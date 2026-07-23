|إدخال
|إخراج
|اسم بديل
|✔
|✔
TSVRawWithNamesAndTypes,
RawWithNamesAndTypes
يختلف عن تنسيق
الوصف
TabSeparatedWithNamesAndTypes،
إذ تُكتب الصفوف فيه من دون أحرف هروب.
عند التحليل بهذا التنسيق، لا يُسمح بوجود علامات جدولة أو فواصل أسطر في أي حقل.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف TSV التالي المسمّى
إدخال البيانات
football.tsv:
أدرِج البيانات:
date season home_team away_team home_team_goals away_team_goals
Date Int16 LowCardinality(String) LowCardinality(String) Int8 Int8
2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4
2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1
2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0
2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2
2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2
2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3
2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0
2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0
2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1
2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2
2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2
2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1
2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2
2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2
2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3
2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2
2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tsv' FORMAT TabSeparatedRawWithNamesAndTypes;
اقرأ البيانات باستخدام تنسيق
قراءة البيانات
TabSeparatedRawWithNamesAndTypes:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات تبويب مع صفَّي رأس يتضمنان أسماء الأعمدة وأنواعها:
SELECT *
FROM football
FORMAT TabSeparatedRawWithNamesAndTypes
date season home_team away_team home_team_goals away_team_goals
Date Int16 LowCardinality(String) LowCardinality(String) Int8 Int8
2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4
2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1
2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0
2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2
2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2
2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3
2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0
2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0
2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1
2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2
2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2
2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1
2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2
2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2
2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3
2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2
2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3