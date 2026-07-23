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الوصف

يختلف عن تنسيق TabSeparatedWithNames، في أن الصفوف تُكتب فيه من دون استخدام محارف الهروب.
عند التحليل بهذا التنسيق، لا يُسمح بوجود علامات جدولة أو محارف سطر جديد داخل أي حقل.

مثال للاستخدام

إدخال البيانات

باستخدام ملف TSV التالي المسمّى football.tsv:
أدرج البيانات:

قراءة البيانات

اقرأ البيانات باستخدام التنسيق TabSeparatedRawWithNames:
سيكون الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة مع صفّ عناوين واحد:

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦