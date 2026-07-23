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الوصف

يطبع كل قيمة في سطر منفصل مع اسم العمود المحدد. يكون هذا التنسيق مناسبًا لطباعة صف واحد أو بضعة صفوف فقط إذا كان كل صف يتكوّن من عدد كبير من الأعمدة. لاحظ أن NULL يُخرَج بالشكل ᴺᵁᴸᴸ لتسهيل التمييز بين القيمة النصية NULL وبين عدم وجود قيمة. وتُطبع أعمدة JSON بتنسيق Pretty، كما يُخرَج NULL بالشكل null لأنه قيمة JSON صالحة ويسهل تمييزها عن "null".

مثال للاستخدام

مثال:
لا تُطبَّق عملية الإفلات على الصفوف في تنسيق Vertical:
هذا التنسيق مناسب فقط لإخراج نتيجة استعلام، وليس لتحليل البيانات (أي جلب البيانات لإدراجها في جدول).

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦