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الوصف

يختلف عن JSONCompactEachRow فقط في أن حقول البيانات تُخرَج كسلاسل نصية، وليس كقيم JSON ذات أنواع محددة.

مثال للاستخدام

إدراج البيانات

باستخدام ملف JSON يحتوي على البيانات التالية، باسم football.json:
أدخل البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات بتنسيق JSONCompactStringsEachRow:
سيكون الناتج بتنسيق JSON:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦