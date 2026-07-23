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الوصف

في هذا التنسيق، يُفسَّر كائن JSON واحد باعتباره قيمة JSON واحدة. وإذا كان الإدخال يحتوي على عدة كائنات JSON (مفصولة بفواصل)، فتُفسَّر على أنها صفوف منفصلة. وإذا كانت بيانات الإدخال محاطة بـ []، فتُفسَّر على أنها مصفوفة من قيم JSON. لا يمكن تحليل هذا التنسيق إلا لجدول يحتوي على حقل واحد من النوع JSON. ويجب تعيين الأعمدة المتبقية إلى DEFAULT أو MATERIALIZED.

مثال للاستخدام

مثال بسيط

Query
Response

مصفوفة من كائنات JSON

Query
Response

الأعمدة ذات القيم الافتراضية

Query
Response

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦