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الوصف

تنسيق One هو تنسيق إدخال خاص لا يقرأ أي بيانات من ملف، ويُرجع صفًا واحدًا فقط يحتوي على عمود من النوع UInt8 باسم dummy وقيمته 0 (مثل الجدول system.one). يمكن استخدامه مع الأعمدة الافتراضية _file/_path لسرد جميع الملفات من دون قراءة البيانات الفعلية.

مثال للاستخدام

مثال:
Query
Response

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦