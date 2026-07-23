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الوصف

يقوم تنسيق DWARF بتحليل رموز تصحيح DWARF من ملف ELF (ملف تنفيذي أو مكتبة أو object file). وهو مشابه لـ dwarfdump، لكنه أسرع بكثير (مئات الميغابايت/الثانية) ويدعم SQL. وينتج صفًا واحدًا لكل Debug Information Entry ‏(DIE) في القسم .debug_info ويتضمن إدخالات “null” التي يستخدمها ترميز DWARF لإنهاء قوائم العناصر الفرعية في الشجرة.
يتألف .debug_info من وحدات، وهي تقابل وحدات الترجمة:
  • كل وحدة عبارة عن شجرة من DIEs، ويكون DIE من نوع compile_unit هو جذرها.
  • لكل DIE tag وقائمة من attributes.
  • ولكل attribute name و value (وله أيضًا form يحدد كيفية ترميز القيمة).
تمثل DIEs عناصر من source code، ويحدد tag الخاص بها نوع العنصر. على سبيل المثال، هناك:
  • دوال (tag = subprogram)
  • أصناف/structs/enums (class_type/structure_type/enumeration_type)
  • متغيرات (variable)
  • معاملات الدالة (formal_parameter).
تعكس بنية الشجرة بنية source code المقابل. على سبيل المثال، يمكن أن يحتوي DIE من نوع class_type على DIEs من نوع subprogram تمثل methods الخاصة بالصنف.
يُخرج تنسيق DWARF الأعمدة التالية:
  • offset - موضع DIE في القسم .debug_info
  • size - عدد البايتات في DIE المُرمَّز (بما في ذلك attributes)
  • tag - نوع DIE؛ تُحذف البادئة الاصطلاحية “DW_TAG_”
  • unit_name - اسم وحدة الترجمة التي تحتوي على هذا DIE
  • unit_offset - موضع وحدة الترجمة التي تحتوي على هذا DIE في القسم .debug_info
  • ancestor_tags - Array من tags الخاصة بأسلاف DIE الحالي في الشجرة، بالترتيب من الأعمق إلى الأبعد
  • ancestor_offsets - offsets الخاصة بالأسلاف، على التوازي مع ancestor_tags
  • بعض attributes الشائعة المكررة من مصفوفة attributes للتسهيل:
    • name
    • linkage_name - الاسم الكامل المؤهل بعد التشويه؛ ويكون عادةً موجودًا للدوال فقط (ولكن ليس كل الدوال)
    • decl_file - اسم ملف source code الذي أُعلن فيه هذا entity
    • decl_line - رقم السطر في source code الذي أُعلن فيه هذا entity
  • Arrays متوازية تصف attributes:
    • attr_name - اسم attribute؛ تُحذف البادئة الاصطلاحية “DW_AT_”
    • attr_form - كيفية ترميز attribute وتفسيره؛ تُحذف البادئة الاصطلاحية DW_FORM_
    • attr_int - القيمة الصحيحة للـ attribute؛ وتكون 0 إذا لم تكن للـ attribute قيمة رقمية
    • attr_str - القيمة النصية للـ attribute؛ وتكون فارغة إذا لم تكن للـ attribute قيمة نصية

مثال على الاستخدام

يمكن استخدام تنسيق DWARF للعثور على وحدات الترجمة التي تضم أكبر عدد من تعريفات الدوال (بما في ذلك تجسيدات Template والدوال من ملفات الترويسة المضمّنة):
Query
Response

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦