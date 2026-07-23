تنسيق خاص لقراءة البيانات الوصفية لملف Parquet (https://parquet.apache.org/docs/file-format/metadata/). ويُخرج دائمًا صفًا واحدًا بالبنية/المحتوى التالي:
الوصف
num_columns- عدد الأعمدة
- “num_rows` - العدد الإجمالي للصفوف
num_row_groups- العدد الإجمالي لمجموعات الصفوف
format_version- إصدار تنسيق Parquet، ويكون دائمًا 1.0 أو 2.6
total_uncompressed_size- الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة بالبايت، ويُحسب على أنه مجموع
total_byte_sizeمن جميع مجموعات الصفوف
total_compressed_size- الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة بالبايت، ويُحسب على أنه مجموع
total_compressed_sizeمن جميع مجموعات الصفوف
columns- قائمة البيانات الوصفية للأعمدة بالبنية التالية:
name- اسم العمود
path- مسار العمود (يختلف عن الاسم في العمود المتداخل)
max_definition_level- الحد الأقصى لمستوى التعريف
max_repetition_level- الحد الأقصى لمستوى التكرار
physical_type- النوع الفيزيائي للعمود
logical_type- النوع المنطقي للعمود
compression- الضغط المستخدم لهذا العمود
total_uncompressed_size- الحجم الإجمالي غير المضغوط للعمود بالبايت، ويُحسب على أنه مجموع
total_uncompressed_sizeللعمود من جميع مجموعات الصفوف
total_compressed_size- الحجم الإجمالي المضغوط للعمود بالبايت، ويُحسب على أنه مجموع
total_compressed_sizeللعمود من جميع مجموعات الصفوف
space_saved- النسبة المئوية للمساحة التي وفّرها الضغط، وتُحسب كما يلي: (1 - total_compressed_size/total_uncompressed_size).
encodings- قائمة الترميزات المستخدمة لهذا العمود
-
row_groups- قائمة البيانات الوصفية لمجموعات الصفوف بالبنية التالية:
num_columns- عدد الأعمدة في مجموعة الصفوف
num_rows- عدد الصفوف في مجموعة الصفوف
total_uncompressed_size- الحجم الإجمالي غير المضغوط لمجموعة الصفوف بالبايت
total_compressed_size- الحجم الإجمالي المضغوط لمجموعة الصفوف بالبايت
columns- قائمة البيانات الوصفية لأجزاء الأعمدة بالبنية التالية:
name- اسم العمود
path- مسار العمود
total_compressed_size- الحجم الإجمالي المضغوط للعمود بالبايت
total_uncompressed_size- الحجم الإجمالي غير المضغوط لمجموعة الصفوف بالبايت
have_statistics- قيمة منطقية تشير إلى ما إذا كانت البيانات الوصفية لجزء العمود تحتوي على إحصاءات العمود
statistics- إحصاءات جزء العمود (تكون جميع الحقول NULL إذا كانت have_statistics = false) بالبنية التالية:
num_values- عدد القيم غير NULL في جزء العمود
null_count- عدد قيم NULL في جزء العمود
distinct_count- عدد القيم المميزة في جزء العمود
min- القيمة الدنيا لجزء العمود
max- القيمة القصوى لجزء العمود
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مثال:
مثال على الاستخدام
SELECT *
FROM file(data.parquet, ParquetMetadata)
FORMAT PrettyJSONEachRow
{
"num_columns": "2",
"num_rows": "100000",
"num_row_groups": "2",
"format_version": "2.6",
"metadata_size": "577",
"total_uncompressed_size": "282436",
"total_compressed_size": "26633",
"columns": [
{
"name": "number",
"path": "number",
"max_definition_level": "0",
"max_repetition_level": "0",
"physical_type": "INT32",
"logical_type": "Int(bitWidth=16, isSigned=false)",
"compression": "LZ4",
"total_uncompressed_size": "133321",
"total_compressed_size": "13293",
"space_saved": "90.03%",
"encodings": [
"RLE_DICTIONARY",
"PLAIN",
"RLE"
]
},
{
"name": "concat('Hello', toString(modulo(number, 1000)))",
"path": "concat('Hello', toString(modulo(number, 1000)))",
"max_definition_level": "0",
"max_repetition_level": "0",
"physical_type": "BYTE_ARRAY",
"logical_type": "None",
"compression": "LZ4",
"total_uncompressed_size": "149115",
"total_compressed_size": "13340",
"space_saved": "91.05%",
"encodings": [
"RLE_DICTIONARY",
"PLAIN",
"RLE"
]
}
],
"row_groups": [
{
"num_columns": "2",
"num_rows": "65409",
"total_uncompressed_size": "179809",
"total_compressed_size": "14163",
"columns": [
{
"name": "number",
"path": "number",
"total_compressed_size": "7070",
"total_uncompressed_size": "85956",
"have_statistics": true,
"statistics": {
"num_values": "65409",
"null_count": "0",
"distinct_count": null,
"min": "0",
"max": "999"
}
},
{
"name": "concat('Hello', toString(modulo(number, 1000)))",
"path": "concat('Hello', toString(modulo(number, 1000)))",
"total_compressed_size": "7093",
"total_uncompressed_size": "93853",
"have_statistics": true,
"statistics": {
"num_values": "65409",
"null_count": "0",
"distinct_count": null,
"min": "Hello0",
"max": "Hello999"
}
}
]
},
...
]
}