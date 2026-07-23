Skip to main content

الوصف

يحلّل التنسيق BSONEachRow البيانات على هيئة تسلسل من مستندات Binary JSON ‏(BSON) من دون أي فاصل بينها. يُنسَّق كل صف على شكل مستند واحد، ويُنسَّق كل عمود كحقل واحد في مستند BSON، بحيث يكون اسم العمود هو المفتاح.

مطابقة أنواع البيانات

في الإخراج، تُستخدم المطابقة التالية بين أنواع ClickHouse وأنواع BSON: في الإدخال، تُستخدم المطابقة التالية بين أنواع BSON وأنواع ClickHouse: أنواع BSON الأخرى غير مدعومة. بالإضافة إلى ذلك، يُجري هذا التنسيق تحويلًا بين الأنواع الصحيحة المختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن إدراج قيمة BSON من النوع int32 في ClickHouse بصفتها UInt8. يمكن تحليل الأعداد الصحيحة الكبيرة والقيم العشرية مثل Int128/UInt128/Int256/UInt256/Decimal128/Decimal256 من قيمة BSON من نوع Binary ذات النوع الفرعي الثنائي \x00. في هذه الحالة، سيتحقق التنسيق من أن حجم البيانات الثنائية يساوي حجم القيمة المتوقعة.
لا يعمل هذا التنسيق بشكل صحيح على المنصات ذات ترتيب البايتات Big-Endian.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف BSON باسم football.bson ويحتوي على البيانات التالية:
أدرِج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بتنسيق BSONEachRow:
BSON هو تنسيق ثنائي لا يُعرض في الطرفية بصيغة مقروءة للبشر. استخدم INTO OUTFILE لإخراج ملفات BSON.

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦