|إدخال
|إخراج
|اسم بديل
|✔
|✔
يختلف عن تنسيق
الوصف
JSONCompactEachRow بأنه يطبع أيضًا صف الترويسة الذي يتضمن أسماء الأعمدة، على غرار تنسيق TabSeparatedWithNames.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف JSON باسم
إدراج البيانات
football.json ويحتوي على البيانات التالية:
أدرج البيانات:
["date", "season", "home_team", "away_team", "home_team_goals", "away_team_goals"]
["2022-04-30", "2021", "Sutton United", "Bradford City", "1", "4"]
["2022-04-30", "2021", "Swindon Town", "Barrow", "2", "1"]
["2022-04-30", "2021", "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", "2", "0"]
["2022-05-02", "2021", "Port Vale", "Newport County", "1", "2"]
["2022-05-02", "2021", "Salford City", "Mansfield Town", "2", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Barrow", "Northampton Town", "1", "3"]
["2022-05-07", "2021", "Bradford City", "Carlisle United", "2", "0"]
["2022-05-07", "2021", "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", "7", "0"]
["2022-05-07", "2021", "Exeter City", "Port Vale", "0", "1"]
["2022-05-07", "2021", "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Hartlepool United", "Colchester United", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", "0", "1"]
["2022-05-07", "2021", "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", "2", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Newport County", "Rochdale", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Oldham Athletic", "Crawley Town", "3", "3"]
["2022-05-07", "2021", "Stevenage Borough", "Salford City", "4", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Walsall", "Swindon Town", "0", "3"]
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONCompactStringsEachRowWithNames;
اقرأ البيانات بصيغة
قراءة البيانات
JSONCompactStringsEachRowWithNames:
سيكون الإخراج بتنسيق JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONCompactStringsEachRowWithNames
["date", "season", "home_team", "away_team", "home_team_goals", "away_team_goals"]
["2022-04-30", "2021", "Sutton United", "Bradford City", "1", "4"]
["2022-04-30", "2021", "Swindon Town", "Barrow", "2", "1"]
["2022-04-30", "2021", "Tranmere Rovers", "Oldham Athletic", "2", "0"]
["2022-05-02", "2021", "Port Vale", "Newport County", "1", "2"]
["2022-05-02", "2021", "Salford City", "Mansfield Town", "2", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Barrow", "Northampton Town", "1", "3"]
["2022-05-07", "2021", "Bradford City", "Carlisle United", "2", "0"]
["2022-05-07", "2021", "Bristol Rovers", "Scunthorpe United", "7", "0"]
["2022-05-07", "2021", "Exeter City", "Port Vale", "0", "1"]
["2022-05-07", "2021", "Harrogate Town A.F.C.", "Sutton United", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Hartlepool United", "Colchester United", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Leyton Orient", "Tranmere Rovers", "0", "1"]
["2022-05-07", "2021", "Mansfield Town", "Forest Green Rovers", "2", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Newport County", "Rochdale", "0", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Oldham Athletic", "Crawley Town", "3", "3"]
["2022-05-07", "2021", "Stevenage Borough", "Salford City", "4", "2"]
["2022-05-07", "2021", "Walsall", "Swindon Town", "0", "3"]
إعدادات التنسيق
إذا كان الإعداد
input_format_with_names_use_header مضبوطًا على
1،
فستُطابَق أعمدة بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول حسب أسمائها، كما سيُتجاوز أي عمود ذي اسم غير معروف إذا كان الإعداد
input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على
1.
وإلا، فسيُتجاوز الصف الأول.