|الإدخال
|الإخراج
|اسم بديل
|✔
|✔
يُعد Apache Avro تنسيق تسلسل موجَّهًا للصفوف يستخدم الترميز الثنائي لمعالجة البيانات بكفاءة. ويدعم تنسيق
الوصف
AvroConfluent قراءة الرسائل المرمّزة بـ Avro وكتابتها باستخدام Confluent Schema Registry (أو الخدمات المتوافقة مع واجهة برمجة التطبيقات).
تستخدم كل رسالة تنسيق Confluent wire: بايت سحري (
0x00) يتبعه معرّف مخطط بطول 4 بايت بترتيب big-endian، ثم بيانات Avro الثنائية. عند القراءة، يحدّد ClickHouse معرّف مخطط عبر الاستعلام من السجل. وعند الكتابة، يسجّل ClickHouse المخطط المستمد من أعمدة الإخراج ويضيف المعرّف الناتج إلى بداية كل صف. وتُخزَّن المخططات مؤقتًا لتحقيق أفضل أداء.
يوضح الجدول أدناه جميع أنواع البيانات التي يدعمها تنسيق Apache Avro، وأنواع بيانات ClickHouse المقابلة في استعلامات
تعيين أنواع البيانات
INSERT و
SELECT.
|نوع بيانات Avro
INSERT
|نوع بيانات ClickHouse
|نوع بيانات Avro
SELECT
boolean,
int,
long,
float,
double
|Int(8\16\32), UInt(8\16\32)
int
boolean,
int,
long,
float,
double
|Int64, UInt64
long
boolean,
int,
long,
float,
double
|Float32
float
boolean,
int,
long,
float,
double
|Float64
double
bytes,
string,
fixed,
enum
|String
bytes أو
string *
bytes,
string,
fixed
|FixedString(N)
fixed(N)
enum
|Enum(8\16)
enum
array(T)
|Array(T)
array(T)
map(V, K)
|Map(V, K)
map(string, K)
union(null, T),
union(T, null)
|Nullable(T)
union(null, T)
union(T1, T2, …) **
|Variant(T1, T2, …)
union(T1, T2, …) **
null
|Nullable(Nothing)
null
int (date) ***
|Date, Date32
int (date) ***
long (timestamp-millis) ***
|DateTime64(3)
long (timestamp-millis) ***
long (timestamp-micros) ***
|DateTime64(6)
long (timestamp-micros) ***
bytes (decimal) ***
|DateTime64(N)
bytes (decimal) ***
int
|IPv4
int
fixed(16)
|IPv6
fixed(16)
bytes (decimal) ***
|Decimal(P, S)
bytes (decimal) ***
string (uuid) ***
|UUID
string (uuid) ***
fixed(16)
|Int128/UInt128
fixed(16)
fixed(32)
|Int256/UInt256
fixed(32)
record
|Tuple
record
bytesهو الخيار الافتراضي، ويُتحكم فيه عبر الإعداد
output_format_avro_string_column_pattern
null ضمنيًا كقيمة للحقل، لذلك سيُحوَّل Avro
union(T1, T2, null)، على سبيل المثال، إلى
Variant(T1, T2).
ونتيجةً لذلك، عند إنشاء Avro من ClickHouse، يجب علينا دائمًا تضمين النوع
null ضمن مجموعة أنواع Avro
union لأننا لا نعرف أثناء استدلال المخطط ما إذا كانت أي قيمة هي بالفعل
null.
*** الأنواع المنطقية في Avro
أنواع البيانات المنطقية غير المدعومة في Avro:
time-millis
time-micros
duration
إعدادات التنسيق
|الإعداد
|الوصف
|القيمة الافتراضية
input_format_avro_allow_missing_fields
|ما إذا كان سيتم استخدام قيمة افتراضية بدلًا من إصدار خطأ عند عدم العثور على حقل في المخطط.
0
input_format_avro_null_as_default
|ما إذا كان سيتم استخدام قيمة افتراضية بدلًا من إصدار خطأ عند إدراج قيمة
null في عمود لا يقبل NULL.
0
format_avro_schema_registry_url
|عنوان URL الخاص بـ Confluent Schema Registry. عند استخدام المصادقة الأساسية، يمكن تضمين بيانات الاعتماد المرمّزة بتنسيق URL مباشرةً في مسار URL.
format_avro_schema_registry_connection_timeout
|مهلة الاتصال بالثواني لعميل HTTP الخاص بـ Schema Registry (تُستخدم لكل من جلب المخطط والتسجيل). يجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من 600 (10 دقائق).
1
format_avro_schema_registry_send_timeout
|مهلة الإرسال بالثواني لعميل HTTP الخاص بـ Schema Registry. يجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من 600 (10 دقائق).
1
format_avro_schema_registry_receive_timeout
|مهلة الاستلام بالثواني لعميل HTTP الخاص بـ Schema Registry. يجب أن تكون أكبر من 0 وأقل من 600 (10 دقائق).
1
output_format_avro_confluent_subject
|للإخراج: اسم subject الذي يُسجَّل المخطط تحته في Schema Registry. وهو مطلوب عند الكتابة.
output_format_avro_string_column_pattern
|للإخراج: تعبير نمطي لأعمدة String لتسلسلها كـ Avro
string (القيمة الافتراضية هي
bytes).
أمثلة
لقراءة موضوع Kafka مُشفَّرًا باستخدام Avro عبر محرك جدول Kafka، استخدم الإعداد
القراءة من Kafka
format_avro_schema_registry_url لتحديد URL لسجل المخططات.
CREATE TABLE topic1_stream
(
field1 String,
field2 String
)
ENGINE = Kafka()
SETTINGS
kafka_broker_list = 'kafka-broker',
kafka_topic_list = 'topic1',
kafka_group_name = 'group1',
kafka_format = 'AvroConfluent',
format_avro_schema_registry_url = 'http://schema-registry-url';
SELECT * FROM topic1_stream;
لكتابة رسائل AvroConfluent إلى موضوع Kafka، عيّن عنوان URL لسجل المخططات واسم الـsubject. يُسجَّل المخطط تلقائيًا في السجل عند أول عملية كتابة.
الكتابة إلى Kafka
CREATE TABLE topic1_sink
(
field1 String,
field2 String
)
ENGINE = Kafka()
SETTINGS
kafka_broker_list = 'kafka-broker',
kafka_topic_list = 'topic1',
kafka_format = 'AvroConfluent',
format_avro_schema_registry_url = 'http://schema-registry-url',
output_format_avro_confluent_subject = 'topic1-value';
INSERT INTO topic1_sink VALUES ('hello', 'world');
إذا كان سجل المخططات لديك يتطلب المصادقة الأساسية (على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Confluent Cloud)، فيمكنك تمرير بيانات الاعتماد المرمَّزة وفق URL في الإعداد
استخدام المصادقة الأساسية
format_avro_schema_registry_url.
CREATE TABLE topic1_stream
(
field1 String,
field2 String
)
ENGINE = Kafka()
SETTINGS
kafka_broker_list = 'kafka-broker',
kafka_topic_list = 'topic1',
kafka_group_name = 'group1',
kafka_format = 'AvroConfluent',
format_avro_schema_registry_url = 'https://<username>:<password>@schema-registry-url';
لمراقبة تقدّم الإدخال واستكشاف أخطاء مستهلك Kafka، يمكنك الاستعلام عن جدول النظام
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
system.kafka_consumers. إذا كان النشر لديك يتضمن عدة نُسخ متماثلة (على سبيل المثال، ClickHouse Cloud)، فيجب عليك استخدام دالة الجدول
clusterAllReplicas.
إذا واجهت مشكلات في التعرّف على المخطط، يمكنك استخدام kafkacat مع clickhouse-local لتشخيص المشكلة:
SELECT * FROM clusterAllReplicas('default',system.kafka_consumers)
ORDER BY assignments.partition_id ASC;
$ kafkacat -b kafka-broker -C -t topic1 -o beginning -f '%s' -c 3 | clickhouse-local --input-format AvroConfluent --format_avro_schema_registry_url 'http://schema-registry' -S "field1 Int64, field2 String" -q 'select * from table'
1 a
2 b
3 c