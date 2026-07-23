|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
في الحالات التي تحتاج فيها إلى قدر أكبر من التخصيص مما تتيحه التنسيقات القياسية الأخرى، يتيح تنسيق
الوصف
Template للمستخدم تحديد سلسلة تنسيق مخصصة خاصة به تحتوي على عناصر نائبة للقيم،
مع تحديد قواعد الإفلات الخاصة بالبيانات.
ويستخدم الإعدادات التالية:
|Setting
|Description
format_template_row
|يحدد المسار إلى الملف الذي يحتوي على سلاسل تنسيق للصفوف.
format_template_resultset
|يحدد المسار إلى الملف الذي يحتوي على سلاسل تنسيق للصفوف
format_template_rows_between_delimiter
|يحدد الفاصل بين الصفوف، والذي تتم طباعته (أو يُتوقع) بعد كل صف باستثناء الصف الأخير (
\n افتراضيًا)
format_template_row_format
|يحدد سلسلة تنسيق للصفوف ضمن السطر.
format_template_resultset_format
|يحدد سلسلة تنسيق لمجموعة النتائج ضمن السطر.
|بعض إعدادات التنسيقات الأخرى (مثل
output_format_json_quote_64bit_integers عند استخدام إفلات
JSON
الإعدادات وقواعد استخدام محارف الهروب
يحدِّد الإعداد
format_template_row
format_template_row مسار الملف الذي يحتوي على سلاسل تنسيق للصفوف وفق الصياغة التالية:
حيث:
delimiter_1${column_1:serializeAs_1}delimiter_2${column_2:serializeAs_2} ... delimiter_N
قواعد الإفلات التالية مدعومة:
|جزء من الصيغة
|الوصف
delimiter_i
|فاصل بين القيم (يمكن تمثيل الرمز
$ بالشكل
$$)
column_i
|اسم عمود أو فهرسه تُحدَّد أو تُدرَج قيمه (إذا كان فارغًا، فسيُتخطّى العمود)
serializeAs_i
|قاعدة الإفلات لقيم العمود.
|قاعدة الإفلات
|الوصف
CSV,
JSON,
XML
|مشابهة للتنسيقات التي تحمل الأسماء نفسها
Escaped
|مشابهة لـ
TSV
Quoted
|مشابهة لـ
Values
Raw
|من دون هروب، مشابهة لـ
TSVRaw
None
|بدون قاعدة هروب — انظر الملاحظة أدناه
لننظر إلى مثال. بالنظر إلى سلسلة التنسيق التالية:
إذا لم تُحدَّد قاعدة إفلات، فسيُستخدم
None. و
XML مناسب للإخراج فقط.
ستُطبع القيم التالية (عند استخدام
Search phrase: ${s:Quoted}, count: ${c:Escaped}, ad price: $$${p:JSON};
SELECT) أو ستكون متوقعة (عند استخدام
INPUT)،
بين الأعمدة والفواصل
Search phrase:,
, count:,
, ad price: $ و
;، على التوالي:
s(مع قاعدة الإفلات
Quoted)
c(مع قاعدة الإفلات
Escaped)
p(مع قاعدة الإفلات
JSON)
- عند تنفيذ
INSERT، يطابق السطر أدناه القالب المتوقع، وستُقرأ القيم
bathroom interior designو
2166و
$3في الأعمدة
Search phraseو
countو
ad price.
- عند استخدام
SELECT، يكون السطر أدناه هو الناتج، على افتراض أن القيم
bathroom interior designو
2166و
$3مخزّنة بالفعل في جدول ضمن الأعمدة
Search phraseو
countو
ad price.
Search phrase: 'bathroom interior design', count: 2166, ad price: $3;
يُحدِّد الإعداد
format_template_rows_between_delimiter
format_template_rows_between_delimiter الفاصل بين الصفوف، الذي يُطبع (أو يكون متوقعًا) بعد كل صف ما عدا الصف الأخير (
\n افتراضيًا)
يحدّد الإعداد
format_template_resultset
format_template_resultset المسار إلى الملف الذي يحتوي على سلسلة تنسيق لمجموعة النتائج.
تتبع سلسلة التنسيق الخاصة بمجموعة النتائج الصياغة نفسها المستخدمة في سلسلة تنسيق الصفوف.
كما تتيح تحديد بادئة ولاحقة وآلية لطباعة بعض المعلومات الإضافية، وتحتوي على العناصر النائبة التالية بدلًا من أسماء الأعمدة:
dataهي الصفوف التي تحتوي على البيانات بتنسيق
format_template_row، وتُفصل بواسطة
format_template_rows_between_delimiter. يجب أن يكون هذا العنصر النائب أول عنصر نائب في سلسلة التنسيق.
totalsهو الصف الذي يحتوي على القيم الإجمالية بتنسيق
format_template_row(عند استخدام WITH TOTALS).
minهو الصف الذي يحتوي على القيم الدنيا بتنسيق
format_template_row(عند ضبط extremes على 1).
maxهو الصف الذي يحتوي على القيم القصوى بتنسيق
format_template_row(عند ضبط extremes على 1).
rowsهو العدد الإجمالي لصفوف الناتج.
rows_before_limitهو الحد الأدنى لعدد الصفوف التي كانت ستوجد لولا LIMIT. ويُخرج فقط إذا كان الاستعلام يحتوي على LIMIT. وإذا كان الاستعلام يحتوي على GROUP BY، فإن rows_before_limit_at_least يكون العدد الدقيق للصفوف التي كانت ستوجد لولا LIMIT.
timeهو وقت تنفيذ الطلب بالثواني.
rows_readهو عدد الصفوف التي تمت قراءتها.
bytes_readهو عدد البايتات (غير المضغوطة) التي تمت قراءتها.
data و
totals و
min و
max أي قاعدة إفلات محددة (أو يجب تحديد
None صراحةً). أما العناصر النائبة الأخرى، فيمكن تحديد أي قاعدة إفلات لها.
في تنسيق استعلامات insert، يمكن تخطي بعض الأعمدة أو الحقول عند وجود بادئة أو لاحقة (انظر المثال).
إذا كان الإعداد
format_template_resultset عبارة عن سلسلة فارغة، فستُستخدم
${data} كقيمة افتراضية.
غالبًا ما يكون من الصعب، أو غير الممكن، نشر إعدادات التنسيق (المعيَّنة بواسطة
المواصفة المضمّنة
format_template_row و
format_template_resultset) الخاصة بتنسيق Template في دليل على جميع العقد ضمن العنقود.
علاوة على ذلك، قد يكون التنسيق بسيطًا جدًا لدرجة أنه لا يستدعي وضعه في ملف.
في هذه الحالات، يمكن استخدام
format_template_row_format (لـ
format_template_row) و
format_template_resultset_format (لـ
format_template_resultset) لتعيين سلسلة القالب مباشرةً داخل الاستعلام،
بدلًا من تحديدها كمسار إلى الملف الذي يحتوي عليها.
قواعد سلاسل التنسيق وتسلسلات الهروب هي نفسها المستخدَمة في:
format_template_rowعند استخدام
format_template_row_format.
format_template_resultsetعند استخدام
format_template_resultset_format.
لنستعرض مثالين على كيفية استخدام تنسيق
مثال على الاستخدام
Template: أولًا لاستعلام البيانات، ثم لإدراجها.
استعلام البيانات
Query
SELECT SearchPhrase, count() AS c FROM test.hits GROUP BY SearchPhrase ORDER BY c DESC LIMIT 5 FORMAT Template SETTINGS
format_template_resultset = '/some/path/resultset.format', format_template_row = '/some/path/row.format', format_template_rows_between_delimiter = '\n '
/some/path/resultset.format
<!DOCTYPE HTML>
<html> <head> <title>Search phrases</title> </head>
<body>
<table border="1"> <caption>Search phrases</caption>
<tr> <th>Search phrase</th> <th>Count</th> </tr>
${data}
</table>
<table border="1"> <caption>Max</caption>
${max}
</table>
<b>Processed ${rows_read:XML} rows in ${time:XML} sec</b>
</body>
</html>
/some/path/row.format
<tr> <td>${0:XML}</td> <td>${1:XML}</td> </tr>
Response
<!DOCTYPE HTML>
<html> <head> <title>Search phrases</title> </head>
<body>
<table border="1"> <caption>Search phrases</caption>
<tr> <th>Search phrase</th> <th>Count</th> </tr>
<tr> <td></td> <td>8267016</td> </tr>
<tr> <td>bathroom interior design</td> <td>2166</td> </tr>
<tr> <td>clickhouse</td> <td>1655</td> </tr>
<tr> <td>spring 2014 fashion</td> <td>1549</td> </tr>
<tr> <td>freeform photos</td> <td>1480</td> </tr>
</table>
<table border="1"> <caption>Max</caption>
<tr> <td></td> <td>8873898</td> </tr>
</table>
<b>Processed 3095973 rows in 0.1569913 sec</b>
</body>
</html>
إدراج البيانات
Some header
Page views: 5, User id: 4324182021466249494, Useless field: hello, Duration: 146, Sign: -1
Page views: 6, User id: 4324182021466249494, Useless field: world, Duration: 185, Sign: 1
Total rows: 2
INSERT INTO UserActivity SETTINGS
format_template_resultset = '/some/path/resultset.format', format_template_row = '/some/path/row.format'
FORMAT Template
/some/path/resultset.format
Some header\n${data}\nTotal rows: ${:CSV}\n
/some/path/row.format
Page views: ${PageViews:CSV}, User id: ${UserID:CSV}, Useless field: ${:CSV}, Duration: ${Duration:CSV}, Sign: ${Sign:CSV}
PageViews و
UserID و
Duration و
Sign داخل العناصر النائبة هي أسماء أعمدة في الجدول. سيتم تجاهل القيم الواردة بعد
Useless field في الصفوف وبعد
\nTotal rows: في اللاحقة.
يجب أن تتطابق جميع الفواصل في بيانات الإدخال تمامًا مع الفواصل الموجودة في سلاسل التنسيق المحددة.
هل سئمت من تنسيق جداول markdown يدويًا؟ في هذا المثال سنرى كيف يمكن استخدام تنسيق
المواصفة المضمّنة
Template وإعدادات المواصفة المضمّنة لإنجاز مهمة بسيطة: تنفيذ
SELECT لأسماء بعض تنسيقات ClickHouse من جدول
system.formats وتنسيقها كجدول markdown. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة باستخدام تنسيق
Template والإعدادين
format_template_row_format و
format_template_resultset_format.
في الأمثلة السابقة، حددنا سلاسل تنسيق result-set وrow في ملفات منفصلة، مع تحديد المسارات إلى تلك الملفات باستخدام الإعدادين
format_template_resultset و
format_template_row على التوالي. أما هنا فسنفعل ذلك بشكل مضمّن لأن القالب بسيط جدًا، إذ لا يتكوّن إلا من بضعة رموز
| و
- لتكوين جدول markdown. سنحدد سلسلة قالب result-set باستخدام الإعداد
format_template_resultset_format. ولإنشاء ترويسة الجدول، أضفنا
|ClickHouse Formats|\n|---|\n قبل
${data}. ونستخدم الإعداد
format_template_row_format لتحديد سلسلة القالب
|`{0:XML}`| لصفوفنا. وسيُدرج تنسيق
Template صفوفنا بالتنسيق المحدد في العنصر النائب
${data}. في هذا المثال لدينا عمود واحد فقط، ولكن إذا أردت إضافة المزيد، فيمكنك فعل ذلك بإضافة
{1:XML} و
{2:XML}… إلخ إلى سلسلة قالب الصف، مع اختيار قاعدة الإفلات المناسبة. في هذا المثال اخترنا قاعدة الإفلات
XML.
انظر إلى هذا! لقد وفّرنا على أنفسنا عناء إضافة كل تلك الرموز
Query
WITH formats AS
(
SELECT * FROM system.formats
ORDER BY rand()
LIMIT 5
)
SELECT * FROM formats
FORMAT Template
SETTINGS
format_template_row_format='|`${0:XML}`|',
format_template_resultset_format='|ClickHouse Formats|\n|---|\n${data}\n'
| و
- يدويًا لإنشاء هذا الجدول بتنسيق Markdown:
Response
|ClickHouse Formats|
|---|
|`BSONEachRow`|
|`CustomSeparatedWithNames`|
|`Prometheus`|
|`DWARF`|
|`Avro`|