|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
مشابه لتنسيق
الوصف
RowBinary، ولكن مع ترويسة إضافية:
- عدد الأعمدة (N) المرمَّز باستخدام
LEB128.
- N من قيم
Stringالتي تحدد أسماء الأعمدة.
مثال على الاستخدام
الإعدادات التالية مشتركة بين جميع التنسيقات من نوع
إعدادات التنسيق
RowBinary.
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
format_binary_max_string_size
|الحد الأقصى المسموح به لحجم String في تنسيق RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|يتيح كتابة الأنواع في الترويسة باستخدام
الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإخراج
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|يتيح قراءة الأنواع في الترويسة باستخدام
الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإدخال
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|يتيح كتابة قيم نوع البيانات
JSON كقيم
JSON من نوع String في تنسيق الإخراج
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|يتيح قراءة قيم نوع البيانات
JSON كقيم
JSON من نوع String في تنسيق الإدخال
RowBinary.
false
- إذا كان الإعداد
input_format_with_names_use_headerمضبوطًا على
1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، وسيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة.
- إذا كان الإعداد
input_format_skip_unknown_fieldsمضبوطًا على
1. وإلا، فسيتم تخطي الصف الأول.