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الوصف

يختلف عن تنسيق TabSeparatedWithNamesAndTypes، إذ تُكتب الصفوف فيه من دون أحرف هروب.
عند التحليل بهذا التنسيق، لا يُسمح بوجود علامات جدولة أو فواصل أسطر في أي حقل.

مثال للاستخدام

إدخال البيانات

باستخدام ملف TSV التالي المسمّى football.tsv:
أدرِج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام تنسيق TabSeparatedRawWithNamesAndTypes:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات تبويب مع صفَّي رأس يتضمنان أسماء الأعمدة وأنواعها:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦