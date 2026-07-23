|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
TSVWithNamesAndTypes
يختلف عن تنسيق
الوصف
TabSeparated في أن أسماء الأعمدة تُكتب في الصف الأول، بينما تُكتب أنواع الأعمدة في الصف الثاني.
- إذا كان الإعداد
input_format_with_names_use_headerمضبوطًا على
1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول حسب أسمائها، وسيُتخطّى أي عمود يحمل اسمًا غير معروف إذا كان الإعداد
input_format_skip_unknown_fieldsمضبوطًا على
1. وإلا فسيُتخطّى الصف الأول.
- إذا كان الإعداد
input_format_with_types_use_headerمضبوطًا على
1، فستُقارَن أنواع بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول. وإلا فسيُتخطّى الصف الثاني.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف TSV التالي المسمّى
إدراج البيانات
football.tsv:
أدرِج البيانات:
date season home_team away_team home_team_goals away_team_goals
Date Int16 LowCardinality(String) LowCardinality(String) Int8 Int8
2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4
2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1
2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0
2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2
2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2
2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3
2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0
2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0
2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1
2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2
2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2
2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1
2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2
2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2
2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3
2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2
2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tsv' FORMAT TabSeparatedWithNamesAndTypes;
اقرأ البيانات باستخدام تنسيق
قراءة البيانات
TabSeparatedWithNamesAndTypes:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات تبويب مع صفَّي رأس لأسماء الأعمدة والأنواع:
SELECT *
FROM football
FORMAT TabSeparatedWithNamesAndTypes
date season home_team away_team home_team_goals away_team_goals
Date Int16 LowCardinality(String) LowCardinality(String) Int8 Int8
2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4
2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1
2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0
2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2
2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2
2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3
2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0
2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0
2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1
2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2
2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2
2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1
2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2
2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2
2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3
2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2
2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3