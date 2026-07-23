INSERT INTO table (x, y, z) VALUES ( 0 , 1 , 'Hello' ), ( 1 , 2 , 'Hello' ); INSERT INTO table (x, y, z) VALUES ( 2 , 3 , 'Hello' ), ( 3 , 4 , 'Hello' ); INSERT INTO table (x, y, z) VALUES ( 4 , 5 , 'Hello' ), ( 5 , 6 , 'Hello' ); INSERT INTO table (x, y, z) VALUES ( 6 , 7 , 'Hello' ), ( 7 , 8 , 'Hello' ); INSERT INTO table (x, y, z) VALUES ( 8 , 9 , 'Hello' ), ( 9 , 10 , 'Hello' );