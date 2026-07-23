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الوصف

يختلف عن تنسيق JSONCompactEachRow بأنه يطبع أيضًا صف الترويسة الذي يتضمن أسماء الأعمدة، على غرار تنسيق TabSeparatedWithNames.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف JSON باسم football.json ويحتوي على البيانات التالية:
أدرج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بصيغة JSONCompactStringsEachRowWithNames:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:

إعدادات التنسيق

إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول حسب أسمائها، كما سيُتجاوز أي عمود ذي اسم غير معروف إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وإلا، فسيُتجاوز الصف الأول.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦