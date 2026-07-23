CREATE TABLE topic1_sink ( field1 String, field2 String ) ENGINE = Kafka() SETTINGS kafka_broker_list = 'kafka-broker' , kafka_topic_list = 'topic1' , kafka_format = 'AvroConfluent' , format_avro_schema_registry_url = 'http://schema-registry-url' , output_format_avro_confluent_subject = 'topic1-value' ; INSERT INTO topic1_sink VALUES ( 'hello' , 'world' );