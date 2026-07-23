|إدخال
|إخراج
|الاسم المستعار
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في هذا التنسيق، تُمثَّل جميع البيانات على شكل مصفوفة JSON واحدة.
الوصف
يخزّن تنسيق الإخراج
JSONCompactColumns جميع البيانات مؤقتًا في الذاكرة لإخراجها على هيئة كتلة واحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الذاكرة.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف JSON بالبيانات التالية، باسم
إدراج البيانات
football.json:
أدخِل البيانات:
[
["2022-04-30", "2022-04-30", "2022-04-30", "2022-05-02", "2022-05-02", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07"],
[2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021],
["Sutton United", "Swindon Town", "Tranmere Rovers", "Port Vale", "Salford City", "Barrow", "Bradford City", "Bristol Rovers", "Exeter City", "Harrogate Town A.F.C.", "Hartlepool United", "Leyton Orient", "Mansfield Town", "Newport County", "Oldham Athletic", "Stevenage Borough", "Walsall"],
["Bradford City", "Barrow", "Oldham Athletic", "Newport County", "Mansfield Town", "Northampton Town", "Carlisle United", "Scunthorpe United", "Port Vale", "Sutton United", "Colchester United", "Tranmere Rovers", "Forest Green Rovers", "Rochdale", "Crawley Town", "Salford City", "Swindon Town"],
[1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0],
[4, 1, 0, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3]
]
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONCompactColumns;
اقرأ البيانات باستخدام تنسيق
قراءة البيانات
JSONCompactColumns:
سيكون الناتج بتنسيق JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONCompactColumns
ستُملأ الأعمدة غير الموجودة في الكتلة بالقيم الافتراضية (يمكنك هنا استخدام إعداد
[
["2022-04-30", "2022-04-30", "2022-04-30", "2022-05-02", "2022-05-02", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07"],
[2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021],
["Sutton United", "Swindon Town", "Tranmere Rovers", "Port Vale", "Salford City", "Barrow", "Bradford City", "Bristol Rovers", "Exeter City", "Harrogate Town A.F.C.", "Hartlepool United", "Leyton Orient", "Mansfield Town", "Newport County", "Oldham Athletic", "Stevenage Borough", "Walsall"],
["Bradford City", "Barrow", "Oldham Athletic", "Newport County", "Mansfield Town", "Northampton Town", "Carlisle United", "Scunthorpe United", "Port Vale", "Sutton United", "Colchester United", "Tranmere Rovers", "Forest Green Rovers", "Rochdale", "Crawley Town", "Salford City", "Swindon Town"],
[1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0],
[4, 1, 0, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3]
]
input_format_defaults_for_omitted_fields)