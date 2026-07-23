input_format_arrow_allow_missing_columns السماح بوجود أعمدة مفقودة عند قراءة تنسيقات إدخال Arrow 1

input_format_arrow_case_insensitive_column_matching تجاهل حالة الأحرف عند مطابقة أعمدة Arrow مع أعمدة CH. 0

input_format_arrow_import_nested إعداد مهمل، ولا تأثير له. 0

input_format_arrow_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference تخطي الأعمدة ذات الأنواع غير المدعومة أثناء استدلال المخطط لتنسيق Arrow 0

input_format_arrow_use_native_reader استخدام القارئ الأصلي في ClickHouse لتنسيقي Arrow و ArrowStream بدلًا من مكتبة Apache Arrow. اضبط القيمة على 0 لاستخدام قارئ مكتبة Apache Arrow. 1

output_format_arrow_compression_method طريقة الضغط لتنسيق إخراج Arrow. خوارزميات الضغط المدعومة: lz4_frame و zstd و none (غير مضغوط) lz4_frame

output_format_arrow_date_as_uint16 كتابة قيم Date كأرقام 16-بت عادية (تُقرأ لاحقًا كـ UInt16)، بدلًا من تحويلها إلى نوع Arrow DATE32 بحجم 32 بت (تُقرأ لاحقًا كـ Date32). 0

output_format_arrow_fixed_string_as_fixed_byte_array استخدام نوع Arrow FIXED_SIZE_BINARY بدلًا من Binary لأعمدة FixedString. 1

output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary تمكين إخراج النوع LowCardinality كنوع Arrow Dictionary 0

output_format_arrow_string_as_string استخدام نوع Arrow String بدلًا من Binary لأعمدة String 1

output_format_arrow_unsupported_types_as_binary إخراج نوع لا يملك مكافئًا في Arrow (مثل BFloat16 و AggregateFunction ) كبيانات ثنائية خام. إذا كانت القيمة false، فسيؤدي هذا النوع إلى ظهور استثناء. ينطبق ذلك على كلٍّ من الكاتب الأصلي وكاتب مكتبة Apache Arrow. 1

output_format_arrow_use_64_bit_indexes_for_dictionary استخدام أعداد صحيحة 64-بت دائمًا لفهارس القاموس في تنسيق Arrow 0

output_format_arrow_use_native_writer استخدام الكاتب الأصلي في ClickHouse لتنسيقي Arrow و ArrowStream بدلًا من مكتبة Apache Arrow. اضبط القيمة على 0 لاستخدام كاتب مكتبة Apache Arrow. 1