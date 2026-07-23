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الوصف

يختلف عن تنسيق PrettyCompactNoEscapes في أنه تُخزَّن في الذاكرة المؤقتة حتى 10,000 صف، ثم تُعرَض كجدول واحد، وليس على شكل كتل.

مثال للاستخدام

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع تنسيقات Pretty:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦