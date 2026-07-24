الإدخال الإخراج الاسم المستعار ✔ ✔

CapnProto هو تنسيق رسائل ثنائي يشبه تنسيق تنسيقهو تنسيق رسائل ثنائي يشبه تنسيق Protocol Buffers Thrift ، لكنه لا يشبه JSON أو MessagePack . رسائل CapnProto محددة الأنواع بشكل صارم وليست ذاتية الوصف، ما يعني أنها تحتاج إلى وصف خارجي للمخطط. ويُطبَّق المخطط آنيًا ويُخزَّن مؤقتًا لكل استعلام.

​ مطابقة أنواع البيانات

INSERT و SELECT . يوضح الجدول أدناه أنواع البيانات المدعومة وكيف تقابل أنواع البيانات في ClickHouse ضمن استعلامات

نوع بيانات CapnProto ( INSERT ) نوع بيانات ClickHouse نوع بيانات CapnProto ( SELECT ) UINT8 , BOOL UInt8 UINT8 INT8 Int8 INT8 UINT16 UInt16, Date UINT16 INT16 Int16 INT16 UINT32 UInt32, DateTime UINT32 INT32 Int32, Decimal32 INT32 UINT64 UInt64 UINT64 INT64 Int64, DateTime64, Decimal64 INT64 FLOAT32 Float32 FLOAT32 FLOAT64 Float64 FLOAT64 TEXT, DATA String, FixedString TEXT, DATA union(T, Void), union(Void, T) Nullable(T) union(T, Void), union(Void, T) ENUM Enum(8/16) ENUM LIST Array LIST STRUCT Tuple STRUCT UINT32 IPv4 UINT32 DATA IPv6 DATA DATA Int128/UInt128/Int256/UInt256 DATA DATA Decimal128/Decimal256 DATA STRUCT(entries LIST(STRUCT(key Key, value Value))) Map STRUCT(entries LIST(STRUCT(key Key, value Value)))

يمكن تحويل الأنواع الصحيحة فيما بينها أثناء الإدخال والإخراج.

للعمل مع Enum بتنسيق CapnProto، استخدم الإعداد format_capn_proto_enum_comparising_mode.

بتنسيق CapnProto، استخدم الإعداد format_capn_proto_enum_comparising_mode. يمكن أن تكون Array متداخلة، ويمكن أن تتضمن قيمة من النوع Nullable كوسيطة. كما يمكن أيضًا أن تكون الأنواع Tuple و Map متداخلة.

​ مثال للاستخدام

​ إدراج البيانات والاستعلام عنها

يمكنك إدراج بيانات CapnProto من ملف في جدول ClickHouse باستخدام الأمر التالي:

$ cat capnproto_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_schema = 'schema:Message' FORMAT CapnProto"

حيث يكون schema.capnp على النحو التالي:

struct Message { SearchPhrase @0 :Text; c @1 :Uint64; }

يمكنك تحديد بيانات من جدول ClickHouse وحفظها في ملف بتنسيق CapnProto باستخدام الأمر التالي:

$ clickhouse-client --query = "SELECT * FROM test.hits FORMAT CapnProto SETTINGS format_schema = 'schema:Message'"

​ استخدام مخطط مُنشأ تلقائيًا

إذا لم يكن لديك مخطط CapnProto خارجي لبياناتك، فلا يزال بإمكانك تصدير البيانات أو استيرادها بتنسيق CapnProto باستخدام مخطط مُنشأ تلقائيًا.

على سبيل المثال:

SELECT * FROM test . hits FORMAT CapnProto SETTINGS format_capn_proto_use_autogenerated_schema = 1

في هذه الحالة، سيُنشئ ClickHouse مخطط CapnProto تلقائيًا وفقًا لبنية الجدول باستخدام الدالة structureToCapnProtoSchema ، وسيستخدم هذا المخطط لتسلسل البيانات بتنسيق CapnProto.

يمكنك أيضًا قراءة ملف CapnProto باستخدام مخطط مُنشأ تلقائيًا (في هذه الحالة، يجب إنشاء الملف باستخدام المخطط نفسه):

$ cat hits.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_capn_proto_use_autogenerated_schema=1 FORMAT CapnProto"

​ إعدادات التنسيق

يكون الإعداد format_capn_proto_use_autogenerated_schema مفعّلًا افتراضيًا، ويُطبَّق إذا لم يتم تعيين format_schema

يمكنك أيضًا حفظ المخطط المُنشأ تلقائيًا في ملف أثناء عمليات الإدخال/الإخراج باستخدام الإعداد output_format_schema

على سبيل المثال:

SELECT * FROM test . hits FORMAT CapnProto SETTINGS format_capn_proto_use_autogenerated_schema = 1 , output_format_schema = 'path/to/schema/schema.capnp'