وأنواع البيانات المقابلة لها في ClickHouse ضمن استعلامات INSERT وSELECT.
  • الأنواع الأخرى غير مدعومة.
  • يمكن أن تكون أنواع Array متداخلة، ويمكن أن تأخذ قيمة من النوع Nullable كوسيطة. كما يمكن أيضًا أن تكون الأنواع Tuple وMap متداخلة.
  • لا يشترط أن تتطابق أنواع بيانات أعمدة جدول ClickHouse مع حقول بيانات ORC المقابلة. عند إدراج البيانات، يفسّر ClickHouse أنواع البيانات وفقًا للجدول أعلاه، ثم يحوّلها إلى نوع البيانات المحدد لعمود جدول ClickHouse.

مثال على الاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف ORC بالبيانات التالية، باسم football.orc:
أدرِج البيانات:

قراءة البيانات

يمكنك قراءة البيانات باستخدام تنسيق ORC:
ORC هو تنسيق ثنائي لا يظهر على الطرفية بصيغة مقروءة للبشر. استخدم INTO OUTFILE لإخراج ملفات ORC.

إعدادات التنسيق

لتبادل البيانات مع Hadoop، يمكنك استخدام محرك جدول HDFS.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦