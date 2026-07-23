|الإدخال
|الإخراج
|الاسم البديل
|✔
|✔
TSVWithNames
يختلف عن تنسيق
الوصف
TabSeparated في أن أسماء الأعمدة تُكتب في الصف الأول.
أثناء التحليل، يُفترض أن يحتوي الصف الأول على أسماء الأعمدة. ويمكنك استخدام أسماء الأعمدة لتحديد مواقعها والتحقق من صحتها.
إذا كان الإعداد
input_format_with_names_use_header مضبوطًا على
1،
فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، كما ستُتخطى الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد
input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على
1.
وبخلاف ذلك، سيُتخطى الصف الأول.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف TSV التالي، والذي يحمل الاسم
إدخال البيانات
football.tsv:
أدرِج البيانات:
date season home_team away_team home_team_goals away_team_goals
2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4
2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1
2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0
2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2
2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2
2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3
2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0
2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0
2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1
2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2
2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2
2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1
2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2
2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2
2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3
2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2
2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tsv' FORMAT TabSeparatedWithNames;
اقرأ البيانات بتنسيق
قراءة البيانات
TabSeparatedWithNames:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة:
SELECT *
FROM football
FORMAT TabSeparatedWithNames
date season home_team away_team home_team_goals away_team_goals
2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4
2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1
2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0
2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2
2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2
2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3
2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0
2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0
2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1
2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2
2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2
2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1
2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2
2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2
2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3
2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2
2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3