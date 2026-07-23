لتنزيل ClickHouse، نفّذ:
التثبيت
ولتثبيته أيضًا، شغّل:
curl https://clickhouse.com/ | sh
راجع تثبيت ClickHouse للاطلاع على مزيد من خيارات التثبيت. تتوافق الإصدارات المختلفة للعميل والخادم مع بعضها البعض، لكن قد لا تتوفر بعض الميزات في إصدارات العميل الأقدم. نوصي باستخدام الإصدار نفسه لكل من العميل والخادم.
sudo ./clickhouse install
تشغيل
للاتصال بخادم ClickHouse، شغّل:
إذا كنت قد نزّلت ClickHouse فقط ولم تثبّته، فاستخدم
./clickhouse client بدلًا من
clickhouse-client.
حدِّد تفاصيل اتصال إضافية حسب الحاجة:
$ clickhouse-client --host server
ClickHouse client version 24.12.2.29 (official build).
Connecting to server:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.12.2.
:)
للاطلاع على قائمة كاملة بخيارات سطر الأوامر، راجع خيارات سطر الأوامر.
|Option
|Description
--port <port>
|المنفذ الذي يقبل خادم ClickHouse الاتصالات عليه. المنافذ الافتراضية هي 9440 (TLS) و9000 (من دون TLS). لاحظ أن عميل ClickHouse يستخدم البروتوكول الأصلي وليس HTTP(S).
-s [ --secure ]
|ما إذا كان ينبغي استخدام TLS (يُكتشف تلقائيًا عادةً).
-u [ --user ] <username>
|مستخدم قاعدة البيانات الذي سيتم الاتصال باسمه. يتصل بالمستخدم
default افتراضيًا.
--password <password>
|كلمة مرور مستخدم قاعدة البيانات. يمكنك أيضًا تحديد كلمة المرور لاتصالٍ ما في ملف تهيئة. إذا لم تحدد كلمة المرور، فسيطلبها العميل.
-c [ --config ] <path-to-file>
|موقع ملف تهيئة الخاص بـ عميل ClickHouse، إذا لم يكن موجودًا في أحد المواقع الافتراضية. راجع ملفات التهيئة.
--connection <name>
|اسم تفاصيل الاتصال المُعدّة مسبقًا من ملف التهيئة.
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في وحدة تحكم ClickHouse Cloud. حدِّد الخدمة التي تريد الاتصال بها ثم انقر على Connect:
الاتصال بـ ClickHouse Cloud
اختر Native، وستظهر التفاصيل مع مثال لأمر
clickhouse-client:
يمكنك تخزين تفاصيل الاتصال بخادم ClickHouse واحد أو أكثر في ملف تهيئة. يكون التنسيق كما يلي:
تخزين تفاصيل الاتصال في ملف تهيئة
راجع قسم ملفات التهيئة لمزيد من المعلومات.
<config>
<connections_credentials>
<connection>
<name>default</name>
<hostname>hostname</hostname>
<port>9440</port>
<secure>1</secure>
<user>default</user>
<password>password</password>
<!-- <history_file></history_file> -->
<!-- <history_max_entries></history_max_entries> -->
<!-- <accept-invalid-certificate>false</accept-invalid-certificate> -->
<!-- <prompt></prompt> -->
</connection>
</connections_credentials>
</config>
للتركيز على بناء جملة الاستعلام، حُذفت تفاصيل الاتصال (
--host,
--port، إلخ) من بقية الأمثلة. تذكّر إضافتها عند استخدام الأوامر.
الوضع التفاعلي
لتشغيل ClickHouse في الوضع التفاعلي، ما عليك سوى تنفيذ ما يلي:
استخدام الوضع التفاعلي
يؤدي هذا إلى فتح حلقة القراءة-التقييم-الطباعة (REPL)، حيث يمكنك بدء كتابة استعلامات SQL بشكل تفاعلي. وبعد الاتصال، سيظهر لك موجّه يمكنك من خلاله إدخال الاستعلامات:
clickhouse-client
في الوضع التفاعلي، يكون تنسيق الإخراج الافتراضي هو
ClickHouse client version 25.x.x.x
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 25.x.x.x
hostname :)
PrettyCompact.
يمكنك تغيير التنسيق في بند
FORMAT في الاستعلام أو بتحديد خيار سطر الأوامر
--format.
لاستخدام Vertical format، يمكنك استخدام
--vertical أو إضافة
\G في نهاية الاستعلام.
في هذا التنسيق، تُطبع كل قيمة في سطر منفصل، وهو ما يكون مناسبًا للجداول العريضة.
في الوضع التفاعلي، يُنفَّذ افتراضيًا كل ما تُدخله عند الضغط على
Enter.
ولا تحتاج إلى فاصلة منقوطة في نهاية الاستعلام.
يمكنك تشغيل العميل باستخدام المعامل
-m, --multiline.
ولإدخال استعلام متعدد الأسطر، أدخل شرطة مائلة عكسية
\ قبل محرف سطر جديد.
بعد الضغط على
Enter، سيُطلب منك إدخال السطر التالي من الاستعلام.
ولتنفيذ الاستعلام، أنهِه بفاصلة منقوطة ثم اضغط
Enter.
يعتمد عميل ClickHouse على
replxx (وهو مشابه لـ
readline)، لذا فهو يستخدم اختصارات لوحة مفاتيح مألوفة ويحتفظ بسجل الأوامر.
ويُكتَب سجل الأوامر افتراضيًا في
~/.clickhouse-client-history.
للخروج من العميل، اضغط
Ctrl+D، أو أدخل أحد الخيارات التالية بدلًا من الاستعلام:
exitأو
exit;
quitأو
quit;
qأو
Qأو
:q
logoutأو
logout;
يمكنك الاطلاع على وثائق أي دالة أو محرك جدول أو نوع البيانات أو تنسيق أو إعداد أو أي عنصر آخر في النظام، من داخل العميل مباشرةً. أدخل
الحصول على المساعدة
help متبوعًا باسم (كما تعمل أيضًا الصيغ المكافئة
/help و
man و
/man):
البحث غير حساس لحالة الأحرف، ويستعلم جدول
help domainWithoutWWW
system.documentation. ويُعرَض التوثيق المطابق من Markdown في الطرفية، مع نص عريض/مائل، وجداول، وكتل شيفرة مميّزة بحسب الصياغة. وعندما يكون الاسم مشتركًا بين عدة مكوّنات (على سبيل المثال
file، إذ يكون دالة ومحرّك جدول في الوقت نفسه)، تُعرَض جميعها.
عند عدم وجود تطابق تام، يعرض العميل أسماءً مشابهة (مع السماح بالأخطاء الإملائية) والمكوّنات التي تَرِد هذه الكلمة في توثيقها:
عند كتابة
help maxx_threads
help وحده، يُعرض ملخص موجز للاستخدام.
عند معالجة استعلام، يعرض العميل ما يلي:
معلومات عن معالجة الاستعلام
- معلومات التقدّم، وتُحدَّث افتراضيًا بما لا يزيد على 10 مرات في الثانية. بالنسبة إلى الاستعلامات السريعة، قد لا يكون هناك وقت كافٍ لعرض التقدّم.
- الاستعلام بعد تنسيقه وبعد التحليل، لأغراض تصحيح الأخطاء.
- النتيجة بالتنسيق المحدد.
- عدد الأسطر في النتيجة، والوقت المنقضي، ومتوسط سرعة معالجة الاستعلام. تشير جميع كميات البيانات إلى بيانات غير مضغوطة.
Ctrl+C.
ومع ذلك، ستظل بحاجة إلى الانتظار قليلًا حتى يُلغي الخادم الطلب.
لا يمكن إلغاء الاستعلام في مراحل معيّنة.
إذا لم تنتظر وضغطت على
Ctrl+C مرةً ثانية، فسيخرج العميل.
يتيح عميل ClickHouse تمرير بيانات خارجية (جداول مؤقتة خارجية) لاستخدامها في الاستعلام.
لمزيد من المعلومات، راجع قسم البيانات الخارجية لمعالجة الاستعلام.
يمكنك استخدام الأسماء المستعارة التالية من داخل بيئة REPL:
الأسماء المستعارة
\l- SHOW DATABASES
\d- SHOW TABLES
\c <DATABASE>- USE DATABASE
.- كرّر آخر استعلام
اختصارات لوحة المفاتيح
Alt (Option) + Shift + e- افتح المحرر مع الاستعلام الحالي. يمكن تحديد المحرر المراد استخدامه عبر متغير البيئة
EDITOR. يُستخدم
vimافتراضيًا.
Alt (Option) + #- علّق السطر.
Ctrl + r- بحث تقريبي في السجل.
وضع الدُفعات
بدلاً من استخدام عميل ClickHouse بشكل تفاعلي، يمكنك تشغيله في وضع الدُفعات. في وضع الدُفعات، ينفّذ ClickHouse استعلامًا واحدًا ثم يُنهي التشغيل فورًا - فلا يوجد موجّه أوامر تفاعلي ولا حلقة تكرار. يمكنك تحديد استعلام واحد كما يلي:
استخدام وضع الدُفعات
يمكنك أيضًا استخدام الخيار
$ clickhouse-client "SELECT sum(number) FROM numbers(10)"
45
--query في سطر الأوامر:
يمكنك تمرير استعلام عبر
$ clickhouse-client --query "SELECT uniq(number) FROM numbers(10)"
10
stdin:
بافتراض وجود جدول باسم
$ echo "SELECT avg(number) FROM numbers(10)" | clickhouse-client
4.5
messages، يمكنك أيضًا إدراج البيانات من سطر الأوامر:
عند تحديد
$ echo "Hello\nGoodbye" | clickhouse-client --query "INSERT INTO messages FORMAT CSV"
--query، تُضاف أي مدخلات إلى الطلب بعد محرف سطر جديد.
يوضح هذا المثال كيفية إدراج ملف CSV لمجموعة بيانات تجريبية،
إدراج ملف CSV في خدمة ClickHouse عن بُعد
cell_towers.csv، في الجدول الموجود
cell_towers ضمن قاعدة البيانات
default:
clickhouse-client --host HOSTNAME.clickhouse.cloud \
--port 9440 \
--user default \
--password PASSWORD \
--query "INSERT INTO cell_towers FORMAT CSVWithNames" \
< cell_towers.csv
هناك عدة طرق لإدراج البيانات من سطر الأوامر. يوضح المثال أدناه كيفية إدراج صفَّين من بيانات CSV في جدول ClickHouse باستخدام وضع الدُفعات:
أمثلة على إدراج البيانات من سطر الأوامر
في المثال أدناه، يبدأ
echo -ne "1, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'\n2, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'" | \
clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
cat <<_EOF كتلة heredoc التي تقرأ كل شيء حتى تصادف
_EOF مرة أخرى، ثم تُخرِجه:
في المثال أدناه، تُعرَض محتويات الملف file.csv على stdout باستخدام
cat <<_EOF | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
3, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'
4, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'
_EOF
cat، ثم تُمرَّر عبر أنبوب إلى
clickhouse-client كمدخلات:
في وضع الدُفعات، يكون تنسيق البيانات الافتراضي هو
cat file.csv | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
TabSeparated.
يمكنك تعيين التنسيق في عبارة
FORMAT في الاستعلام كما هو موضح في المثال أعلاه.
يمكنك تحديد معلمات في الاستعلام وتمرير قيم إليها باستخدام خيارات سطر الأوامر. يؤدي ذلك إلى تجنّب تنسيق الاستعلام بقيم ديناميكية محددة من جهة العميل. على سبيل المثال:
الاستعلامات ذات المعلمات
يمكن أيضًا تعيين المعلمات ضمن جلسة تفاعلية:
$ clickhouse-client --param_parName="[1, 2]" --query "SELECT {parName: Array(UInt16)}"
[1,2]
$ clickhouse-client
ClickHouse client version 25.X.X.XXX (official build).
:) SET param_parName='[1, 2]';
SET param_parName = '[1, 2]'
Query id: 7ac1f84e-e89a-4eeb-a4bb-d24b8f9fd977
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.000 sec.
:) SELECT {parName:Array(UInt16)}
SELECT {parName:Array(UInt16)}
Query id: 0358a729-7bbe-4191-bb48-29b063c548a7
┌─_CAST([1, 2]⋯y(UInt16)')─┐
1. │ [1,2] │
└──────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.
في الاستعلام، ضع القيم التي تريد تعبئتها باستخدام معلمات سطر الأوامر بين أقواس معقوفة بالتنسيق التالي:
بنية الاستعلام
{<name>:<data type>}
|المعلمة
|الوصف
name
|معرّف العنصر النائب. خيار سطر الأوامر المقابل هو
--param_<name> = value.
data type
|نوع البيانات للمعلمة.
على سبيل المثال، يمكن أن يكون نوع البيانات لبنية بيانات مثل
(integer, ('string', integer)) هو
Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8)) (ويمكنك أيضًا استخدام أنواع integer أخرى).
كما يمكن أيضًا تمرير اسم الجدول واسم قاعدة البيانات وأسماء الأعمدة كمعلمات، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى استخدام
Identifier كنوع بيانات.
أمثلة
$ clickhouse-client --param_tuple_in_tuple="(10, ('dt', 10))" \
--query "SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}"
$ clickhouse-client --param_tbl="numbers" --param_db="system" --param_col="number" --param_alias="top_ten" \
--query "SELECT {col:Identifier} as {alias:Identifier} FROM {db:Identifier}.{tbl:Identifier} LIMIT 10"
يتضمن ClickHouse Client مساعدة مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتوليد استعلامات SQL من أوصاف بلغة طبيعية. تساعد هذه الميزة المستخدمين على كتابة استعلامات معقدة من دون الحاجة إلى معرفة متعمقة بـ SQL. تعمل المساعدة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا إذا كان أحد متغيرَي البيئة
توليد SQL بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي
OPENAI_API_KEY أو
ANTHROPIC_API_KEY مُعيَّنًا. ولمزيد من التهيئة المتقدمة، راجع قسم التهيئة.
لاستخدام ميزة توليد SQL بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ضع البادئة
الاستخدام
?? في بداية استعلامك باللغة الطبيعية:
سيقوم الذكاء الاصطناعي بما يلي:
:) ?? show all users who made purchases in the last 30 days
- استكشاف مخطط قاعدة بياناتك تلقائيًا
- إنشاء SQL مناسب بناءً على الجداول والأعمدة المكتشفة
- تنفيذ الاستعلام الذي تم إنشاؤه فورًا
مثال
:) ?? count orders by product category
Starting AI SQL generation with schema discovery...
──────────────────────────────────────────────────
🔍 list_databases
➜ system, default, sales_db
🔍 list_tables_in_database
database: sales_db
➜ orders, products, categories
🔍 get_schema_for_table
database: sales_db
table: orders
➜ CREATE TABLE orders (order_id UInt64, product_id UInt64, quantity UInt32, ...)
✨ SQL query generated successfully!
──────────────────────────────────────────────────
SELECT
c.name AS category,
COUNT(DISTINCT o.order_id) AS order_count
FROM sales_db.orders o
JOIN sales_db.products p ON o.product_id = p.product_id
JOIN sales_db.categories c ON p.category_id = c.category_id
GROUP BY c.name
ORDER BY order_count DESC
يتطلب توليد SQL بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي إعداد موفّر ذكاء اصطناعي في ملف تهيئة عميل ClickHouse لديك. يمكنك استخدام OpenAI أو Anthropic أو أي خدمة واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI.
الإعداد
إذا لم يُحدَّد أي إعداد للذكاء الاصطناعي في ملف الإعداد، فسيحاول عميل ClickHouse تلقائيًا استخدام متغيرات البيئة:
آلية احتياطية تعتمد على البيئة
- يتحقق أولًا من متغير البيئة
OPENAI_API_KEY
- إذا لم يجده، يتحقق من متغير البيئة
ANTHROPIC_API_KEY
- إذا لم يعثر على أيٍّ منهما، فسيتم تعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي
# Using OpenAI
export OPENAI_API_KEY=your-openai-key
clickhouse-client
# Using Anthropic
export ANTHROPIC_API_KEY=your-anthropic-key
clickhouse-client
لمزيد من التحكم في إعدادات الذكاء الاصطناعي، اضبطها في ملف إعدادات عميل ClickHouse الموجود في:
ملف الإعدادات
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.xml(أو
~/.config/clickhouse/config.xmlإذا لم يتم تعيين
XDG_CONFIG_HOME) (بتنسيق XML)
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.yaml(أو
~/.config/clickhouse/config.yamlإذا لم يتم تعيين
XDG_CONFIG_HOME) (بتنسيق YAML)
~/.clickhouse-client/config.xml(بتنسيق XML، الموقع القديم)
~/.clickhouse-client/config.yaml(بتنسيق YAML، الموقع القديم)
- أو حدِّد موقعًا مخصصًا باستخدام
--config-file
- XML
- YAML
<config>
<ai>
{/* مطلوب: مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك (أو اضبطه عبر متغير البيئة) */}
<api_key>your-api-key-here</api_key>
{/* مطلوب: نوع المزوّد (openai, anthropic) */}
<provider>openai</provider>
{/* النموذج المراد استخدامه (تختلف القيم الافتراضية حسب المزوّد) */}
<model>gpt-4o</model>
{/* اختياري: نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات مخصصة للخدمات المتوافقة مع OpenAI */}
{/* <base_url>https://openrouter.ai/api</base_url> */}
{/* إعدادات استكشاف المخطط */}
<enable_schema_access>true</enable_schema_access>
{/* معلمات التوليد */}
{/* اختياري: لا يتم إرسال temperature إلى النموذج إلا عند تعيينه هنا.
ويتم تجاهله افتراضيًا لأن بعض النماذج ترفض هذه المعلمة. */}
{/* <temperature>0.0</temperature> */}
<max_tokens>1000</max_tokens>
<timeout_seconds>30</timeout_seconds>
<max_steps>10</max_steps>
{/* اختياري: موجّه نظام مخصص */}
{/* <system_prompt>أنت مساعد خبير في ClickHouse SQL...</system_prompt> */}
</ai>
</config>
استخدام واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAI (مثل OpenRouter):
أمثلة على الحد الأدنى من التهيئة:
ai:
provider: openai # Use 'openai' for compatibility
api_key: your-openrouter-api-key
base_url: https://openrouter.ai/api/v1
model: anthropic/claude-3.5-sonnet # Use OpenRouter model naming
# Minimal config - uses environment variable for API key
ai:
provider: openai # Will use OPENAI_API_KEY env var
# No config at all - automatic fallback
# (Empty or no ai section - will try OPENAI_API_KEY then ANTHROPIC_API_KEY)
# Only override model - uses env var for API key
ai:
provider: openai
model: gpt-3.5-turbo
المعلمات
المعلمات المطلوبة
المعلمات المطلوبة
api_key- مفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك لخدمة الذكاء الاصطناعي. يمكن الاستغناء عنه إذا كان معيّنًا عبر متغير بيئة:
- OpenAI:
OPENAI_API_KEY
- Anthropic:
ANTHROPIC_API_KEY
- ملاحظة: تكون الأولوية لمفتاح واجهة برمجة التطبيقات في ملف الإعداد على متغير البيئة
- OpenAI:
provider- مزوّد الذكاء الاصطناعي:
openaiأو
anthropic
- إذا لم يتم تحديده، فسيُستخدم الرجوع التلقائي استنادًا إلى متغيرات البيئة المتاحة
إعدادات النموذج
إعدادات النموذج
model- النموذج المراد استخدامه (الافتراضي: خاص بالمزوّد)
- OpenAI:
gpt-4o,
gpt-4,
gpt-3.5-turbo, إلخ.
- Anthropic:
claude-3-5-sonnet-20241022,
claude-3-opus-20240229, إلخ.
- OpenRouter: استخدم تسمية النماذج الخاصة به، مثل
anthropic/claude-3.5-sonnet
- OpenAI:
إعدادات الاتصال
إعدادات الاتصال
base_url- نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات مخصّصة للخدمات المتوافقة مع OpenAI (اختياري)
timeout_seconds- مهلة الطلب بالثواني (الافتراضي:
30)
استكشاف المخططات
استكشاف المخططات
enable_schema_access- السماح للذكاء الاصطناعي باستكشاف مخططات قاعدة البيانات (الافتراضي:
true)
max_steps- الحد الأقصى لخطوات استدعاء الأدوات لاستكشاف المخططات (الافتراضي:
10)
معلمات التوليد
معلمات التوليد
temperature- يتحكم في درجة العشوائية، 0.0 = حتمي، 1.0 = إبداعي. يُحذف افتراضيًا ولا يُرسل إلى النموذج إلا عند تعيينه صراحةً، لأن بعض النماذج ترفض هذه المعلمة.
max_tokens- الحد الأقصى لطول الاستجابة بالرموز (الافتراضي:
1000)
system_prompt- تعليمات مخصّصة للذكاء الاصطناعي (اختياري)
يستخدم مُولِّد SQL المعتمد على الذكاء الاصطناعي عمليةً متعددة الخطوات:
كيف يعمل
- اكتشاف المخطط
- يسرد قواعد البيانات المتاحة
- يكتشف الجداول ضمن قواعد البيانات ذات الصلة
- يفحص بنية الجداول من خلال عبارات
CREATE TABLE
- توليد الاستعلامات
- يتوافق مع طلبك المكتوب بلغة طبيعية
- يستخدم أسماء الجداول والأعمدة الصحيحة
- يطبّق عمليات
JOINوعمليات التجميع المناسبة
- التنفيذ
القيود
- يتطلب اتصالًا نشطًا بالإنترنت
- يخضع استخدام واجهة برمجة التطبيقات لقيود على معدل الاستخدام ولتكاليف يفرضها مزوّد الذكاء الاصطناعي
- قد تتطلب الاستعلامات المعقدة عدة تنقيحات
- لدى الذكاء الاصطناعي وصول للقراءة فقط إلى معلومات المخطط، وليس إلى البيانات الفعلية
الأمان
- لا تُرسَل مفاتيح واجهة برمجة تطبيقات مطلقًا إلى خوادم ClickHouse
- لا يرى الذكاء الاصطناعي سوى معلومات المخطط (أسماء الجداول/الأعمدة والأنواع)، وليس البيانات الفعلية
- تلتزم جميع الاستعلامات المُولَّدة بأذونات قاعدة البيانات الحالية لديك
سلسلة الاتصال
يدعم عميل ClickHouse أيضًا الاتصال بخادم ClickHouse باستخدام سلسلة اتصال مشابهة لتلك المستخدمة في MongoDB، وPostgreSQL، وMySQL. وصيغتها كما يلي:
الاستخدام
clickhouse:[//[user[:password]@][hosts_and_ports]][/database][?query_parameters]
|المكوّن (جميعها اختيارية)
|الوصف
|القيمة الافتراضية
user
|اسم المستخدم لقاعدة البيانات.
default
password
|كلمة مرور مستخدم قاعدة البيانات. إذا تم تحديد
: وكانت كلمة المرور فارغة، فسيطلب العميل كلمة مرور المستخدم.
|-
hosts_and_ports
|قائمة بالمضيفين والمنافذ الاختيارية
host[:port] [, host:[port]], ....
localhost:9000
database
|اسم قاعدة البيانات.
default
query_parameters
|قائمة بأزواج المفتاح والقيمة
param1=value1[,¶m2=value2], .... لا تتطلب بعض المعلمات قيمة. أسماء المعلمات والقيم حساسة لحالة الأحرف.
|-
إذا تم تحديد اسم المستخدم أو كلمة المرور أو قاعدة البيانات في سلسلة الاتصال، فلا يمكن تحديدها باستخدام
ملاحظات
--user أو
--password أو
--database، والعكس صحيح.
يمكن أن يكون مكوّن المضيف إما اسم مضيف أو عنوان IPv4 أو IPv6.
يجب أن تكون عناوين IPv6 بين
[]:
يمكن أن تحتوي سلاسل الاتصال على عدة مضيفين. سيحاول عميل ClickHouse الاتصال بهذه المضيفات حسب الترتيب (من اليسار إلى اليمين). وبمجرد إنشاء الاتصال، لن تُجرى أي محاولة للاتصال بالمضيفات المتبقية. يجب تحديد سلسلة الاتصال باعتبارها الوسيط الأول لـ
clickhouse://[2001:db8::1234]
clickHouse-client.
يمكن استخدام سلسلة الاتصال مع أي عدد من خيارات سطر الأوامر الأخرى، باستثناء
--host و
--port.
المفاتيح التالية مسموح بها لـ
query_parameters:
الترميز بالنسبة المئوية يجب أن تكون الأحرف غير التابعة لـ ASCII الأمريكي، والمسافات، والأحرف الخاصة في المَعلمات التالية مرمّزة بالنسبة المئوية:
|المفتاح
|الوصف
secure (or
s)
|إذا تم تحديده، فسيتصل العميل بالخادم عبر اتصال آمن (TLS). راجع
--secure في خيارات سطر الأوامر.
user
password
hosts
database
query parameters
اتصل بـ
أمثلة
localhost على المنفذ 9000 ونفّذ الاستعلام
SELECT 1.
اتصل بـ
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --query "SELECT 1"
localhost كمستخدم
john باستخدام كلمة المرور
secret، والمضيف
127.0.0.1 والمنفذ
9000
اتصل بـ
clickhouse-client clickhouse://john:secret@127.0.0.1:9000
localhost باسم المستخدم
default، وبالمضيف ذي عنوان IPv6
[::1] وعلى المنفذ
9000.
اتصل بـ
clickhouse-client clickhouse://[::1]:9000
localhost على المنفذ 9000 باستخدام وضع متعدد الأسطر.
اتصل بـ
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 '-m'
localhost باستخدام المنفذ 9000 باسم المستخدم
default.
اتصل بـ
clickhouse-client clickhouse://default@localhost:9000
# equivalent to:
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --user default
localhost على المنفذ 9000، واستخدم قاعدة البيانات
my_database كقاعدة بيانات افتراضية.
اتصل بـ
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000/my_database
# equivalent to:
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --database my_database
localhost على المنفذ 9000، واجعل قاعدة البيانات الافتراضية
my_database كما هي محددة في سلسلة الاتصال، مع استخدام اتصال آمن عبر المعامل المختصر
s.
اتصل بالمضيف الافتراضي باستخدام المنفذ الافتراضي، والمستخدم default، وقاعدة البيانات الافتراضية.
clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database?s
# equivalent to:
clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database -s
اتصل بالمضيف الافتراضي باستخدام المنفذ الافتراضي، كمستخدم
clickhouse-client clickhouse:
my_user ومن دون كلمة مرور.
اتصل بـ
clickhouse-client clickhouse://my_user@
# Using a blank password between : and @ means to asking the user to enter the password before starting the connection.
clickhouse-client clickhouse://my_user:@
localhost باستخدام عنوان البريد الإلكتروني كاسم المستخدم. تُرمَّز العلامة
@ بترميز النسبة المئوية إلى
%40.
اتصل بأحد هذين المضيفين:
clickhouse-client clickhouse://some_user%40some_mail.com@localhost:9000
192.168.1.15،
192.168.1.25.
clickhouse-client clickhouse://192.168.1.15,192.168.1.25
في الوضع التفاعلي، يعرض عميل ClickHouse معرّف الاستعلام لكل استعلام. وبشكل افتراضي، يكون تنسيق المعرّف كما يلي:
تنسيق معرّف الاستعلام
يمكن تحديد تنسيق مخصّص في ملف إعدادات ضمن وسم
Query id: 927f137d-00f1-4175-8914-0dd066365e96
query_id_formats. ويُستبدل العنصر النائب
{query_id} بمعرّف الاستعلام في سلسلة التنسيق. ويمكن استخدام عدة سلاسل تنسيق داخل هذا الوسم.
يمكن استخدام هذه الميزة لإنشاء عناوين URL لتسهيل تنميط الاستعلامات.
مثال
مع التهيئة أعلاه، يظهر معرّف الاستعلام بالتنسيق التالي:
<config>
<query_id_formats>
<speedscope>http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3D{query_id}</speedscope>
</query_id_formats>
</config>
speedscope:http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3Dc8ecc783-e753-4b38-97f1-42cddfb98b7d
يستخدم عميل ClickHouse أول ملف موجود من بين ما يلي:
ملفات الإعدادات
- ملف تم تحديده باستخدام المعلمة
-c [ -C, --config, --config-file ].
./clickhouse-client.[xml|yaml|yml]
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.[xml|yaml|yml](أو
~/.config/clickhouse/config.[xml|yaml|yml]إذا لم يتم تعيين
XDG_CONFIG_HOME)
~/.clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
/etc/clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
clickhouse-client.xml
- XML
- YAML
<config>
<user>username</user>
<password>password</password>
<secure>true</secure>
<openSSL>
<client>
<caConfig>/etc/ssl/cert.pem</caConfig>
</client>
</openSSL>
</config>
يمكن تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور والمضيف من خلال متغيرات البيئة
خيارات متغيرات البيئة
CLICKHOUSE_USER و
CLICKHOUSE_PASSWORD و
CLICKHOUSE_HOST.
تكون لوسيطات سطر الأوامر
--user و
--password و
--host، أو سلسلة الاتصال (إذا كانت محددة)، أولوية على متغيرات البيئة.
يمكن تحديد جميع خيارات سطر الأوامر مباشرةً عبر سطر الأوامر أو تعيينها كقيم افتراضية في ملف الإعدادات.
خيارات سطر الأوامر
الخيارات العامة
|الخيار
|الوصف
|القيمة الافتراضية
-c [ -C, --config, --config-file ] <path-to-file>
|موقع ملف الإعدادات الخاص بالعميل إذا لم يكن موجودًا في أحد المواقع الافتراضية. راجع ملفات الإعدادات.
|-
--help
|اطبع ملخص الاستخدام ثم اخرج. استخدمه مع
--verbose لعرض جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك إعدادات الاستعلام.
|-
--history_file <path-to-file>
|مسار ملف يحتوي على سجل الأوامر.
|-
--history_max_entries
|الحد الأقصى لعدد العناصر في ملف السجل.
1000000 (1 مليون)
--prompt <prompt>
|حدّد موجّهًا مخصصًا.
display_name الخاص بالخادم
--verbose
|زيادة مستوى تفصيل المخرجات.
|-
-V [ --version ]
|اطبع الإصدار ثم اخرج.
|-
خيارات الاتصال
|Option
|Description
|Default
--connection <name>
|اسم تفاصيل الاتصال المُعدّة مسبقًا من ملف الإعدادات. راجع بيانات اعتماد الاتصال.
|-
-d [ --database ] <database>
|حدّد قاعدة البيانات الافتراضية لهذا الاتصال.
|قاعدة البيانات الحالية من إعدادات الخادم (
default افتراضيًا)
-h [ --host ] <host>
|اسم مضيف خادم ClickHouse المراد الاتصال به. يمكن أن يكون اسم مضيف أو عنوان IPv4 أو IPv6. ويمكن تمرير عدة مضيفين باستخدام عدة وسائط.
localhost
--jwt <value>
|استخدم JSON Web Token (JWT) للمصادقة.
تفويض JWT على الخادم متاح فقط في ClickHouse Cloud.
|-
login
|يشغّل OAuth flow بنمط device grant للمصادقة عبر IdP.
بالنسبة إلى مضيفي ClickHouse Cloud، يتم استنتاج متغيرات OAuth تلقائيًا، وإلا فيجب توفيرها باستخدام
--oauth-url و
--oauth-client-id و
--oauth-audience.
|-
--no-warnings
|عطّل عرض التحذيرات من
system.warnings عند اتصال العميل بالخادم.
|-
--no-server-client-version-message
|أخفِ رسالة عدم تطابق إصدار الخادم والعميل عند اتصال العميل بالخادم.
|-
--password <password>
|كلمة مرور مستخدم قاعدة البيانات. يمكنك أيضًا تحديد كلمة المرور لاتصالٍ ما في ملف الإعدادات. إذا لم تحدد كلمة المرور، فسيطلبها العميل.
|-
--port <port>
|المنفذ الذي يقبل الخادم الاتصالات عليه. المنافذ الافتراضية هي 9440 (TLS) و9000 (بدون TLS).
ملاحظة: يستخدم العميل البروتوكول الأصلي وليس HTTP(S).
9440 إذا تم تحديد
--secure، وإلا
9000. تكون القيمة الافتراضية دائمًا
9440 إذا انتهى اسم المضيف بـ
.clickhouse.cloud.
-s [ --secure ]
|يحدّد ما إذا كان سيتم استخدام TLS.
يُفعَّل تلقائيًا عند الاتصال بالمنفذ 9440 (المنفذ الآمن الافتراضي) أو بـ ClickHouse Cloud.
قد تحتاج إلى تهيئة شهادات CA في ملف الإعدادات. إعدادات التهيئة المتاحة هي نفسها المستخدمة في تهيئة TLS على جانب الخادم.
|يُفعَّل تلقائيًا عند الاتصال بالمنفذ 9440 أو ClickHouse Cloud
--ssh-key-file <path-to-file>
|ملف يحتوي على مفتاح SSH الخاص للمصادقة مع الخادم.
|-
--ssh-key-passphrase <value>
|عبارة المرور لمفتاح SSH الخاص المحدد في
--ssh-key-file.
|-
--tls-sni-override <server name>
|عند استخدام TLS، اسم الخادم (SNI) الذي سيتم تمريره أثناء المصافحة.
|المضيف الموفَّر عبر
-h أو
--host.
-u [ --user ] <username>
|مستخدم قاعدة البيانات الذي سيتم الاتصال باسمه.
default
بدلًا من الخيارات
--host و
--port و
--user و
--password، يدعم العميل أيضًا سلاسل الاتصال.
خيارات الاستعلام
|Option
|Description
--param_<name>=<value>
|قيمة الاستبدال لمعلَمة في استعلام ذي معلمات.
-q [ --query ] <query>
|الاستعلام المراد تشغيله في الوضع الدفعي. يمكن تحديده عدة مرات (
--query "SELECT 1" --query "SELECT 2") أو مرة واحدة مع عدة استعلامات مفصولة بفواصل منقوطة (
--query "SELECT 1; SELECT 2;"). في الحالة الأخيرة، يجب فصل استعلامات
INSERT ذات التنسيقات غير
VALUES بأسطر فارغة.
يمكن أيضًا تحديد استعلام واحد من دون معلمة:
clickhouse-client "SELECT 1"
لا يمكن استخدامه مع
--queries-file في الوقت نفسه.
--queries-file <path-to-file>
|مسار ملف يحتوي على استعلامات. يمكن تحديد
--queries-file عدة مرات، على سبيل المثال:
--queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql.
لا يمكن استخدامه مع
--query في الوقت نفسه.
-m [ --multiline ]
|إذا تم تحديده، فسيُسمح بالاستعلامات متعددة الأسطر (لن يُرسل الاستعلام عند الضغط على Enter). لن تُرسل الاستعلامات إلا إذا انتهت بفاصلة منقوطة.
--inline-insert-data
|أرسل
INSERT ... VALUES (والتنسيقات المضمنة الأخرى) كما هي ضمن نص الاستعلام بدلًا من تحويل البيانات إلى كتل بالتنسيق الأصلي. يقوم الخادوم بتحليل البيانات المضمنة بنفسه، ما يتجنب رحلة الذهاب والإياب اللازمة لإرسال بنية الجدول والقيم الافتراضية للأعمدة مرة أخرى إلى العميل. يمكن أن يحسّن ذلك الأداء عند تنفيذ كثير من عمليات
insert الصغيرة عبر البروتوكول الأصلي. ويضبط تلقائيًا
send_table_structure_on_insert_with_inline_data على
0. ولا يمكن دمجه مع البيانات المضمنة والبيانات الخارجية (من stdin أو
INFILE).
يمكن تحديد إعدادات الاستعلام كخيارات لسطر الأوامر في الـ client، على سبيل المثال:
إعدادات الاستعلام
راجع الإعدادات للاطلاع على قائمة الإعدادات.
$ clickhouse-client --max_threads 1
خيارات التنسيق
|Option
|Description
|Default
-f [ --format ] <format>
|استخدم التنسيق المحدد لإخراج النتيجة.
راجع تنسيقات بيانات الإدخال والإخراج للاطلاع على قائمة التنسيقات المدعومة.
TabSeparated
--pager <command>
|مرّر جميع المخرجات إلى هذا الأمر. وعادةً ما يكون
less (مثل
less -S لعرض مجموعات النتائج العريضة) أو ما يشابهه.
|-
-E [ --vertical ]
|استخدم التنسيق العمودي لإخراج النتيجة. وهذا مماثل لـ
–-format Vertical. في هذا التنسيق، تُطبع كل قيمة في سطر منفصل، مما يفيد عند عرض الجداول العريضة.
|-
--echo [ <bool> ]
|اطبع كل استعلام قبل التنفيذ. يقبل قيمة منطقية اختيارية.
true في الوضع التفاعلي، و
false في الوضع غير التفاعلي (الدُفعي)
--echo-formatted [ <bool> ]
|نسّق الاستعلامات المطبوعة. يقبل قيمة منطقية اختيارية.
true في الوضع التفاعلي، و
false في الوضع غير التفاعلي (الدُفعي)
--echo-query-id [ <bool> ]
|اطبع معرّف الاستعلام قبل التنفيذ. يقبل قيمة منطقية اختيارية.
true في الوضع التفاعلي، و
false في الوضع غير التفاعلي (الدُفعي)
--echo-query-separator <string>
|اطبع هذا الفاصل قبل نسخة الاستعلام المطبوعة والمنسّقة (يتطلب
--echo-formatted)، مما يسهّل التمييز بين الاستعلام الذي كتبته ونسخته المعاد تنسيقها.
|فارغ (معطّل)
--highlight [ --hilite ] <bool>
|فعّل أو عطّل تمييز الصياغة لموجّه الأوامر والاستعلامات المطبوعة.
true
--hints <bool>
|اعرض تلميحات الإكمال التلقائي أثناء الكتابة (نص «شبح» مضمن) لأفضل اقتراح مطابق عندما يكون المؤشر في نهاية الإدخال. تنقّل بين التلميحات باستخدام Up/Down (أو Ctrl-Up/Ctrl-Down)؛ واقبل التلميح المضمن باستخدام Tab أو Right؛ ولا يقبل
Enter تلميحًا إلا بعد تحديده صراحةً، وإلا فإنه ينفّذ الاستعلام؛ كما يفتح
Tab أيضًا قائمة الإكمال التقليدية. يتطلّب ذلك
--highlight (لأن التلميحات تحتاج إلى الألوان) وآلية الاقتراحات (ولذلك فإن
--disable_suggestion يعطّلها أيضًا).
true
تفاصيل التنفيذ
|الخيار
|الوصف
|الافتراضي
--chime [N]
|اكتب محرف التحكم
BEL إلى
stderr عند انتهاء الاستعلام (سواء نجح أو فشل) بعد تشغيله لمدة لا تقل عن
N ثانية. لا يُرسل إلا إذا كان
stderr متصلًا بطرفية (TTY)؛ ويؤدي إعادة توجيه
stderr (مثل
2>err.log) إلى منعه، بينما لا تؤثر إعادة توجيه
stdout (مثل
> result.tsv) عليه. يؤدي تمرير
--chime بدون قيمة إلى استخدام العتبة الافتراضية. اضبط
--chime 0 لتعطيله.
5 ثوانٍ
--enable-progress-table-toggle
|تمكين إظهار جدول التقدم أو إخفائه بالضغط على مفتاح التحكم (Space). ينطبق فقط في الوضع التفاعلي عند تمكين طباعة جدول التقدم.
enabled
--hardware-utilization
|اطبع معلومات استخدام العتاد في شريط التقدم.
|-
--memory-usage
|إذا تم تحديده، فاطبع استخدام الذاكرة إلى
stderr في الوضع غير التفاعلي.
القيم الممكنة:
•
none - لا تطبع استخدام الذاكرة
•
default - اطبع عدد البايتات
•
readable - اطبع استخدام الذاكرة بتنسيق سهل القراءة
|-
--print-profile-events
|اطبع حزم
ProfileEvents.
|-
--progress
|اطبع تقدم تنفيذ الاستعلام.
القيم الممكنة:
•
tty|on|1|true|yes - يُخرج إلى الطرفية في الوضع التفاعلي
•
err - يُخرج إلى
stderr في الوضع غير التفاعلي
•
off|0|false|no - يعطّل طباعة التقدم
tty في الوضع التفاعلي، و
off في الوضع غير التفاعلي (الدفعي)
--progress-table
|اطبع جدول تقدم يعرض مقاييس متغيرة أثناء تنفيذ الاستعلام.
القيم الممكنة:
•
tty|on|1|true|yes - يُخرج إلى الطرفية في الوضع التفاعلي
•
err - يُخرج إلى
stderr في الوضع غير التفاعلي
•
off|0|false|no - يعطّل جدول التقدم
tty في الوضع التفاعلي، و
off في الوضع غير التفاعلي (الدفعي)
--stacktrace
|اطبع تتبعات المكدس للاستثناءات.
|-
-t [ --time ]
|اطبع زمن تنفيذ الاستعلام إلى
stderr في الوضع غير التفاعلي (لاختبارات الأداء).
|-