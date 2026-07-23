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الوصف

يختلف عن تنسيق TabSeparated في أن أسماء الأعمدة تُكتب في الصف الأول. أثناء التحليل، يُفترض أن يحتوي الصف الأول على أسماء الأعمدة. ويمكنك استخدام أسماء الأعمدة لتحديد مواقعها والتحقق من صحتها.
إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، كما ستُتخطى الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وبخلاف ذلك، سيُتخطى الصف الأول.

مثال للاستخدام

إدخال البيانات

باستخدام ملف TSV التالي، والذي يحمل الاسم football.tsv:
أدرِج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بتنسيق TabSeparatedWithNames:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦