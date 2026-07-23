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الوصف

يشبه تنسيق RowBinary، لكنه يتضمن بايتًا إضافيًا قبل كل عمود يحدد ما إذا كان ينبغي استخدام القيمة الافتراضية.

مثال للاستخدام

أمثلة:
Query
Response
  • بالنسبة إلى العمود x، يوجد بايت واحد فقط 01 يشير إلى وجوب استخدام القيمة الافتراضية، ولا تُقدَّم أي بيانات أخرى بعد هذا البايت.
  • بالنسبة إلى العمود y، تبدأ البيانات بالبايت 00 الذي يشير إلى أن العمود يحتوي على قيمة فعلية يجب قراءتها من البيانات التالية 01000000.

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع التنسيقات من نوع RowBinary.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦