Skip to main content

الوصف

يطبع أيضًا صف العناوين الذي يحتوي على أسماء الأعمدة، وذلك على نحو مماثل لـ TabSeparatedWithNames.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

اعتبارًا من الإصدار 23.1، سيكتشف ClickHouse تلقائيًا صفوف الرؤوس في ملفات CSV عند استخدام التنسيق CSV، لذا لا حاجة إلى استخدام CSVWithNames أو CSVWithNamesAndTypes.
باستخدام ملف CSV التالي المسمى football.csv:
أنشئ جدولًا:
أدرِج البيانات باستخدام تنسيق CSVWithNames:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام تنسيق CSVWithNames:
سيكون الناتج ملف CSV بصفّ عناوين واحد:

إعدادات التنسيق

إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، وسيُتخطّى أي عمود يحمل اسمًا غير معروف إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. أما خلاف ذلك، فسيُتخطّى الصف الأول.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦