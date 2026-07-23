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الوصف

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف txt التالي، والمسمّى football.txt:
اضبط إعدادات الفاصل المخصّص:
أدخل البيانات:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦