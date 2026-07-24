|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
تنسيق
الوصف
CapnProto هو تنسيق رسائل ثنائي يشبه تنسيق
Protocol Buffers وThrift، لكنه لا يشبه JSON أو MessagePack.
رسائل CapnProto محددة الأنواع بشكل صارم وليست ذاتية الوصف، ما يعني أنها تحتاج إلى وصف خارجي للمخطط. ويُطبَّق المخطط آنيًا ويُخزَّن مؤقتًا لكل استعلام.
راجع أيضًا Format Schema.
يوضح الجدول أدناه أنواع البيانات المدعومة وكيف تقابل أنواع البيانات في ClickHouse ضمن استعلامات
مطابقة أنواع البيانات
INSERT و
SELECT.
|نوع بيانات CapnProto (
INSERT)
|نوع بيانات ClickHouse
|نوع بيانات CapnProto (
SELECT)
UINT8,
BOOL
|UInt8
UINT8
INT8
|Int8
INT8
UINT16
|UInt16, Date
UINT16
INT16
|Int16
INT16
UINT32
|UInt32, DateTime
UINT32
INT32
|Int32, Decimal32
INT32
UINT64
|UInt64
UINT64
INT64
|Int64, DateTime64, Decimal64
INT64
FLOAT32
|Float32
FLOAT32
FLOAT64
|Float64
FLOAT64
TEXT, DATA
|String, FixedString
TEXT, DATA
union(T, Void), union(Void, T)
|Nullable(T)
union(T, Void), union(Void, T)
ENUM
|Enum(8/16)
ENUM
LIST
|Array
LIST
STRUCT
|Tuple
STRUCT
UINT32
|IPv4
UINT32
DATA
|IPv6
DATA
DATA
|Int128/UInt128/Int256/UInt256
DATA
DATA
|Decimal128/Decimal256
DATA
STRUCT(entries LIST(STRUCT(key Key, value Value)))
|Map
STRUCT(entries LIST(STRUCT(key Key, value Value)))
- يمكن تحويل الأنواع الصحيحة فيما بينها أثناء الإدخال والإخراج.
- للعمل مع
Enumبتنسيق CapnProto، استخدم الإعداد format_capn_proto_enum_comparising_mode.
- يمكن أن تكون
Arrayمتداخلة، ويمكن أن تتضمن قيمة من النوع
Nullableكوسيطة. كما يمكن أيضًا أن تكون الأنواع
Tupleو
Mapمتداخلة.
مثال للاستخدام
يمكنك إدراج بيانات CapnProto من ملف في جدول ClickHouse باستخدام الأمر التالي:
إدراج البيانات والاستعلام عنها
حيث يكون
$ cat capnproto_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_schema = 'schema:Message' FORMAT CapnProto"
schema.capnp على النحو التالي:
يمكنك تحديد بيانات من جدول ClickHouse وحفظها في ملف بتنسيق
struct Message {
SearchPhrase @0 :Text;
c @1 :Uint64;
}
CapnProto باستخدام الأمر التالي:
$ clickhouse-client --query = "SELECT * FROM test.hits FORMAT CapnProto SETTINGS format_schema = 'schema:Message'"
إذا لم يكن لديك مخطط
استخدام مخطط مُنشأ تلقائيًا
CapnProto خارجي لبياناتك، فلا يزال بإمكانك تصدير البيانات أو استيرادها بتنسيق
CapnProto باستخدام مخطط مُنشأ تلقائيًا.
على سبيل المثال:
في هذه الحالة، سيُنشئ ClickHouse مخطط CapnProto تلقائيًا وفقًا لبنية الجدول باستخدام الدالة structureToCapnProtoSchema، وسيستخدم هذا المخطط لتسلسل البيانات بتنسيق CapnProto. يمكنك أيضًا قراءة ملف CapnProto باستخدام مخطط مُنشأ تلقائيًا (في هذه الحالة، يجب إنشاء الملف باستخدام المخطط نفسه):
SELECT * FROM test.hits
FORMAT CapnProto
SETTINGS format_capn_proto_use_autogenerated_schema=1
$ cat hits.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_capn_proto_use_autogenerated_schema=1 FORMAT CapnProto"
يكون الإعداد
إعدادات التنسيق
format_capn_proto_use_autogenerated_schema مفعّلًا افتراضيًا، ويُطبَّق إذا لم يتم تعيين
format_schema.
يمكنك أيضًا حفظ المخطط المُنشأ تلقائيًا في ملف أثناء عمليات الإدخال/الإخراج باستخدام الإعداد
output_format_schema.
على سبيل المثال:
في هذه الحالة، سيُحفَظ مخطط
SELECT * FROM test.hits
FORMAT CapnProto
SETTINGS
format_capn_proto_use_autogenerated_schema=1,
output_format_schema='path/to/schema/schema.capnp'
CapnProto المُنشأ تلقائيًا في الملف
path/to/schema/schema.capnp.