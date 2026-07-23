|إدخال
|إخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✗
في هذا التنسيق، يُفسَّر كائن JSON واحد على أنه قيمة واحدة. إذا كان الإدخال يحتوي على عدة كائنات JSON (مفصولة بفواصل)، فستُفسَّر على أنها صفوف منفصلة. إذا كانت بيانات الإدخال محاطة بـ
الوصف
[]، فستُفسَّر على أنها مصفوفة من كائنات JSON.
بمجرد إجراء تسلسل لكائن JSON بالكامل إلى String، يمكنك استخدام دوال JSON لمعالجته.
لا يمكن تحليل هذا التنسيق إلا لجدول يحتوي على حقل واحد من النوع String. يجب تعيين الأعمدة المتبقية إلى
DEFAULT أو
MATERIALIZED،
أو إغفالها.
مثال على الاستخدام
مثال بسيط
Query
DROP TABLE IF EXISTS json_as_string;
CREATE TABLE json_as_string (json String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO json_as_string (json) FORMAT JSONAsString {"foo":{"bar":{"x":"y"},"baz":1}},{},{"any json stucture":1}
SELECT * FROM json_as_string;
Response
┌─json──────────────────────────────┐
│ {"foo":{"bar":{"x":"y"},"baz":1}} │
│ {} │
│ {"any json stucture":1} │
└───────────────────────────────────┘
مصفوفة من كائنات JSON
Query
CREATE TABLE json_square_brackets (field String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO json_square_brackets FORMAT JSONAsString [{"id": 1, "name": "name1"}, {"id": 2, "name": "name2"}];
SELECT * FROM json_square_brackets;
Response
┌─field──────────────────────┐
│ {"id": 1, "name": "name1"} │
│ {"id": 2, "name": "name2"} │
└────────────────────────────┘