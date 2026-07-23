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الوصف

في هذا التنسيق، يُفسَّر كائن JSON واحد على أنه قيمة واحدة. إذا كان الإدخال يحتوي على عدة كائنات JSON (مفصولة بفواصل)، فستُفسَّر على أنها صفوف منفصلة. إذا كانت بيانات الإدخال محاطة بـ []، فستُفسَّر على أنها مصفوفة من كائنات JSON.
لا يمكن تحليل هذا التنسيق إلا لجدول يحتوي على حقل واحد من النوع String. يجب تعيين الأعمدة المتبقية إلى DEFAULT أو MATERIALIZED، أو إغفالها.
بمجرد إجراء تسلسل لكائن JSON بالكامل إلى String، يمكنك استخدام دوال JSON لمعالجته.

مثال على الاستخدام

مثال بسيط

Query
Response

مصفوفة من كائنات JSON

Query
Response

إعدادات التنسيق

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦