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الوصف

يُخرج البيانات كسلسلة من عبارات INSERT INTO table (columns...) VALUES (...), (...) ...;.

مثال للاستخدام

مثال:
لقراءة البيانات التي يُخرجها هذا التنسيق، يمكنك استخدام تنسيق الإدخال MySQLDump.

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦