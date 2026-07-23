يوفّر ClickHouse عميل سطر أوامر أصليًا لتنفيذ استعلامات SQL مباشرةً على خادم ClickHouse. ويدعم كلًا من الوضع التفاعلي (لتنفيذ الاستعلامات مباشرةً) ووضع الدُفعات (للبرامج النصية والأتمتة). يمكن عرض نتائج الاستعلام في الطرفية أو تصديرها إلى ملف، مع دعم جميع تنسيقات إخراج ClickHouse، مثل Pretty وCSV وJSON وغيرها.

ملفات التهيئة. يوفّر العميل معلومات آنية عن تنفيذ الاستعلام عبر شريط التقدّم، وعدد الصفوف المقروءة، والبايتات المُعالجة، وزمن تنفيذ الاستعلام. كما يدعم كلًا من خيارات سطر الأوامر

لتنزيل ClickHouse، نفّذ:

curl https://clickhouse.com/ | sh

ولتثبيته أيضًا، شغّل:

sudo ./clickhouse install

راجع تثبيت ClickHouse للاطلاع على مزيد من خيارات التثبيت.

تتوافق الإصدارات المختلفة للعميل والخادم مع بعضها البعض، لكن قد لا تتوفر بعض الميزات في إصدارات العميل الأقدم. نوصي باستخدام الإصدار نفسه لكل من العميل والخادم.

إذا كنت قد نزّلت ClickHouse فقط ولم تثبّته، فاستخدم ./clickhouse client بدلًا من clickhouse-client .

للاتصال بخادم ClickHouse، شغّل:

$ clickhouse-client --host server ClickHouse client version 24.12.2.29 (official build ). Connecting to server:9000 as user default. Connected to ClickHouse server version 24.12.2. : )

حدِّد تفاصيل اتصال إضافية حسب الحاجة:

Option Description --port <port> المنفذ الذي يقبل خادم ClickHouse الاتصالات عليه. المنافذ الافتراضية هي 9440 ‏(TLS) و9000 ‏(من دون TLS). لاحظ أن عميل ClickHouse يستخدم البروتوكول الأصلي وليس HTTP(S). -s [ --secure ] ما إذا كان ينبغي استخدام TLS (يُكتشف تلقائيًا عادةً). -u [ --user ] <username> مستخدم قاعدة البيانات الذي سيتم الاتصال باسمه. يتصل بالمستخدم default افتراضيًا. --password <password> كلمة مرور مستخدم قاعدة البيانات. يمكنك أيضًا تحديد كلمة المرور لاتصالٍ ما في ملف تهيئة. إذا لم تحدد كلمة المرور، فسيطلبها العميل. -c [ --config ] <path-to-file> موقع ملف تهيئة الخاص بـ عميل ClickHouse، إذا لم يكن موجودًا في أحد المواقع الافتراضية. راجع ملفات التهيئة. --connection <name> اسم تفاصيل الاتصال المُعدّة مسبقًا من ملف التهيئة.

للاطلاع على قائمة كاملة بخيارات سطر الأوامر، راجع خيارات سطر الأوامر

​ الاتصال بـ ClickHouse Cloud

تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في وحدة تحكم ClickHouse Cloud. حدِّد الخدمة التي تريد الاتصال بها ثم انقر على Connect:

اختر Native، وستظهر التفاصيل مع مثال لأمر clickhouse-client :

​ تخزين تفاصيل الاتصال في ملف تهيئة

يمكنك تخزين تفاصيل الاتصال بخادم ClickHouse واحد أو أكثر في ملف تهيئة

يكون التنسيق كما يلي:

< config > < connections_credentials > < connection > < name > default </ name > < hostname > hostname </ hostname > < port > 9440 </ port > < secure > 1 </ secure > < user > default </ user > < password > password </ password > <!-- <history_file></history_file> --> <!-- <history_max_entries></history_max_entries> --> <!-- <accept-invalid-certificate>false</accept-invalid-certificate> --> <!-- <prompt></prompt> --> </ connection > </ connections_credentials > </ config >

للتركيز على بناء جملة الاستعلام، حُذفت تفاصيل الاتصال ( --host , --port ، إلخ) من بقية الأمثلة. تذكّر إضافتها عند استخدام الأوامر.

​ الوضع التفاعلي

​ استخدام الوضع التفاعلي

لتشغيل ClickHouse في الوضع التفاعلي، ما عليك سوى تنفيذ ما يلي:

clickhouse-client

يؤدي هذا إلى فتح حلقة القراءة-التقييم-الطباعة (REPL)، حيث يمكنك بدء كتابة استعلامات SQL بشكل تفاعلي. وبعد الاتصال، سيظهر لك موجّه يمكنك من خلاله إدخال الاستعلامات:

ClickHouse client version 25.x.x.x Connecting to localhost:9000 as user default. Connected to ClickHouse server version 25.x.x.x hostname : )

في الوضع التفاعلي، يكون تنسيق الإخراج الافتراضي هو PrettyCompact . يمكنك تغيير التنسيق في بند FORMAT في الاستعلام أو بتحديد خيار سطر الأوامر --format . لاستخدام Vertical format، يمكنك استخدام --vertical أو إضافة \G في نهاية الاستعلام. في هذا التنسيق، تُطبع كل قيمة في سطر منفصل، وهو ما يكون مناسبًا للجداول العريضة.

في الوضع التفاعلي، يُنفَّذ افتراضيًا كل ما تُدخله عند الضغط على Enter . ولا تحتاج إلى فاصلة منقوطة في نهاية الاستعلام.

يمكنك تشغيل العميل باستخدام المعامل -m, --multiline . ولإدخال استعلام متعدد الأسطر، أدخل شرطة مائلة عكسية \ قبل محرف سطر جديد. بعد الضغط على Enter ، سيُطلب منك إدخال السطر التالي من الاستعلام. ولتنفيذ الاستعلام، أنهِه بفاصلة منقوطة ثم اضغط Enter .

يعتمد عميل ClickHouse على replxx (وهو مشابه لـ readline )، لذا فهو يستخدم اختصارات لوحة مفاتيح مألوفة ويحتفظ بسجل الأوامر. ويُكتَب سجل الأوامر افتراضيًا في ~/.clickhouse-client-history .

للخروج من العميل، اضغط Ctrl+D ، أو أدخل أحد الخيارات التالية بدلًا من الاستعلام:

exit أو exit;

أو quit أو quit;

أو q أو Q أو :q

أو أو logout أو logout;

​ الحصول على المساعدة

يمكنك الاطلاع على وثائق أي دالة أو محرك جدول أو نوع البيانات أو تنسيق أو إعداد أو أي عنصر آخر في النظام، من داخل العميل مباشرةً. أدخل help متبوعًا باسم (كما تعمل أيضًا الصيغ المكافئة /help و man و /man ):

help domainWithoutWWW

file ، إذ يكون دالة ومحرّك جدول في الوقت نفسه)، تُعرَض جميعها. البحث غير حساس لحالة الأحرف، ويستعلم جدول system.documentation . ويُعرَض التوثيق المطابق من Markdown في الطرفية، مع نص عريض/مائل، وجداول، وكتل شيفرة مميّزة بحسب الصياغة. وعندما يكون الاسم مشتركًا بين عدة مكوّنات (على سبيل المثال، إذ يكون دالة ومحرّك جدول في الوقت نفسه)، تُعرَض جميعها.

عند عدم وجود تطابق تام، يعرض العميل أسماءً مشابهة (مع السماح بالأخطاء الإملائية) والمكوّنات التي تَرِد هذه الكلمة في توثيقها:

help maxx_threads

عند كتابة help وحده، يُعرض ملخص موجز للاستخدام.

​ معلومات عن معالجة الاستعلام

عند معالجة استعلام، يعرض العميل ما يلي:

معلومات التقدّم، وتُحدَّث افتراضيًا بما لا يزيد على 10 مرات في الثانية. بالنسبة إلى الاستعلامات السريعة، قد لا يكون هناك وقت كافٍ لعرض التقدّم. الاستعلام بعد تنسيقه وبعد التحليل، لأغراض تصحيح الأخطاء. النتيجة بالتنسيق المحدد. عدد الأسطر في النتيجة، والوقت المنقضي، ومتوسط سرعة معالجة الاستعلام. تشير جميع كميات البيانات إلى بيانات غير مضغوطة.

يمكنك إلغاء استعلام طويل بالضغط على Ctrl+C . ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى الانتظار قليلًا حتى يُلغي الخادم الطلب. لا يمكن إلغاء الاستعلام في مراحل معيّنة. إذا لم تنتظر وضغطت على Ctrl+C مرةً ثانية، فسيخرج العميل.

يتيح عميل ClickHouse تمرير بيانات خارجية (جداول مؤقتة خارجية) لاستخدامها في الاستعلام. لمزيد من المعلومات، راجع قسم البيانات الخارجية لمعالجة الاستعلام

​ الأسماء المستعارة

يمكنك استخدام الأسماء المستعارة التالية من داخل بيئة REPL:

\l - SHOW DATABASES

- SHOW DATABASES \d - SHOW TABLES

- SHOW TABLES \c <DATABASE> - USE DATABASE

- USE DATABASE . - كرّر آخر استعلام

​ اختصارات لوحة المفاتيح

Alt (Option) + Shift + e - افتح المحرر مع الاستعلام الحالي. يمكن تحديد المحرر المراد استخدامه عبر متغير البيئة EDITOR . يُستخدم vim افتراضيًا.

- افتح المحرر مع الاستعلام الحالي. يمكن تحديد المحرر المراد استخدامه عبر متغير البيئة . يُستخدم افتراضيًا. Alt (Option) + # - علّق السطر.

- علّق السطر. Ctrl + r - بحث تقريبي في السجل.

تتوفر القائمة الكاملة بجميع اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة في replxx

لضبط عمل مفتاح Meta ‏(Option) بشكل صحيح على MacOS: iTerm2: انتقل إلى Preferences -> Profile -> Keys -> Left Option key ثم انقر على Esc+

​ استخدام وضع الدُفعات

بدلاً من استخدام عميل ClickHouse بشكل تفاعلي، يمكنك تشغيله في وضع الدُفعات. في وضع الدُفعات، ينفّذ ClickHouse استعلامًا واحدًا ثم يُنهي التشغيل فورًا - فلا يوجد موجّه أوامر تفاعلي ولا حلقة تكرار.

يمكنك تحديد استعلام واحد كما يلي:

$ clickhouse-client "SELECT sum(number) FROM numbers(10)" 45

يمكنك أيضًا استخدام الخيار --query في سطر الأوامر:

$ clickhouse-client --query "SELECT uniq(number) FROM numbers(10)" 10

يمكنك تمرير استعلام عبر stdin :

$ echo "SELECT avg(number) FROM numbers(10)" | clickhouse-client 4.5

بافتراض وجود جدول باسم messages ، يمكنك أيضًا إدراج البيانات من سطر الأوامر:

$ echo "Hello

Goodbye" | clickhouse-client --query "INSERT INTO messages FORMAT CSV"

عند تحديد --query ، تُضاف أي مدخلات إلى الطلب بعد محرف سطر جديد.

​ إدراج ملف CSV في خدمة ClickHouse عن بُعد

يوضح هذا المثال كيفية إدراج ملف CSV لمجموعة بيانات تجريبية، cell_towers.csv ، في الجدول الموجود cell_towers ضمن قاعدة البيانات default :

clickhouse-client --host HOSTNAME.clickhouse.cloud \ --port 9440 \ --user default \ --password PASSWORD \ --query "INSERT INTO cell_towers FORMAT CSVWithNames" \ < cell_towers.csv

​ أمثلة على إدراج البيانات من سطر الأوامر

هناك عدة طرق لإدراج البيانات من سطر الأوامر. يوضح المثال أدناه كيفية إدراج صفَّين من بيانات CSV في جدول ClickHouse باستخدام وضع الدُفعات:

echo -ne "1, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'

2, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'" | \ clickhouse-client --database=test --query= "INSERT INTO test FORMAT CSV" ;

في المثال أدناه، يبدأ cat <<_EOF كتلة heredoc التي تقرأ كل شيء حتى تصادف _EOF مرة أخرى، ثم تُخرِجه:

cat << _EOF | clickhouse-client --database=test --query= "INSERT INTO test FORMAT CSV" ; 3, 'some text', '2016-08-14 00:00:00' 4, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01' _EOF

في المثال أدناه، تُعرَض محتويات الملف file.csv على stdout باستخدام cat ، ثم تُمرَّر عبر أنبوب إلى clickhouse-client كمدخلات:

cat file.csv | clickhouse-client --database=test --query= "INSERT INTO test FORMAT CSV" ;

TabSeparated . يمكنك تعيين التنسيق في عبارة FORMAT في الاستعلام كما هو موضح في المثال أعلاه. في وضع الدُفعات، يكون تنسيق البيانات الافتراضي هو. يمكنك تعيين التنسيق في عبارةفي الاستعلام كما هو موضح في المثال أعلاه.

​ الاستعلامات ذات المعلمات

يمكنك تحديد معلمات في الاستعلام وتمرير قيم إليها باستخدام خيارات سطر الأوامر. يؤدي ذلك إلى تجنّب تنسيق الاستعلام بقيم ديناميكية محددة من جهة العميل. على سبيل المثال:

$ clickhouse-client --param_parName= "[1, 2]" --query "SELECT {parName: Array(UInt16)}" [1,2]

يمكن أيضًا تعيين المعلمات ضمن جلسة تفاعلية

$ clickhouse-client ClickHouse client version 25.X.X.XXX (official build). :) SET param_parName='[1, 2]'; SET param_parName = '[1, 2]' Query id: 7ac1f84e-e89a-4eeb-a4bb-d24b8f9fd977 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.000 sec. :) SELECT {parName:Array(UInt16)} SELECT {parName:Array(UInt16)} Query id: 0358a729-7bbe-4191-bb48-29b063c548a7 ┌─_CAST([1, 2]⋯y(UInt16)')─┐ 1. │ [1,2] │ └──────────────────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.

​ بنية الاستعلام

في الاستعلام، ضع القيم التي تريد تعبئتها باستخدام معلمات سطر الأوامر بين أقواس معقوفة بالتنسيق التالي:

{ < name > : < data type > }

المعلمة الوصف name معرّف العنصر النائب. خيار سطر الأوامر المقابل هو --param_<name> = value . data type نوع البيانات للمعلمة.



على سبيل المثال، يمكن أن يكون نوع البيانات لبنية بيانات مثل (integer, ('string', integer)) هو Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8)) (ويمكنك أيضًا استخدام أنواع integer أخرى).



كما يمكن أيضًا تمرير اسم الجدول واسم قاعدة البيانات وأسماء الأعمدة كمعلمات، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى استخدام Identifier كنوع بيانات.

$ clickhouse-client --param_tuple_in_tuple= "(10, ('dt', 10))" \ --query "SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}" $ clickhouse-client --param_tbl= "numbers" --param_db= "system" --param_col= "number" --param_alias= "top_ten" \ --query "SELECT {col:Identifier} as {alias:Identifier} FROM {db:Identifier}.{tbl:Identifier} LIMIT 10"

​ توليد SQL بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي

يتضمن ClickHouse Client مساعدة مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتوليد استعلامات SQL من أوصاف بلغة طبيعية. تساعد هذه الميزة المستخدمين على كتابة استعلامات معقدة من دون الحاجة إلى معرفة متعمقة بـ SQL.

OPENAI_API_KEY أو ANTHROPIC_API_KEY مُعيَّنًا. ولمزيد من التهيئة المتقدمة، راجع قسم تعمل المساعدة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا إذا كان أحد متغيرَي البيئةأومُعيَّنًا. ولمزيد من التهيئة المتقدمة، راجع قسم التهيئة

لاستخدام ميزة توليد SQL بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ضع البادئة ?? في بداية استعلامك باللغة الطبيعية:

: ) ?? show all users who made purchases in the last 30 days

سيقوم الذكاء الاصطناعي بما يلي:

استكشاف مخطط قاعدة بياناتك تلقائيًا إنشاء SQL مناسب بناءً على الجداول والأعمدة المكتشفة تنفيذ الاستعلام الذي تم إنشاؤه فورًا

: ) ?? count orders by product category Starting AI SQL generation with schema discovery... ────────────────────────────────────────────────── 🔍 list_databases ➜ system, default, sales_db 🔍 list_tables_in_database database: sales_db ➜ orders, products, categories 🔍 get_schema_for_table database: sales_db table: orders ➜ CREATE TABLE orders (order_id UInt64, product_id UInt64, quantity UInt32, ... ) ✨ SQL query generated successfully! ────────────────────────────────────────────────── SELECT c.name AS category, COUNT(DISTINCT o.order_id ) AS order_count FROM sales_db.orders o JOIN sales_db.products p ON o.product_id = p.product_id JOIN sales_db.categories c ON p.category_id = c.category_id GROUP BY c.name ORDER BY order_count DESC

يتطلب توليد SQL بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي إعداد موفّر ذكاء اصطناعي في ملف تهيئة عميل ClickHouse لديك. يمكنك استخدام OpenAI أو Anthropic أو أي خدمة واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI.

​ آلية احتياطية تعتمد على البيئة

إذا لم يُحدَّد أي إعداد للذكاء الاصطناعي في ملف الإعداد، فسيحاول عميل ClickHouse تلقائيًا استخدام متغيرات البيئة:

يتحقق أولًا من متغير البيئة OPENAI_API_KEY إذا لم يجده، يتحقق من متغير البيئة ANTHROPIC_API_KEY إذا لم يعثر على أيٍّ منهما، فسيتم تعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي

يتيح ذلك إعدادًا سريعًا من دون الحاجة إلى ملفات إعداد:

# Using OpenAI export OPENAI_API_KEY = your-openai-key clickhouse-client # Using Anthropic export ANTHROPIC_API_KEY = your-anthropic-key clickhouse-client

​ ملف الإعدادات

لمزيد من التحكم في إعدادات الذكاء الاصطناعي، اضبطها في ملف إعدادات عميل ClickHouse الموجود في:

$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.xml (أو ~/.config/clickhouse/config.xml إذا لم يتم تعيين XDG_CONFIG_HOME ) (بتنسيق XML)

(أو إذا لم يتم تعيين ) (بتنسيق XML) $XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.yaml (أو ~/.config/clickhouse/config.yaml إذا لم يتم تعيين XDG_CONFIG_HOME ) (بتنسيق YAML)

(أو إذا لم يتم تعيين ) (بتنسيق YAML) ~/.clickhouse-client/config.xml (بتنسيق XML، الموقع القديم)

(بتنسيق XML، الموقع القديم) ~/.clickhouse-client/config.yaml (بتنسيق YAML، الموقع القديم)

(بتنسيق YAML، الموقع القديم) أو حدِّد موقعًا مخصصًا باستخدام --config-file

XML

YAML < config > < ai > {/* مطلوب: مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك (أو اضبطه عبر متغير البيئة) */} < api_key > your-api-key-here </ api_key > {/* مطلوب: نوع المزوّد (openai, anthropic) */} < provider > openai </ provider > {/* النموذج المراد استخدامه (تختلف القيم الافتراضية حسب المزوّد) */} < model > gpt-4o </ model > {/* اختياري: نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات مخصصة للخدمات المتوافقة مع OpenAI */} {/* < base_url > https://openrouter.ai/api </ base_url > */} {/* إعدادات استكشاف المخطط */} < enable_schema_access > true </ enable_schema_access > {/* معلمات التوليد */} {/* اختياري: لا يتم إرسال temperature إلى النموذج إلا عند تعيينه هنا. ويتم تجاهله افتراضيًا لأن بعض النماذج ترفض هذه المعلمة. */} {/* < temperature > 0.0 </ temperature > */} < max_tokens > 1000 </ max_tokens > < timeout_seconds > 30 </ timeout_seconds > < max_steps > 10 </ max_steps > {/* اختياري: موجّه نظام مخصص */} {/* < system_prompt > أنت مساعد خبير في ClickHouse SQL... </ system_prompt > */} </ ai > </ config > ai : # مطلوب: مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك (أو اضبطه عبر متغير البيئة) api_key : your-api-key-here # مطلوب: نوع المزوّد (openai, anthropic) provider : openai # النموذج المراد استخدامه model : gpt-4o # اختياري: نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات مخصصة للخدمات المتوافقة مع OpenAI # base_url: https://openrouter.ai/api # تمكين الوصول إلى المخطط - يتيح للذكاء الاصطناعي الاستعلام عن معلومات قاعدة البيانات/الجدول enable_schema_access : true # معلمات التوليد # لا يتم إرسال temperature إلى النموذج إلا عند تعيينه هنا؛ ويتم تجاهله افتراضيًا # لأن بعض النماذج ترفض هذه المعلمة. # temperature: 0.0 # يتحكم في العشوائية (0.0 = حتمي) max_tokens : 1000 # الحد الأقصى لطول الاستجابة timeout_seconds : 30 # مهلة الطلب max_steps : 10 # الحد الأقصى لخطوات استكشاف المخطط # اختياري: موجّه نظام مخصص # system_prompt: | # أنت مساعد خبير في ClickHouse SQL. حوّل اللغة الطبيعية إلى SQL. # ركّز على الأداء واستخدم تحسينات خاصة بـ ClickHouse. # أعد دائمًا عبارات SQL قابلة للتنفيذ من دون شروحات.

استخدام واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAI (مثل OpenRouter):

ai : provider : openai # Use 'openai' for compatibility api_key : your-openrouter-api-key base_url : https://openrouter.ai/api/v1 model : anthropic/claude-3.5-sonnet # Use OpenRouter model naming

أمثلة على الحد الأدنى من التهيئة:

# Minimal config - uses environment variable for API key ai : provider : openai # Will use OPENAI_API_KEY env var # No config at all - automatic fallback # (Empty or no ai section - will try OPENAI_API_KEY then ANTHROPIC_API_KEY) # Only override model - uses env var for API key ai : provider : openai model : gpt-3.5-turbo

المعلمات المطلوبة api_key - مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك لخدمة الذكاء الاصطناعي. يمكن الاستغناء عنه إذا كان معيّنًا عبر متغير بيئة: OpenAI: OPENAI_API_KEY Anthropic: ANTHROPIC_API_KEY ملاحظة: تكون الأولوية لمفتاح واجهة برمجة التطبيقات في ملف الإعداد على متغير البيئة

- مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك لخدمة الذكاء الاصطناعي. يمكن الاستغناء عنه إذا كان معيّنًا عبر متغير بيئة: provider - مزوّد الذكاء الاصطناعي: openai أو anthropic إذا لم يتم تحديده، فسيُستخدم الرجوع التلقائي استنادًا إلى متغيرات البيئة المتاحة

- مزوّد الذكاء الاصطناعي: أو

إعدادات النموذج model - النموذج المراد استخدامه (الافتراضي: خاص بالمزوّد) OpenAI: gpt-4o , gpt-4 , gpt-3.5-turbo , إلخ. Anthropic: claude-3-5-sonnet-20241022 , claude-3-opus-20240229 , إلخ. OpenRouter: استخدم تسمية النماذج الخاصة به، مثل anthropic/claude-3.5-sonnet

- النموذج المراد استخدامه (الافتراضي: خاص بالمزوّد)

إعدادات الاتصال base_url - نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات مخصّصة للخدمات المتوافقة مع OpenAI (اختياري)

- نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات مخصّصة للخدمات المتوافقة مع OpenAI (اختياري) timeout_seconds - مهلة الطلب بالثواني (الافتراضي: 30 )

استكشاف المخططات enable_schema_access - السماح للذكاء الاصطناعي باستكشاف مخططات قاعدة البيانات (الافتراضي: true )

- السماح للذكاء الاصطناعي باستكشاف مخططات قاعدة البيانات (الافتراضي: ) max_steps - الحد الأقصى لخطوات استدعاء الأدوات لاستكشاف المخططات (الافتراضي: 10 )

معلمات التوليد temperature - يتحكم في درجة العشوائية، 0.0 = حتمي، 1.0 = إبداعي. يُحذف افتراضيًا ولا يُرسل إلى النموذج إلا عند تعيينه صراحةً، لأن بعض النماذج ترفض هذه المعلمة.

- يتحكم في درجة العشوائية، 0.0 = حتمي، 1.0 = إبداعي. يُحذف افتراضيًا ولا يُرسل إلى النموذج إلا عند تعيينه صراحةً، لأن بعض النماذج ترفض هذه المعلمة. max_tokens - الحد الأقصى لطول الاستجابة بالرموز (الافتراضي: 1000 )

- الحد الأقصى لطول الاستجابة بالرموز (الافتراضي: ) system_prompt - تعليمات مخصّصة للذكاء الاصطناعي (اختياري)

​ كيف يعمل

يستخدم مُولِّد SQL المعتمد على الذكاء الاصطناعي عمليةً متعددة الخطوات:

اكتشاف المخطط

يستخدم الذكاء الاصطناعي أدوات مدمجة لاستكشاف قاعدة بياناتك:

يسرد قواعد البيانات المتاحة

يكتشف الجداول ضمن قواعد البيانات ذات الصلة

يفحص بنية الجداول من خلال عبارات CREATE TABLE

توليد الاستعلامات

استنادًا إلى المخطط المكتشف، يُنشئ الذكاء الاصطناعي SQL بحيث:

يتوافق مع طلبك المكتوب بلغة طبيعية

يستخدم أسماء الجداول والأعمدة الصحيحة

يطبّق عمليات JOIN وعمليات التجميع المناسبة

التنفيذ

يُنفَّذ SQL المُنشأ تلقائيًا وتُعرَض النتائج

يتطلب اتصالًا نشطًا بالإنترنت

يخضع استخدام واجهة برمجة التطبيقات لقيود على معدل الاستخدام ولتكاليف يفرضها مزوّد الذكاء الاصطناعي

قد تتطلب الاستعلامات المعقدة عدة تنقيحات

لدى الذكاء الاصطناعي وصول للقراءة فقط إلى معلومات المخطط، وليس إلى البيانات الفعلية

لا تُرسَل مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات مطلقًا إلى خوادم ClickHouse

لا يرى الذكاء الاصطناعي سوى معلومات المخطط (أسماء الجداول/الأعمدة والأنواع)، وليس البيانات الفعلية

تلتزم جميع الاستعلامات المُولَّدة بأذونات قاعدة البيانات الحالية لديك

​ سلسلة الاتصال

يدعم عميل ClickHouse أيضًا الاتصال بخادم ClickHouse باستخدام سلسلة اتصال مشابهة لتلك المستخدمة في MongoDB ، و PostgreSQL ، و MySQL . وصيغتها كما يلي:

clickhouse:[//[user[:password]@][hosts_and_ports]][/database][?query_parameters]

المكوّن (جميعها اختيارية) الوصف القيمة الافتراضية user اسم المستخدم لقاعدة البيانات. default password كلمة مرور مستخدم قاعدة البيانات. إذا تم تحديد : وكانت كلمة المرور فارغة، فسيطلب العميل كلمة مرور المستخدم. - hosts_and_ports قائمة بالمضيفين والمنافذ الاختيارية host[:port] [, host:[port]], ... . localhost:9000 database اسم قاعدة البيانات. default query_parameters قائمة بأزواج المفتاح والقيمة param1=value1[,¶m2=value2], ... . لا تتطلب بعض المعلمات قيمة. أسماء المعلمات والقيم حساسة لحالة الأحرف. -

إذا تم تحديد اسم المستخدم أو كلمة المرور أو قاعدة البيانات في سلسلة الاتصال، فلا يمكن تحديدها باستخدام --user أو --password أو --database ، والعكس صحيح.

يمكن أن يكون مكوّن المضيف إما اسم مضيف أو عنوان IPv4 أو IPv6. يجب أن تكون عناوين IPv6 بين [] :

clickhouse://[2001:db8::1234]

يمكن أن تحتوي سلاسل الاتصال على عدة مضيفين. سيحاول عميل ClickHouse الاتصال بهذه المضيفات حسب الترتيب (من اليسار إلى اليمين). وبمجرد إنشاء الاتصال، لن تُجرى أي محاولة للاتصال بالمضيفات المتبقية.

clickHouse-client . يمكن استخدام سلسلة الاتصال مع أي عدد من --host و --port . يجب تحديد سلسلة الاتصال باعتبارها الوسيط الأول لـ. يمكن استخدام سلسلة الاتصال مع أي عدد من خيارات سطر الأوامر الأخرى، باستثناء

المفاتيح التالية مسموح بها لـ query_parameters :

المفتاح الوصف secure (or s ) إذا تم تحديده، فسيتصل العميل بالخادم عبر اتصال آمن (TLS). راجع --secure في خيارات سطر الأوامر.

الترميز بالنسبة المئوية

يجب أن تكون الأحرف غير التابعة لـ ASCII الأمريكي، والمسافات، والأحرف الخاصة في المَعلمات التالية مرمّزة بالنسبة المئوية

user

password

hosts

database

query parameters

اتصل بـ localhost على المنفذ 9000 ونفّذ الاستعلام SELECT 1 .

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --query "SELECT 1"

اتصل بـ localhost كمستخدم john باستخدام كلمة المرور secret ، والمضيف 127.0.0.1 والمنفذ 9000

clickhouse-client clickhouse://john:secret@127.0.0.1:9000

اتصل بـ localhost باسم المستخدم default ، وبالمضيف ذي عنوان IPv6 [::1] وعلى المنفذ 9000 .

clickhouse-client clickhouse://[::1]:9000

اتصل بـ localhost على المنفذ 9000 باستخدام وضع متعدد الأسطر.

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 '-m'

اتصل بـ localhost باستخدام المنفذ 9000 باسم المستخدم default .

clickhouse-client clickhouse://default@localhost:9000 # equivalent to: clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --user default

اتصل بـ localhost على المنفذ 9000، واستخدم قاعدة البيانات my_database كقاعدة بيانات افتراضية.

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000/my_database # equivalent to: clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --database my_database

اتصل بـ localhost على المنفذ 9000، واجعل قاعدة البيانات الافتراضية my_database كما هي محددة في سلسلة الاتصال، مع استخدام اتصال آمن عبر المعامل المختصر s .

clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database?s # equivalent to: clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database -s

اتصل بالمضيف الافتراضي باستخدام المنفذ الافتراضي، والمستخدم default، وقاعدة البيانات الافتراضية.

clickhouse-client clickhouse:

اتصل بالمضيف الافتراضي باستخدام المنفذ الافتراضي، كمستخدم my_user ومن دون كلمة مرور.

clickhouse-client clickhouse://my_user@ # Using a blank password between : and @ means to asking the user to enter the password before starting the connection. clickhouse-client clickhouse://my_user:@

اتصل بـ localhost باستخدام عنوان البريد الإلكتروني كاسم المستخدم. تُرمَّز العلامة @ بترميز النسبة المئوية إلى %40 .

clickhouse-client clickhouse://some_user%40some_mail.com@localhost:9000

اتصل بأحد هذين المضيفين: 192.168.1.15 ، 192.168.1.25 .

clickhouse-client clickhouse://192.168.1.15,192.168.1.25

​ تنسيق معرّف الاستعلام

في الوضع التفاعلي، يعرض عميل ClickHouse معرّف الاستعلام لكل استعلام. وبشكل افتراضي، يكون تنسيق المعرّف كما يلي:

Query id: 927f137d - 00f1 - 4175 - 8914 - 0dd066365e96

يمكن تحديد تنسيق مخصّص في ملف إعدادات ضمن وسم query_id_formats . ويُستبدل العنصر النائب {query_id} بمعرّف الاستعلام في سلسلة التنسيق. ويمكن استخدام عدة سلاسل تنسيق داخل هذا الوسم. يمكن استخدام هذه الميزة لإنشاء عناوين URL لتسهيل تنميط الاستعلامات.

مثال

< config > < query_id_formats > < speedscope > http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3D{query_id} </ speedscope > </ query_id_formats > </ config >

مع التهيئة أعلاه، يظهر معرّف الاستعلام بالتنسيق التالي:

speedscope:http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3Dc8ecc783-e753-4b38-97f1-42cddfb98b7d

​ ملفات الإعدادات

يستخدم عميل ClickHouse أول ملف موجود من بين ما يلي:

ملف تم تحديده باستخدام المعلمة -c [ -C, --config, --config-file ] .

. ./clickhouse-client.[xml|yaml|yml]

$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.[xml|yaml|yml] (أو ~/.config/clickhouse/config.[xml|yaml|yml] إذا لم يتم تعيين XDG_CONFIG_HOME )

(أو إذا لم يتم تعيين ) ~/.clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]

/etc/clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]

اطّلع على نموذج ملف التهيئة في مستودع ClickHouse: clickhouse-client.xml

XML

YAML < config > < user > username </ user > < password > password </ password > < secure > true </ secure > < openSSL > < client > < caConfig > /etc/ssl/cert.pem </ caConfig > </ client > </ openSSL > </ config > user : username password : 'password' secure : true openSSL : client : caConfig : '/etc/ssl/cert.pem'

​ خيارات متغيرات البيئة

CLICKHOUSE_USER و CLICKHOUSE_PASSWORD و CLICKHOUSE_HOST . تكون لوسيطات سطر الأوامر --user و --password و --host ، أو يمكن تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور والمضيف من خلال متغيرات البيئة. تكون لوسيطات سطر الأوامر، أو سلسلة الاتصال (إذا كانت محددة)، أولوية على متغيرات البيئة.

​ خيارات سطر الأوامر

يمكن تحديد جميع خيارات سطر الأوامر مباشرةً عبر سطر الأوامر أو تعيينها كقيم افتراضية في ملف الإعدادات

​ الخيارات العامة

الخيار الوصف القيمة الافتراضية -c [ -C, --config, --config-file ] <path-to-file> موقع ملف الإعدادات الخاص بالعميل إذا لم يكن موجودًا في أحد المواقع الافتراضية. راجع ملفات الإعدادات. - --help اطبع ملخص الاستخدام ثم اخرج. استخدمه مع --verbose لعرض جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك إعدادات الاستعلام. - --history_file <path-to-file> مسار ملف يحتوي على سجل الأوامر. - --history_max_entries الحد الأقصى لعدد العناصر في ملف السجل. 1000000 (1 مليون) --prompt <prompt> حدّد موجّهًا مخصصًا. display_name الخاص بالخادم --verbose زيادة مستوى تفصيل المخرجات. - -V [ --version ] اطبع الإصدار ثم اخرج. -

​ خيارات الاتصال

Option Description Default --connection <name> اسم تفاصيل الاتصال المُعدّة مسبقًا من ملف الإعدادات. راجع بيانات اعتماد الاتصال. - -d [ --database ] <database> حدّد قاعدة البيانات الافتراضية لهذا الاتصال. قاعدة البيانات الحالية من إعدادات الخادم ( default افتراضيًا) -h [ --host ] <host> اسم مضيف خادم ClickHouse المراد الاتصال به. يمكن أن يكون اسم مضيف أو عنوان IPv4 أو IPv6. ويمكن تمرير عدة مضيفين باستخدام عدة وسائط. localhost --jwt <value> استخدم JSON Web Token ‏(JWT) للمصادقة.



تفويض JWT على الخادم متاح فقط في ClickHouse Cloud. - login يشغّل OAuth flow بنمط device grant للمصادقة عبر IdP.



بالنسبة إلى مضيفي ClickHouse Cloud، يتم استنتاج متغيرات OAuth تلقائيًا، وإلا فيجب توفيرها باستخدام --oauth-url و --oauth-client-id و --oauth-audience . - --no-warnings عطّل عرض التحذيرات من system.warnings عند اتصال العميل بالخادم. - --no-server-client-version-message أخفِ رسالة عدم تطابق إصدار الخادم والعميل عند اتصال العميل بالخادم. - --password <password> كلمة مرور مستخدم قاعدة البيانات. يمكنك أيضًا تحديد كلمة المرور لاتصالٍ ما في ملف الإعدادات. إذا لم تحدد كلمة المرور، فسيطلبها العميل. - --port <port> المنفذ الذي يقبل الخادم الاتصالات عليه. المنافذ الافتراضية هي 9440 ‏(TLS) و9000 (بدون TLS).



ملاحظة: يستخدم العميل البروتوكول الأصلي وليس HTTP(S). 9440 إذا تم تحديد --secure ، وإلا 9000 . تكون القيمة الافتراضية دائمًا 9440 إذا انتهى اسم المضيف بـ .clickhouse.cloud . -s [ --secure ] يحدّد ما إذا كان سيتم استخدام TLS.



يُفعَّل تلقائيًا عند الاتصال بالمنفذ 9440 (المنفذ الآمن الافتراضي) أو بـ ClickHouse Cloud.



قد تحتاج إلى تهيئة شهادات CA في ملف الإعدادات. إعدادات التهيئة المتاحة هي نفسها المستخدمة في تهيئة TLS على جانب الخادم. يُفعَّل تلقائيًا عند الاتصال بالمنفذ 9440 أو ClickHouse Cloud --ssh-key-file <path-to-file> ملف يحتوي على مفتاح SSH الخاص للمصادقة مع الخادم. - --ssh-key-passphrase <value> عبارة المرور لمفتاح SSH الخاص المحدد في --ssh-key-file . - --tls-sni-override <server name> عند استخدام TLS، اسم الخادم (SNI) الذي سيتم تمريره أثناء المصافحة. المضيف الموفَّر عبر -h أو --host . -u [ --user ] <username> مستخدم قاعدة البيانات الذي سيتم الاتصال باسمه. default

--host و --port و --user و --password ، يدعم العميل أيضًا بدلًا من الخيارات، يدعم العميل أيضًا سلاسل الاتصال

​ خيارات الاستعلام

Option Description --param_<name>=<value> قيمة الاستبدال لمعلَمة في استعلام ذي معلمات. -q [ --query ] <query> الاستعلام المراد تشغيله في الوضع الدفعي. يمكن تحديده عدة مرات ( --query "SELECT 1" --query "SELECT 2" ) أو مرة واحدة مع عدة استعلامات مفصولة بفواصل منقوطة ( --query "SELECT 1; SELECT 2;" ). في الحالة الأخيرة، يجب فصل استعلامات INSERT ذات التنسيقات غير VALUES بأسطر فارغة.



يمكن أيضًا تحديد استعلام واحد من دون معلمة: clickhouse-client "SELECT 1"



لا يمكن استخدامه مع --queries-file في الوقت نفسه. --queries-file <path-to-file> مسار ملف يحتوي على استعلامات. يمكن تحديد --queries-file عدة مرات، على سبيل المثال: --queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql .



لا يمكن استخدامه مع --query في الوقت نفسه. -m [ --multiline ] إذا تم تحديده، فسيُسمح بالاستعلامات متعددة الأسطر (لن يُرسل الاستعلام عند الضغط على Enter). لن تُرسل الاستعلامات إلا إذا انتهت بفاصلة منقوطة. --inline-insert-data أرسل INSERT ... VALUES (والتنسيقات المضمنة الأخرى) كما هي ضمن نص الاستعلام بدلًا من تحويل البيانات إلى كتل بالتنسيق الأصلي. يقوم الخادوم بتحليل البيانات المضمنة بنفسه، ما يتجنب رحلة الذهاب والإياب اللازمة لإرسال بنية الجدول والقيم الافتراضية للأعمدة مرة أخرى إلى العميل. يمكن أن يحسّن ذلك الأداء عند تنفيذ كثير من عمليات insert الصغيرة عبر البروتوكول الأصلي. ويضبط تلقائيًا send_table_structure_on_insert_with_inline_data على 0 . ولا يمكن دمجه مع البيانات المضمنة والبيانات الخارجية (من stdin أو INFILE ).

​ إعدادات الاستعلام

يمكن تحديد إعدادات الاستعلام كخيارات لسطر الأوامر في الـ client، على سبيل المثال:

$ clickhouse-client --max_threads 1

راجع الإعدادات للاطلاع على قائمة الإعدادات.

​ خيارات التنسيق

Option Description Default -f [ --format ] <format> استخدم التنسيق المحدد لإخراج النتيجة.



راجع تنسيقات بيانات الإدخال والإخراج للاطلاع على قائمة التنسيقات المدعومة. TabSeparated --pager <command> مرّر جميع المخرجات إلى هذا الأمر. وعادةً ما يكون less (مثل less -S لعرض مجموعات النتائج العريضة) أو ما يشابهه. - -E [ --vertical ] استخدم التنسيق العمودي لإخراج النتيجة. وهذا مماثل لـ –-format Vertical . في هذا التنسيق، تُطبع كل قيمة في سطر منفصل، مما يفيد عند عرض الجداول العريضة. - --echo [ <bool> ] اطبع كل استعلام قبل التنفيذ. يقبل قيمة منطقية اختيارية. true في الوضع التفاعلي، و false في الوضع غير التفاعلي (الدُفعي) --echo-formatted [ <bool> ] نسّق الاستعلامات المطبوعة. يقبل قيمة منطقية اختيارية. true في الوضع التفاعلي، و false في الوضع غير التفاعلي (الدُفعي) --echo-query-id [ <bool> ] اطبع معرّف الاستعلام قبل التنفيذ. يقبل قيمة منطقية اختيارية. true في الوضع التفاعلي، و false في الوضع غير التفاعلي (الدُفعي) --echo-query-separator <string> اطبع هذا الفاصل قبل نسخة الاستعلام المطبوعة والمنسّقة (يتطلب --echo-formatted )، مما يسهّل التمييز بين الاستعلام الذي كتبته ونسخته المعاد تنسيقها. فارغ (معطّل) --highlight [ --hilite ] <bool> فعّل أو عطّل تمييز الصياغة لموجّه الأوامر والاستعلامات المطبوعة. true --hints <bool> اعرض تلميحات الإكمال التلقائي أثناء الكتابة (نص «شبح» مضمن) لأفضل اقتراح مطابق عندما يكون المؤشر في نهاية الإدخال. تنقّل بين التلميحات باستخدام Up/Down (أو Ctrl-Up/Ctrl-Down)؛ واقبل التلميح المضمن باستخدام Tab أو Right؛ ولا يقبل Enter تلميحًا إلا بعد تحديده صراحةً، وإلا فإنه ينفّذ الاستعلام؛ كما يفتح Tab أيضًا قائمة الإكمال التقليدية. يتطلّب ذلك --highlight (لأن التلميحات تحتاج إلى الألوان) وآلية الاقتراحات (ولذلك فإن --disable_suggestion يعطّلها أيضًا). true

​ تفاصيل التنفيذ