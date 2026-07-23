|الإدخال
|الإخراج
|اسم مستعار
|✔
|✗
تنسيق
الوصف
One هو تنسيق إدخال خاص لا يقرأ أي بيانات من ملف، ويُرجع صفًا واحدًا فقط يحتوي على عمود من النوع
UInt8 باسم
dummy وقيمته
0 (مثل الجدول
system.one).
يمكن استخدامه مع الأعمدة الافتراضية
_file/_path لسرد جميع الملفات من دون قراءة البيانات الفعلية.
مثال:
مثال للاستخدام
Query
SELECT _file FROM file('path/to/files/data*', One);
Response
┌─_file────┐
│ data.csv │
└──────────┘
┌─_file──────┐
│ data.jsonl │
└────────────┘
┌─_file────┐
│ data.tsv │
└──────────┘
┌─_file────────┐
│ data.parquet │
└──────────────┘