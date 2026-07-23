|الإدخال
|الإخراج
|الاسم البديل
|✗
|✔
يطبع كل قيمة في سطر منفصل مع اسم العمود المحدد. يكون هذا التنسيق مناسبًا لطباعة صف واحد أو بضعة صفوف فقط إذا كان كل صف يتكوّن من عدد كبير من الأعمدة. لاحظ أن
الوصف
NULL يُخرَج بالشكل
ᴺᵁᴸᴸ لتسهيل التمييز بين القيمة النصية
NULL وبين عدم وجود قيمة. وتُطبع أعمدة JSON بتنسيق Pretty، كما يُخرَج
NULL بالشكل
null لأنه قيمة JSON صالحة ويسهل تمييزها عن
"null".
مثال:
مثال للاستخدام
SELECT * FROM t_null FORMAT Vertical
لا تُطبَّق عملية الإفلات على الصفوف في تنسيق Vertical:
Row 1:
──────
x: 1
y: ᴺᵁᴸᴸ
SELECT 'string with \'quotes\' and \t with some special \n characters' AS test FORMAT Vertical
هذا التنسيق مناسب فقط لإخراج نتيجة استعلام، وليس لتحليل البيانات (أي جلب البيانات لإدراجها في جدول).
Row 1:
──────
test: string with 'quotes' and with some special
characters