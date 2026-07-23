الإدخال الإخراج الاسم البديل ✗ ✔

يطبع كل قيمة في سطر منفصل مع اسم العمود المحدد. يكون هذا التنسيق مناسبًا لطباعة صف واحد أو بضعة صفوف فقط إذا كان كل صف يتكوّن من عدد كبير من الأعمدة.

ᴺᵁᴸᴸ لتسهيل التمييز بين القيمة النصية NULL وبين عدم وجود قيمة. وتُطبع أعمدة JSON بتنسيق Pretty، كما يُخرَج NULL بالشكل null لأنه قيمة JSON صالحة ويسهل تمييزها عن "null" . لاحظ أن NULL يُخرَج بالشكللتسهيل التمييز بين القيمة النصيةوبين عدم وجود قيمة. وتُطبع أعمدة JSON بتنسيق Pretty، كما يُخرَجبالشكللأنه قيمة JSON صالحة ويسهل تمييزها عن

​ مثال للاستخدام

مثال:

SELECT * FROM t_null FORMAT Vertical

Row 1: ────── x: 1 y: ᴺᵁᴸᴸ

لا تُطبَّق عملية الإفلات على الصفوف في تنسيق Vertical:

SELECT 'string with \' quotes\ ' and \t with some special

characters' AS test FORMAT Vertical

Row 1: ────── test: string with 'quotes' and with some special characters

هذا التنسيق مناسب فقط لإخراج نتيجة استعلام، وليس لتحليل البيانات (أي جلب البيانات لإدراجها في جدول).