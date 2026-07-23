CREATE TABLE json_as_object ( json JSON , time DateTime MATERIALIZED now ()) ENGINE = Memory;

INSERT INTO json_as_object ( json ) FORMAT JSONAsObject { "foo" :{ "bar" :{ "x" : "y" }, "baz" : 1 }};

INSERT INTO json_as_object ( json ) FORMAT JSONAsObject {};

INSERT INTO json_as_object ( json ) FORMAT JSONAsObject { "any json stucture" : 1 }