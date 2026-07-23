Skip to main content

الوصف

في الحالات التي تحتاج فيها إلى قدر أكبر من التخصيص مما تتيحه التنسيقات القياسية الأخرى، يتيح تنسيق Template للمستخدم تحديد سلسلة تنسيق مخصصة خاصة به تحتوي على عناصر نائبة للقيم، مع تحديد قواعد الإفلات الخاصة بالبيانات. ويستخدم الإعدادات التالية:

الإعدادات وقواعد استخدام محارف الهروب

format_template_row

يحدِّد الإعداد format_template_row مسار الملف الذي يحتوي على سلاسل تنسيق للصفوف وفق الصياغة التالية:
حيث: قواعد الإفلات التالية مدعومة:
إذا لم تُحدَّد قاعدة إفلات، فسيُستخدم None. وXML مناسب للإخراج فقط.
لننظر إلى مثال. بالنظر إلى سلسلة التنسيق التالية:
ستُطبع القيم التالية (عند استخدام SELECT) أو ستكون متوقعة (عند استخدام INPUT)، بين الأعمدة والفواصل Search phrase:, , count:, , ad price: $ و ;، على التوالي:
  • s (مع قاعدة الإفلات Quoted)
  • c (مع قاعدة الإفلات Escaped)
  • p (مع قاعدة الإفلات JSON)
على سبيل المثال:
  • عند تنفيذ INSERT، يطابق السطر أدناه القالب المتوقع، وستُقرأ القيم bathroom interior design و 2166 و $3 في الأعمدة Search phrase و count و ad price.
  • عند استخدام SELECT، يكون السطر أدناه هو الناتج، على افتراض أن القيم bathroom interior design و 2166 و $3 مخزّنة بالفعل في جدول ضمن الأعمدة Search phrase و count و ad price.

format_template_rows_between_delimiter

يُحدِّد الإعداد format_template_rows_between_delimiter الفاصل بين الصفوف، الذي يُطبع (أو يكون متوقعًا) بعد كل صف ما عدا الصف الأخير (\n افتراضيًا)

format_template_resultset

يحدّد الإعداد format_template_resultset المسار إلى الملف الذي يحتوي على سلسلة تنسيق لمجموعة النتائج. تتبع سلسلة التنسيق الخاصة بمجموعة النتائج الصياغة نفسها المستخدمة في سلسلة تنسيق الصفوف. كما تتيح تحديد بادئة ولاحقة وآلية لطباعة بعض المعلومات الإضافية، وتحتوي على العناصر النائبة التالية بدلًا من أسماء الأعمدة:
  • data هي الصفوف التي تحتوي على البيانات بتنسيق format_template_row، وتُفصل بواسطة format_template_rows_between_delimiter. يجب أن يكون هذا العنصر النائب أول عنصر نائب في سلسلة التنسيق.
  • totals هو الصف الذي يحتوي على القيم الإجمالية بتنسيق format_template_row (عند استخدام WITH TOTALS).
  • min هو الصف الذي يحتوي على القيم الدنيا بتنسيق format_template_row (عند ضبط extremes على 1).
  • max هو الصف الذي يحتوي على القيم القصوى بتنسيق format_template_row (عند ضبط extremes على 1).
  • rows هو العدد الإجمالي لصفوف الناتج.
  • rows_before_limit هو الحد الأدنى لعدد الصفوف التي كانت ستوجد لولا LIMIT. ويُخرج فقط إذا كان الاستعلام يحتوي على LIMIT. وإذا كان الاستعلام يحتوي على GROUP BY، فإن rows_before_limit_at_least يكون العدد الدقيق للصفوف التي كانت ستوجد لولا LIMIT.
  • time هو وقت تنفيذ الطلب بالثواني.
  • rows_read هو عدد الصفوف التي تمت قراءتها.
  • bytes_read هو عدد البايتات (غير المضغوطة) التي تمت قراءتها.
يجب ألا يكون للعناصر النائبة data وtotals وmin وmax أي قاعدة إفلات محددة (أو يجب تحديد None صراحةً). أما العناصر النائبة الأخرى، فيمكن تحديد أي قاعدة إفلات لها.
إذا كان الإعداد format_template_resultset عبارة عن سلسلة فارغة، فستُستخدم ${data} كقيمة افتراضية.
في تنسيق استعلامات insert، يمكن تخطي بعض الأعمدة أو الحقول عند وجود بادئة أو لاحقة (انظر المثال).

المواصفة المضمّنة

غالبًا ما يكون من الصعب، أو غير الممكن، نشر إعدادات التنسيق (المعيَّنة بواسطة format_template_row وformat_template_resultset) الخاصة بتنسيق Template في دليل على جميع العقد ضمن العنقود. علاوة على ذلك، قد يكون التنسيق بسيطًا جدًا لدرجة أنه لا يستدعي وضعه في ملف. في هذه الحالات، يمكن استخدام format_template_row_format (لـ format_template_row) وformat_template_resultset_format (لـ format_template_resultset) لتعيين سلسلة القالب مباشرةً داخل الاستعلام، بدلًا من تحديدها كمسار إلى الملف الذي يحتوي عليها.
قواعد سلاسل التنسيق وتسلسلات الهروب هي نفسها المستخدَمة في:

مثال على الاستخدام

لنستعرض مثالين على كيفية استخدام تنسيق Template: أولًا لاستعلام البيانات، ثم لإدراجها.

استعلام البيانات

Query
/some/path/resultset.format
/some/path/row.format
Response

إدراج البيانات

/some/path/resultset.format
/some/path/row.format
PageViews وUserID وDuration وSign داخل العناصر النائبة هي أسماء أعمدة في الجدول. سيتم تجاهل القيم الواردة بعد Useless field في الصفوف وبعد \nTotal rows: في اللاحقة. يجب أن تتطابق جميع الفواصل في بيانات الإدخال تمامًا مع الفواصل الموجودة في سلاسل التنسيق المحددة.

المواصفة المضمّنة

هل سئمت من تنسيق جداول markdown يدويًا؟ في هذا المثال سنرى كيف يمكن استخدام تنسيق Template وإعدادات المواصفة المضمّنة لإنجاز مهمة بسيطة: تنفيذ SELECT لأسماء بعض تنسيقات ClickHouse من جدول system.formats وتنسيقها كجدول markdown. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة باستخدام تنسيق Template والإعدادين format_template_row_format وformat_template_resultset_format. في الأمثلة السابقة، حددنا سلاسل تنسيق result-set وrow في ملفات منفصلة، مع تحديد المسارات إلى تلك الملفات باستخدام الإعدادين format_template_resultset وformat_template_row على التوالي. أما هنا فسنفعل ذلك بشكل مضمّن لأن القالب بسيط جدًا، إذ لا يتكوّن إلا من بضعة رموز | و- لتكوين جدول markdown. سنحدد سلسلة قالب result-set باستخدام الإعداد format_template_resultset_format. ولإنشاء ترويسة الجدول، أضفنا |ClickHouse Formats|\n|---|\n قبل ${data}. ونستخدم الإعداد format_template_row_format لتحديد سلسلة القالب |`{0:XML}`| لصفوفنا. وسيُدرج تنسيق Template صفوفنا بالتنسيق المحدد في العنصر النائب ${data}. في هذا المثال لدينا عمود واحد فقط، ولكن إذا أردت إضافة المزيد، فيمكنك فعل ذلك بإضافة {1:XML} و{2:XML}… إلخ إلى سلسلة قالب الصف، مع اختيار قاعدة الإفلات المناسبة. في هذا المثال اخترنا قاعدة الإفلات XML.
Query
انظر إلى هذا! لقد وفّرنا على أنفسنا عناء إضافة كل تلك الرموز | و- يدويًا لإنشاء هذا الجدول بتنسيق Markdown:
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦