[ "date" , "season" , "home_team" , "away_team" , "home_team_goals" , "away_team_goals" ]

[ "2022-04-30" , "2021" , "Sutton United" , "Bradford City" , "1" , "4" ]

[ "2022-04-30" , "2021" , "Swindon Town" , "Barrow" , "2" , "1" ]

[ "2022-04-30" , "2021" , "Tranmere Rovers" , "Oldham Athletic" , "2" , "0" ]

[ "2022-05-02" , "2021" , "Port Vale" , "Newport County" , "1" , "2" ]

[ "2022-05-02" , "2021" , "Salford City" , "Mansfield Town" , "2" , "2" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Barrow" , "Northampton Town" , "1" , "3" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Bradford City" , "Carlisle United" , "2" , "0" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Bristol Rovers" , "Scunthorpe United" , "7" , "0" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Exeter City" , "Port Vale" , "0" , "1" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Harrogate Town A.F.C." , "Sutton United" , "0" , "2" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Hartlepool United" , "Colchester United" , "0" , "2" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Leyton Orient" , "Tranmere Rovers" , "0" , "1" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Mansfield Town" , "Forest Green Rovers" , "2" , "2" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Newport County" , "Rochdale" , "0" , "2" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Oldham Athletic" , "Crawley Town" , "3" , "3" ]

[ "2022-05-07" , "2021" , "Stevenage Borough" , "Salford City" , "4" , "2" ]