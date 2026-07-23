Skip to main content

الوصف

مشابه لصيغة RowBinary، ولكن مع إضافة ترويسة:
  • عدد الأعمدة (N) مرمَّز باستخدام LEB128.
  • N من قيم String التي تحدد أسماء الأعمدة.
  • N من قيم String التي تحدد أنواع الأعمدة.

مثال للاستخدام

إعدادات التنسيق

الإعدادات التالية مشتركة بين جميع التنسيقات من نوع RowBinary.
إذا كان الإعداد input_format_with_names_use_header مضبوطًا على 1، فستُطابَق الأعمدة في بيانات الإدخال مع أعمدة الجدول بحسب أسمائها، وسيتم تخطي الأعمدة ذات الأسماء غير المعروفة إذا كان الإعداد input_format_skip_unknown_fields مضبوطًا على 1. وإلا، فسيتم تخطي الصف الأول. إذا كان الإعداد input_format_with_types_use_header مضبوطًا على 1، فستتم مقارنة الأنواع في بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول. وإلا، فسيتم تخطي الصف الثاني.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦