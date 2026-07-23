|المدخلات
|المخرجات
|الاسم المستعار
|✔
|✔
يُعد Apache ORC تنسيقَ تخزينٍ عموديًا يُستخدم على نطاق واسع ضمن منظومة Hadoop.
الوصف
يقارن الجدول أدناه بين أنواع بيانات ORC المدعومة وأنواع البيانات المقابلة لها في ClickHouse ضمن استعلامات
مطابقة أنواع البيانات
INSERT و
SELECT.
|نوع بيانات ORC (
INSERT)
|نوع بيانات ClickHouse
|نوع بيانات ORC (
SELECT)
Boolean
|UInt8
Boolean
Tinyint
|Int8/UInt8/Enum8
Tinyint
Smallint
|Int16/UInt16/Enum16
Smallint
Int
|Int32/UInt32
Int
Bigint
|Int64/UInt32
Bigint
Float
|Float32
Float
Double
|Float64
Double
Decimal
|Decimal
Decimal
Date
|Date32
Date
Timestamp
|DateTime64
Timestamp
String,
Char,
Varchar,
Binary
|String
Binary
List
|Array
List
Struct
|Tuple
Struct
Map
|Map
Map
Int
|IPv4
Int
Binary
|IPv6
Binary
Binary
|Int128/UInt128/Int256/UInt256
Binary
Binary
|Decimal256
Binary
- الأنواع الأخرى غير مدعومة.
- يمكن أن تكون أنواع
Arrayمتداخلة، ويمكن أن تأخذ قيمة من النوع
Nullableكوسيطة. كما يمكن أيضًا أن تكون الأنواع
Tupleو
Mapمتداخلة.
- لا يشترط أن تتطابق أنواع بيانات أعمدة جدول ClickHouse مع حقول بيانات ORC المقابلة. عند إدراج البيانات، يفسّر ClickHouse أنواع البيانات وفقًا للجدول أعلاه، ثم يحوّلها إلى نوع البيانات المحدد لعمود جدول ClickHouse.
مثال على الاستخدام
باستخدام ملف ORC بالبيانات التالية، باسم
إدراج البيانات
football.orc:
أدرِج البيانات:
┌───────date─┬─season─┬─home_team─────────────┬─away_team───────────┬─home_team_goals─┬─away_team_goals─┐
1. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Sutton United │ Bradford City │ 1 │ 4 │
2. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Swindon Town │ Barrow │ 2 │ 1 │
3. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Tranmere Rovers │ Oldham Athletic │ 2 │ 0 │
4. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Port Vale │ Newport County │ 1 │ 2 │
5. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Salford City │ Mansfield Town │ 2 │ 2 │
6. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Barrow │ Northampton Town │ 1 │ 3 │
7. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bradford City │ Carlisle United │ 2 │ 0 │
8. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bristol Rovers │ Scunthorpe United │ 7 │ 0 │
9. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Exeter City │ Port Vale │ 0 │ 1 │
10. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Harrogate Town A.F.C. │ Sutton United │ 0 │ 2 │
11. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Hartlepool United │ Colchester United │ 0 │ 2 │
12. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Leyton Orient │ Tranmere Rovers │ 0 │ 1 │
13. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Mansfield Town │ Forest Green Rovers │ 2 │ 2 │
14. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Newport County │ Rochdale │ 0 │ 2 │
15. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Oldham Athletic │ Crawley Town │ 3 │ 3 │
16. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Stevenage Borough │ Salford City │ 4 │ 2 │
17. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Walsall │ Swindon Town │ 0 │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.orc' FORMAT ORC;
يمكنك قراءة البيانات باستخدام تنسيق
قراءة البيانات
ORC:
SELECT *
FROM football
INTO OUTFILE 'football.orc'
FORMAT ORC
إعدادات التنسيق
لتبادل البيانات مع Hadoop، يمكنك استخدام محرك جدول HDFS.
|الإعداد
|الوصف
|القيمة الافتراضية
output_format_arrow_string_as_string
|استخدام النوع String في Arrow بدلًا من Binary لأعمدة String.
false
output_format_orc_compression_method
|طريقة الضغط المستخدمة في تنسيق ORC للإخراج. القيمة الافتراضية
none
input_format_arrow_case_insensitive_column_matching
|تجاهل حالة الأحرف عند مطابقة أعمدة Arrow مع أعمدة ClickHouse.
false
input_format_arrow_allow_missing_columns
|السماح بالأعمدة المفقودة أثناء قراءة بيانات Arrow.
false
input_format_arrow_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
|السماح بتخطي الأعمدة ذات الأنواع غير المدعومة أثناء استنتاج المخطط لتنسيق Arrow.
false