الإدخال الإخراج الاسم المستعار ✔ ✔

في الحالات التي تحتاج فيها إلى قدر أكبر من التخصيص مما تتيحه التنسيقات القياسية الأخرى، يتيح تنسيق Template للمستخدم تحديد سلسلة تنسيق مخصصة خاصة به تحتوي على عناصر نائبة للقيم، مع تحديد قواعد الإفلات الخاصة بالبيانات.

ويستخدم الإعدادات التالية:

Setting Description format_template_row يحدد المسار إلى الملف الذي يحتوي على سلاسل تنسيق للصفوف. format_template_resultset يحدد المسار إلى الملف الذي يحتوي على سلاسل تنسيق للصفوف format_template_rows_between_delimiter يحدد الفاصل بين الصفوف، والذي تتم طباعته (أو يُتوقع) بعد كل صف باستثناء الصف الأخير (

افتراضيًا) format_template_row_format يحدد سلسلة تنسيق للصفوف ضمن السطر. format_template_resultset_format يحدد سلسلة تنسيق لمجموعة النتائج ضمن السطر. بعض إعدادات التنسيقات الأخرى (مثل output_format_json_quote_64bit_integers عند استخدام إفلات JSON

​ الإعدادات وقواعد استخدام محارف الهروب

يحدِّد الإعداد format_template_row مسار الملف الذي يحتوي على سلاسل تنسيق للصفوف وفق الصياغة التالية:

delimiter_1${column_1:serializeAs_1}delimiter_2${column_2:serializeAs_2} ... delimiter_N

حيث:

جزء من الصيغة الوصف delimiter_i فاصل بين القيم (يمكن تمثيل الرمز $ بالشكل $$ ) column_i اسم عمود أو فهرسه تُحدَّد أو تُدرَج قيمه (إذا كان فارغًا، فسيُتخطّى العمود) serializeAs_i قاعدة الإفلات لقيم العمود.

قواعد الإفلات التالية مدعومة:

قاعدة الإفلات الوصف CSV , JSON , XML مشابهة للتنسيقات التي تحمل الأسماء نفسها Escaped مشابهة لـ TSV Quoted مشابهة لـ Values Raw من دون هروب، مشابهة لـ TSVRaw None بدون قاعدة هروب — انظر الملاحظة أدناه

إذا لم تُحدَّد قاعدة إفلات، فسيُستخدم None . و XML مناسب للإخراج فقط.

لننظر إلى مثال. بالنظر إلى سلسلة التنسيق التالية:

Search phrase: ${s:Quoted}, count: ${c:Escaped}, ad price: $$${p:JSON};

ستُطبع القيم التالية (عند استخدام SELECT ) أو ستكون متوقعة (عند استخدام INPUT )، بين الأعمدة والفواصل Search phrase: , , count: , , ad price: $ و ; ، على التوالي:

s (مع قاعدة الإفلات Quoted )

(مع قاعدة الإفلات ) c (مع قاعدة الإفلات Escaped )

(مع قاعدة الإفلات ) p (مع قاعدة الإفلات JSON )

على سبيل المثال:

عند تنفيذ INSERT ، يطابق السطر أدناه القالب المتوقع، وستُقرأ القيم bathroom interior design و 2166 و $3 في الأعمدة Search phrase و count و ad price .

، يطابق السطر أدناه القالب المتوقع، وستُقرأ القيم و و في الأعمدة و و . عند استخدام SELECT ، يكون السطر أدناه هو الناتج، على افتراض أن القيم bathroom interior design و 2166 و $3 مخزّنة بالفعل في جدول ضمن الأعمدة Search phrase و count و ad price .

Search phrase : 'bathroom interior design' , count : 2166, ad price : $3;

يُحدِّد الإعداد format_template_rows_between_delimiter الفاصل بين الصفوف، الذي يُطبع (أو يكون متوقعًا) بعد كل صف ما عدا الصف الأخير (

افتراضيًا)

يحدّد الإعداد format_template_resultset المسار إلى الملف الذي يحتوي على سلسلة تنسيق لمجموعة النتائج.

تتبع سلسلة التنسيق الخاصة بمجموعة النتائج الصياغة نفسها المستخدمة في سلسلة تنسيق الصفوف. كما تتيح تحديد بادئة ولاحقة وآلية لطباعة بعض المعلومات الإضافية، وتحتوي على العناصر النائبة التالية بدلًا من أسماء الأعمدة:

data هي الصفوف التي تحتوي على البيانات بتنسيق format_template_row ، وتُفصل بواسطة format_template_rows_between_delimiter . يجب أن يكون هذا العنصر النائب أول عنصر نائب في سلسلة التنسيق.

هي الصفوف التي تحتوي على البيانات بتنسيق ، وتُفصل بواسطة . يجب أن يكون هذا العنصر النائب أول عنصر نائب في سلسلة التنسيق. totals هو الصف الذي يحتوي على القيم الإجمالية بتنسيق format_template_row (عند استخدام WITH TOTALS).

هو الصف الذي يحتوي على القيم الإجمالية بتنسيق (عند استخدام WITH TOTALS). min هو الصف الذي يحتوي على القيم الدنيا بتنسيق format_template_row (عند ضبط extremes على 1).

هو الصف الذي يحتوي على القيم الدنيا بتنسيق (عند ضبط extremes على 1). max هو الصف الذي يحتوي على القيم القصوى بتنسيق format_template_row (عند ضبط extremes على 1).

هو الصف الذي يحتوي على القيم القصوى بتنسيق (عند ضبط extremes على 1). rows هو العدد الإجمالي لصفوف الناتج.

هو العدد الإجمالي لصفوف الناتج. rows_before_limit هو الحد الأدنى لعدد الصفوف التي كانت ستوجد لولا LIMIT. ويُخرج فقط إذا كان الاستعلام يحتوي على LIMIT. وإذا كان الاستعلام يحتوي على GROUP BY، فإن rows_before_limit_at_least يكون العدد الدقيق للصفوف التي كانت ستوجد لولا LIMIT.

هو الحد الأدنى لعدد الصفوف التي كانت ستوجد لولا LIMIT. ويُخرج فقط إذا كان الاستعلام يحتوي على LIMIT. وإذا كان الاستعلام يحتوي على GROUP BY، فإن rows_before_limit_at_least يكون العدد الدقيق للصفوف التي كانت ستوجد لولا LIMIT. time هو وقت تنفيذ الطلب بالثواني.

هو وقت تنفيذ الطلب بالثواني. rows_read هو عدد الصفوف التي تمت قراءتها.

هو عدد الصفوف التي تمت قراءتها. bytes_read هو عدد البايتات (غير المضغوطة) التي تمت قراءتها.

يجب ألا يكون للعناصر النائبة data و totals و min و max أي قاعدة إفلات محددة (أو يجب تحديد None صراحةً). أما العناصر النائبة الأخرى، فيمكن تحديد أي قاعدة إفلات لها.

إذا كان الإعداد format_template_resultset عبارة عن سلسلة فارغة، فستُستخدم ${data} كقيمة افتراضية.

في تنسيق استعلامات insert، يمكن تخطي بعض الأعمدة أو الحقول عند وجود بادئة أو لاحقة (انظر المثال).

غالبًا ما يكون من الصعب، أو غير الممكن، نشر إعدادات التنسيق (المعيَّنة بواسطة format_template_row و format_template_resultset ) الخاصة بتنسيق Template في دليل على جميع العقد ضمن العنقود. علاوة على ذلك، قد يكون التنسيق بسيطًا جدًا لدرجة أنه لا يستدعي وضعه في ملف.

في هذه الحالات، يمكن استخدام format_template_row_format (لـ format_template_row ) و format_template_resultset_format (لـ format_template_resultset ) لتعيين سلسلة القالب مباشرةً داخل الاستعلام، بدلًا من تحديدها كمسار إلى الملف الذي يحتوي عليها.

قواعد سلاسل التنسيق وتسلسلات الهروب هي نفسها المستخدَمة في: format_template_row عند استخدام format_template_row_format .

عند استخدام . format_template_resultset عند استخدام format_template_resultset_format .

​ مثال على الاستخدام

لنستعرض مثالين على كيفية استخدام تنسيق Template : أولًا لاستعلام البيانات، ثم لإدراجها.

​ استعلام البيانات

Query SELECT SearchPhrase, count () AS c FROM test . hits GROUP BY SearchPhrase ORDER BY c DESC LIMIT 5 FORMAT Template SETTINGS format_template_resultset = '/some/path/resultset.format' , format_template_row = '/some/path/row.format' , format_template_rows_between_delimiter = '

'

/some/path/resultset.format <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <title>Search phrases</title> </head> <body> <table border="1"> <caption>Search phrases</caption> <tr> <th>Search phrase</th> <th>Count</th> </tr> ${data} </table> <table border="1"> <caption>Max</caption> ${max} </table> <b>Processed ${rows_read:XML} rows in ${time:XML} sec</b> </body> </html>

/some/path/row.format <tr> <td>${0:XML}</td> <td>${1:XML}</td> </tr>

Response <! DOCTYPE HTML > < html > < head > < title > Search phrases </ title > </ head > < body > < table border = "1" > < caption > Search phrases </ caption > < tr > < th > Search phrase </ th > < th > Count </ th > </ tr > < tr > < td ></ td > < td > 8267016 </ td > </ tr > < tr > < td > bathroom interior design </ td > < td > 2166 </ td > </ tr > < tr > < td > clickhouse </ td > < td > 1655 </ td > </ tr > < tr > < td > spring 2014 fashion </ td > < td > 1549 </ td > </ tr > < tr > < td > freeform photos </ td > < td > 1480 </ td > </ tr > </ table > < table border = "1" > < caption > Max </ caption > < tr > < td ></ td > < td > 8873898 </ td > </ tr > </ table > < b > Processed 3095973 rows in 0.1569913 sec </ b > </ body > </ html >

​ إدراج البيانات

Some header Page views: 5, User id: 4324182021466249494, Useless field: hello, Duration: 146, Sign: -1 Page views: 6, User id: 4324182021466249494, Useless field: world, Duration: 185, Sign: 1 Total rows: 2

INSERT INTO UserActivity SETTINGS format_template_resultset = '/some/path/resultset.format' , format_template_row = '/some/path/row.format' FORMAT Template

/some/path/resultset.format Some header

${data}

Total rows: ${:CSV}



/some/path/row.format Page views: ${PageViews:CSV}, User id: ${UserID:CSV}, Useless field: ${:CSV}, Duration: ${Duration:CSV}, Sign: ${Sign:CSV}

PageViews و UserID و Duration و Sign داخل العناصر النائبة هي أسماء أعمدة في الجدول. سيتم تجاهل القيم الواردة بعد Useless field في الصفوف وبعد

Total rows: في اللاحقة. يجب أن تتطابق جميع الفواصل في بيانات الإدخال تمامًا مع الفواصل الموجودة في سلاسل التنسيق المحددة.

هل سئمت من تنسيق جداول markdown يدويًا؟ في هذا المثال سنرى كيف يمكن استخدام تنسيق Template وإعدادات المواصفة المضمّنة لإنجاز مهمة بسيطة: تنفيذ SELECT لأسماء بعض تنسيقات ClickHouse من جدول system.formats وتنسيقها كجدول markdown. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة باستخدام تنسيق Template والإعدادين format_template_row_format و format_template_resultset_format .

في الأمثلة السابقة، حددنا سلاسل تنسيق result-set وrow في ملفات منفصلة، مع تحديد المسارات إلى تلك الملفات باستخدام الإعدادين format_template_resultset و format_template_row على التوالي. أما هنا فسنفعل ذلك بشكل مضمّن لأن القالب بسيط جدًا، إذ لا يتكوّن إلا من بضعة رموز | و - لتكوين جدول markdown. سنحدد سلسلة قالب result-set باستخدام الإعداد format_template_resultset_format . ولإنشاء ترويسة الجدول، أضفنا |ClickHouse Formats|

|---|

قبل ${data} . ونستخدم الإعداد format_template_row_format لتحديد سلسلة القالب |`{0:XML}`| لصفوفنا. وسيُدرج تنسيق Template صفوفنا بالتنسيق المحدد في العنصر النائب ${data} . في هذا المثال لدينا عمود واحد فقط، ولكن إذا أردت إضافة المزيد، فيمكنك فعل ذلك بإضافة {1:XML} و {2:XML} … إلخ إلى سلسلة قالب الصف، مع اختيار قاعدة الإفلات المناسبة. في هذا المثال اخترنا قاعدة الإفلات XML .

Query WITH formats AS ( SELECT * FROM system . formats ORDER BY rand () LIMIT 5 ) SELECT * FROM formats FORMAT Template SETTINGS format_template_row_format = '|`${0:XML}`|' , format_template_resultset_format = '|ClickHouse Formats|

|---|

${data}

'

انظر إلى هذا! لقد وفّرنا على أنفسنا عناء إضافة كل تلك الرموز | و - يدويًا لإنشاء هذا الجدول بتنسيق Markdown: