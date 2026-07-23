|المدخلات
|المخرجات
|الاسم المستعار
|✗
|✔
يُخرج البيانات كسلسلة من عبارات
الوصف
INSERT INTO table (columns...) VALUES (...), (...) ...;.
مثال:
مثال للاستخدام
SELECT number AS x, number + 1 AS y, 'Hello' AS z FROM numbers(10) FORMAT SQLInsert SETTINGS output_format_sql_insert_max_batch_size = 2
لقراءة البيانات التي يُخرجها هذا التنسيق، يمكنك استخدام تنسيق الإدخال MySQLDump.
INSERT INTO table (x, y, z) VALUES (0, 1, 'Hello'), (1, 2, 'Hello');
INSERT INTO table (x, y, z) VALUES (2, 3, 'Hello'), (3, 4, 'Hello');
INSERT INTO table (x, y, z) VALUES (4, 5, 'Hello'), (5, 6, 'Hello');
INSERT INTO table (x, y, z) VALUES (6, 7, 'Hello'), (7, 8, 'Hello');
INSERT INTO table (x, y, z) VALUES (8, 9, 'Hello'), (9, 10, 'Hello');
إعدادات التنسيق
|الإعداد
|الوصف
|القيمة الافتراضية
output_format_sql_insert_max_batch_size
|الحد الأقصى لعدد الصفوف في عبارة INSERT واحدة.
65505
output_format_sql_insert_table_name
|اسم الجدول في استعلام INSERT المُخرَج.
'table'
output_format_sql_insert_include_column_names
|تضمين أسماء الأعمدة في استعلام INSERT.
true
output_format_sql_insert_use_replace
|استخدام عبارة REPLACE بدلًا من INSERT.
false
output_format_sql_insert_quote_names
|إحاطة أسماء الأعمدة بالمحرفين ”`”.
true