|المدخلات
|المخرجات
|اسم بديل
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مشابه لصيغة RowBinary، ولكن مع إضافة ترويسة:
الوصف
- عدد الأعمدة (N) مرمَّز باستخدام
LEB128.
- N من قيم
Stringالتي تحدد أسماء الأعمدة.
- N من قيم
Stringالتي تحدد أنواع الأعمدة.
مثال للاستخدام
الإعدادات التالية مشتركة بين جميع التنسيقات من نوع
إعدادات التنسيق
RowBinary.
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
format_binary_max_string_size
|الحد الأقصى المسموح به لحجم String في تنسيق RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|يتيح كتابة الأنواع في الترويسة باستخدام
الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإخراج
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|يتيح قراءة الأنواع في الترويسة باستخدام
الترميز الثنائي بدلًا من السلاسل النصية التي تتضمن أسماء الأنواع في تنسيق الإدخال
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|يتيح كتابة قيم نوع البيانات
JSON كقيم
JSON من نوع String في تنسيق الإخراج
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|يتيح قراءة قيم نوع البيانات
JSON كقيم
JSON من نوع String في تنسيق الإدخال
RowBinary.
false
إذا كان الإعداد
input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1،
فستُطابَق الأعمدة في بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، وسيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1.
وإلا، فسيتم تخطي الصف الأول.
إذا كان الإعداد
input_format_with_types_use_header مضبوطًا على
1،
فستتم مقارنة الأنواع في بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول. وإلا، فسيتم تخطي الصف الثاني.