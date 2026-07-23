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الوصف

يختلف عن تنسيق TabSeparated في أن أسماء الأعمدة تُكتب في الصف الأول، بينما تُكتب أنواع الأعمدة في الصف الثاني.
  • إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول حسب أسمائها، وسيُتخطّى أي عمود يحمل اسمًا غير معروف إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وإلا فسيُتخطّى الصف الأول.
  • إذا كان الإعداد input_format_with_types_use_header مضبوطًا على 1، فستُقارَن أنواع بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول. وإلا فسيُتخطّى الصف الثاني.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف TSV التالي المسمّى football.tsv:
أدرِج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام تنسيق TabSeparatedWithNamesAndTypes:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات تبويب مع صفَّي رأس لأسماء الأعمدة والأنواع:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦