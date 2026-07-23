يتألف .debug_info من وحدات، وهي تقابل وحدات الترجمة:

كل وحدة عبارة عن شجرة من DIEs، ويكون DIE من نوع compile_unit هو جذرها.

هو جذرها. لكل DIE tag وقائمة من attributes.

ولكل attribute name و value (وله أيضًا form يحدد كيفية ترميز القيمة).

تمثل DIEs عناصر من source code، ويحدد tag الخاص بها نوع العنصر. على سبيل المثال، هناك:

دوال (tag = subprogram )

) أصناف/structs/enums ( class_type / structure_type / enumeration_type )

/ / ) متغيرات ( variable )

) معاملات الدالة ( formal_parameter ).