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الوصف

يختلف عن Pretty في أنه لا يستخدم تسلسلات إفلات ANSI. وهذا ضروري لعرض هذه الصيغة في المتصفح، وكذلك لاستخدام أداة سطر الأوامر ‘watch’.

مثال للاستخدام

مثال:
يمكن استخدام واجهة HTTP لعرض هذا التنسيق في المتصفح.

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦