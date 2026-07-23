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الوصف

مشابه لتنسيق RowBinary، ولكن مع ترويسة إضافية:
  • عدد الأعمدة (N) المرمَّز باستخدام LEB128.
  • N من قيم String التي تحدد أسماء الأعمدة.

مثال على الاستخدام

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع التنسيقات من نوع RowBinary.
  • إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، وسيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة.
  • إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وإلا، فسيتم تخطي الصف الأول.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦