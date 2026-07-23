|الإدخال
|الإخراج
|اسم مستعار
|✔
|✔
الوصف
ArrowStream هو تنسيق Apache Arrow في “وضع البث”. وقد صُمم لمعالجة البيانات المتدفقة داخل الذاكرة.
في المثال أدناه، نستخدم مجموعة البيانات
مثال للاستخدام
forex المتاحة في
ClickHouse SQL playground. يمكنك الاتصال بها
عن بُعد باستخدام
clickhouse-client مع المضيف
sql-clickhouse.clickhouse.com
والمستخدم
demo (من دون كلمة مرور). يوجد الجدول
forex في
قاعدة البيانات
forex، لذا نحدده كقاعدة البيانات الافتراضية:
يخزّن الجدول
clickhouse-client --secure --host sql-clickhouse.clickhouse.com --user demo --database forex
forex أسعار صرف العملات. ويمكننا فحص حجمه
ومدى كفاءة ضغطه على القرص عبر الاستعلام عن
system.columns:
Query
SELECT
table,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
sum(data_compressed_bytes) / sum(data_uncompressed_bytes) AS compression_ratio
FROM system.columns
WHERE (database = 'forex') AND (table = 'forex')
GROUP BY table
ORDER BY table ASC
على خلاف تنسيق
Response
┌─table─┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬───compression_ratio─┐
1. │ forex │ 63.69 GiB │ 280.48 GiB │ 0.22708227109363446 │
└───────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘
Arrow في “وضع الملف”، الذي
يتطلب اكتمال النتيجة بالكامل قبل أن يمكن قراءتها، يُرسَل
ArrowStream على
شكل تسلسل من دفعات السجلات يمكن للمستهلك قراءتها تدريجيًا فور
وصولها. وهذا يجعله مناسبًا جدًا لبث نتيجة استعلام مباشرةً إلى
أداة تصور أو تحليلات دون الحاجة أولًا إلى تخزين مجموعة البيانات بالكامل بعد احتسابها.
لبث النتيجة، أرسل الاستعلام عبر واجهة HTTP الخاصة بـ ClickHouse باستخدام
طلب
POST، واقرأ الاستجابة على أنها دفق Arrow. نعطّل ضغط
خرج Arrow عبر الإعداد
output_format_arrow_compression_method
لكي تتمكن الجهات المستهلكة من فك ترميز الدفعات مباشرةً عند استلامها.
خرج
ArrowStream هو بيانات ثنائية خام، لذا بدلًا من طباعته في
الطرفية نمرّره عبر pipe إلى مستهلك. وهذا الدفق ذاتي الوصف (يحمل
المخطط الخاص به)، لذلك نمرّره هنا مباشرةً إلى
clickhouse-local، الذي يقرأ
الدفعات الواردة باستخدام
--input-format ArrowStream ويستعلم عنها كأنها جدول.
جدول
forex كبير، لذا قيّدنا الاستعلام البعيد باستخدام شرط
WHERE
و
LIMIT لإبقاء هذا المثال صغيرًا:
curl "https://sql-clickhouse.clickhouse.com:8443/?user=demo&database=forex" \
--data-binary "
SELECT
concat(base, '.', quote) AS base_quote,
datetime AS last_update,
CAST(bid, 'Float32') AS bid,
CAST(ask, 'Float32') AS ask,
ask - bid AS spread
FROM forex
WHERE base = 'USD' AND quote = 'CHF'
ORDER BY datetime ASC
LIMIT 5
FORMAT ArrowStream
SETTINGS output_format_arrow_compression_method='none'" \
| clickhouse-local --input-format ArrowStream \
--query "SELECT * FROM table ORDER BY last_update ASC FORMAT PrettyCompact"
يمكن لأي عميل يدعم Arrow استهلاك نفس الدفق تدريجيًا، إذ يقرأه على دفعات بدلًا من تخزين النتيجة كاملةً مؤقتًا. على سبيل المثال، باستخدام مكتبة Apache Arrow لـ JavaScript، فإن
Response
┌─base_quote─┬─────────────last_update─┬────bid─┬────ask─┬────────────────spread─┐
1. │ USD.CHF │ 2000-05-30 17:23:44.000 │ 1.688 │ 1.6885 │ 0.0005000829696655273 │
2. │ USD.CHF │ 2000-05-30 17:23:46.000 │ 1.6885 │ 1.689 │ 0.0004999637603759766 │
3. │ USD.CHF │ 2000-05-30 17:23:48.000 │ 1.6886 │ 1.6891 │ 0.0005000829696655273 │
4. │ USD.CHF │ 2000-05-30 17:23:49.000 │ 1.6888 │ 1.6893 │ 0.0004999637603759766 │
5. │ USD.CHF │ 2000-05-30 17:24:45.000 │ 1.689 │ 1.6895 │ 0.0004999637603759766 │
└────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴───────────────────────┘
RecordBatchReader يُرجع كل دفعة من السجلات بمجرد بثّها من
الخادم:
للاطلاع على شرح كامل خطوة بخطوة لكيفية بث بيانات
const reader = await RecordBatchReader.from(response);
await reader.open();
for await (const recordBatch of reader) {
const batchTable = new Table(recordBatch);
const ipcStream = tableToIPC(batchTable, 'stream');
const bytes = new Uint8Array(ipcStream);
table.update(bytes);
}
ArrowStream من ClickHouse إلى
تصور آني باستخدام Perspective، راجع
مقالة المدونة
بث تصورات آنية باستخدام ClickHouse وApache Arrow وPerspective.
يستخدم
إعدادات التنسيق
ArrowStream إعدادات التنسيق نفسها المستخدمة في تنسيق
Arrow.
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
input_format_arrow_allow_missing_columns
|السماح بوجود أعمدة مفقودة عند قراءة تنسيقات إدخال Arrow
1
input_format_arrow_case_insensitive_column_matching
|تجاهل حالة الأحرف عند مطابقة أعمدة Arrow مع أعمدة CH.
0
input_format_arrow_import_nested
|إعداد مهمل، ولا تأثير له.
0
input_format_arrow_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
|تخطي الأعمدة ذات الأنواع غير المدعومة أثناء استدلال المخطط لتنسيق Arrow
0
input_format_arrow_use_native_reader
|استخدام القارئ الأصلي في ClickHouse لتنسيقي
Arrow و
ArrowStream بدلًا من مكتبة Apache Arrow. اضبط القيمة على
0 لاستخدام قارئ مكتبة Apache Arrow.
1
output_format_arrow_compression_method
|طريقة الضغط لتنسيق إخراج Arrow. خوارزميات الضغط المدعومة: lz4_frame و zstd و none (غير مضغوط)
lz4_frame
output_format_arrow_date_as_uint16
|كتابة قيم Date كأرقام 16-بت عادية (تُقرأ لاحقًا كـ UInt16)، بدلًا من تحويلها إلى نوع Arrow DATE32 بحجم 32 بت (تُقرأ لاحقًا كـ Date32).
0
output_format_arrow_fixed_string_as_fixed_byte_array
|استخدام نوع Arrow FIXED_SIZE_BINARY بدلًا من Binary لأعمدة FixedString.
1
output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary
|تمكين إخراج النوع LowCardinality كنوع Arrow Dictionary
0
output_format_arrow_string_as_string
|استخدام نوع Arrow String بدلًا من Binary لأعمدة String
1
output_format_arrow_unsupported_types_as_binary
|إخراج نوع لا يملك مكافئًا في Arrow (مثل
BFloat16 و
AggregateFunction) كبيانات ثنائية خام. إذا كانت القيمة false، فسيؤدي هذا النوع إلى ظهور استثناء. ينطبق ذلك على كلٍّ من الكاتب الأصلي وكاتب مكتبة Apache Arrow.
1
output_format_arrow_use_64_bit_indexes_for_dictionary
|استخدام أعداد صحيحة 64-بت دائمًا لفهارس القاموس في تنسيق Arrow
0
output_format_arrow_use_native_writer
|استخدام الكاتب الأصلي في ClickHouse لتنسيقي
Arrow و
ArrowStream بدلًا من مكتبة Apache Arrow. اضبط القيمة على
0 لاستخدام كاتب مكتبة Apache Arrow.
1
output_format_arrow_use_signed_indexes_for_dictionary
|استخدام أعداد صحيحة موقعة لفهارس القاموس في تنسيق Arrow
1