|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✗
يشبه تنسيق
الوصف
RowBinary، لكنه يتضمن بايتًا إضافيًا قبل كل عمود يحدد ما إذا كان ينبغي استخدام القيمة الافتراضية.
أمثلة:
مثال للاستخدام
Query
SELECT * FROM FORMAT('RowBinaryWithDefaults', 'x UInt32 default 42, y UInt32', x'010001000000')
Response
┌──x─┬─y─┐
│ 42 │ 1 │
└────┴───┘
- بالنسبة إلى العمود
x، يوجد بايت واحد فقط
01يشير إلى وجوب استخدام القيمة الافتراضية، ولا تُقدَّم أي بيانات أخرى بعد هذا البايت.
- بالنسبة إلى العمود
y، تبدأ البيانات بالبايت
00الذي يشير إلى أن العمود يحتوي على قيمة فعلية يجب قراءتها من البيانات التالية
01000000.
الإعدادات التالية مشتركة بين جميع التنسيقات من نوع
إعدادات التنسيق
RowBinary.
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
format_binary_max_string_size
|الحد الأقصى المسموح به لحجم String في تنسيق RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|يتيح كتابة الأنواع في الترويسة باستخدام
الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإخراج
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|يتيح قراءة الأنواع في الترويسة باستخدام
الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإدخال
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|يتيح كتابة قيم نوع البيانات
JSON كقيم
JSON من نوع String في تنسيق الإخراج
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|يتيح قراءة قيم نوع البيانات
JSON كقيم
JSON من نوع String في تنسيق الإدخال
RowBinary.
false