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الوصف

مماثل لـ JSONCompactEachRowWithProgress، لكن جميع القيم تُحوَّل إلى سلاسل نصية. وهذا مفيد عندما تحتاج إلى تمثيل نصي متسق لجميع أنواع البيانات. الميزات الرئيسية:
  • نفس البنية كما في JSONCompactEachRowWithProgress
  • تُمثَّل جميع القيم كسلاسل نصية (تكون الأرقام والمصفوفات وغيرها كلها سلاسل نصية بين علامتَي اقتباس)
  • يتضمن تحديثات التقدّم، والإجماليات، ومعالجة الاستثناءات
  • مفيد للعملاء الذين يفضّلون البيانات المستندة إلى السلاسل النصية أو يحتاجون إليها

مثال للاستخدام

Query
Response

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦