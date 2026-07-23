format_binary_max_string_size الحد الأقصى المسموح به لحجم String في تنسيق RowBinary. 1GiB

output_format_binary_encode_types_in_binary_format يتيح كتابة الأنواع في الترويسة باستخدام الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإخراج RowBinaryWithNamesAndTypes . false

input_format_binary_decode_types_in_binary_format يتيح قراءة الأنواع في الترويسة باستخدام الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإدخال RowBinaryWithNamesAndTypes . false

output_format_binary_write_json_as_string يتيح كتابة قيم نوع البيانات JSON كقيم JSON من نوع String في تنسيق الإخراج RowBinary . false