|إدخال
|إخراج
|الاسم البديل
|✔
|✔
TSVRawWithNames,
RawWithNames
يختلف عن تنسيق
الوصف
TabSeparatedWithNames،
في أن الصفوف تُكتب فيه من دون استخدام محارف الهروب.
عند التحليل بهذا التنسيق، لا يُسمح بوجود علامات جدولة أو محارف سطر جديد داخل أي حقل.
مثال للاستخدام
باستخدام ملف TSV التالي المسمّى
إدخال البيانات
football.tsv:
أدرج البيانات:
date season home_team away_team home_team_goals away_team_goals
2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4
2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1
2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0
2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2
2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2
2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3
2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0
2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0
2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1
2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2
2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2
2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1
2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2
2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2
2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3
2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2
2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tsv' FORMAT TabSeparatedRawWithNames;
اقرأ البيانات باستخدام التنسيق
قراءة البيانات
TabSeparatedRawWithNames:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة مع صفّ عناوين واحد:
SELECT *
FROM football
FORMAT TabSeparatedRawWithNames
date season home_team away_team home_team_goals away_team_goals
2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4
2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1
2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0
2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2
2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2
2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3
2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0
2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0
2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1
2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2
2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2
2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1
2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2
2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2
2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3
2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2
2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3