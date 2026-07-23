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الوصف

يختلف عن تنسيق Pretty في أنه تُخزَّن فيه مؤقتًا حتى 10,000 صف، ثم تُعرَض كجدول واحد، وليس على شكل كتل.

مثال للاستخدام

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦