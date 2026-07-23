|إدخال
|إخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✗
يقوم تنسيق
الوصف
DWARF بتحليل رموز تصحيح DWARF من ملف ELF (ملف تنفيذي أو مكتبة أو object file).
وهو مشابه لـ
dwarfdump، لكنه أسرع بكثير (مئات الميغابايت/الثانية) ويدعم SQL.
وينتج صفًا واحدًا لكل Debug Information Entry (DIE) في القسم
.debug_info
ويتضمن إدخالات “null” التي يستخدمها ترميز DWARF لإنهاء قوائم العناصر الفرعية في الشجرة.
يُخرج تنسيق
يتألف
.debug_info من وحدات، وهي تقابل وحدات الترجمة:
- كل وحدة عبارة عن شجرة من DIEs، ويكون DIE من نوع
compile_unitهو جذرها.
- لكل DIE tag وقائمة من attributes.
- ولكل attribute name و value (وله أيضًا form يحدد كيفية ترميز القيمة).
- دوال (tag =
subprogram)
- أصناف/structs/enums (
class_type/
structure_type/
enumeration_type)
- متغيرات (
variable)
- معاملات الدالة (
formal_parameter).
class_type على DIEs من نوع
subprogram تمثل methods الخاصة بالصنف.
DWARF الأعمدة التالية:
offset- موضع DIE في القسم
.debug_info
size- عدد البايتات في DIE المُرمَّز (بما في ذلك attributes)
tag- نوع DIE؛ تُحذف البادئة الاصطلاحية “DW_TAG_”
unit_name- اسم وحدة الترجمة التي تحتوي على هذا DIE
unit_offset- موضع وحدة الترجمة التي تحتوي على هذا DIE في القسم
.debug_info
ancestor_tags- Array من tags الخاصة بأسلاف DIE الحالي في الشجرة، بالترتيب من الأعمق إلى الأبعد
ancestor_offsets- offsets الخاصة بالأسلاف، على التوازي مع
ancestor_tags
- بعض attributes الشائعة المكررة من مصفوفة attributes للتسهيل:
name
linkage_name- الاسم الكامل المؤهل بعد التشويه؛ ويكون عادةً موجودًا للدوال فقط (ولكن ليس كل الدوال)
decl_file- اسم ملف source code الذي أُعلن فيه هذا entity
decl_line- رقم السطر في source code الذي أُعلن فيه هذا entity
-
- Arrays متوازية تصف attributes:
attr_name- اسم attribute؛ تُحذف البادئة الاصطلاحية “DW_AT_”
attr_form- كيفية ترميز attribute وتفسيره؛ تُحذف البادئة الاصطلاحية DW_FORM_
attr_int- القيمة الصحيحة للـ attribute؛ وتكون 0 إذا لم تكن للـ attribute قيمة رقمية
attr_str- القيمة النصية للـ attribute؛ وتكون فارغة إذا لم تكن للـ attribute قيمة نصية
-
يمكن استخدام تنسيق
مثال على الاستخدام
DWARF للعثور على وحدات الترجمة التي تضم أكبر عدد من تعريفات الدوال (بما في ذلك تجسيدات Template والدوال من ملفات الترويسة المضمّنة):
Query
SELECT
unit_name,
count() AS c
FROM file('programs/clickhouse', DWARF)
WHERE tag = 'subprogram' AND NOT has(attr_name, 'declaration')
GROUP BY unit_name
ORDER BY c DESC
LIMIT 3
Response
┌─unit_name──────────────────────────────────────────────────┬─────c─┐
│ ./src/Core/Settings.cpp │ 28939 │
│ ./src/AggregateFunctions/AggregateFunctionSumMap.cpp │ 23327 │
│ ./src/AggregateFunctions/AggregateFunctionUniqCombined.cpp │ 22649 │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
3 rows in set. Elapsed: 1.487 sec. Processed 139.76 million rows, 1.12 GB (93.97 million rows/s., 752.77 MB/s.)
Peak memory usage: 271.92 MiB.