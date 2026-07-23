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الوصف

في هذا التنسيق، تُمثَّل جميع البيانات على شكل مصفوفة JSON واحدة.
يخزّن تنسيق الإخراج JSONCompactColumns جميع البيانات مؤقتًا في الذاكرة لإخراجها على هيئة كتلة واحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الذاكرة.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف JSON بالبيانات التالية، باسم football.json:
أدخِل البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام تنسيق JSONCompactColumns:
سيكون الناتج بتنسيق JSON:
ستُملأ الأعمدة غير الموجودة في الكتلة بالقيم الافتراضية (يمكنك هنا استخدام إعداد input_format_defaults_for_omitted_fields)

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦