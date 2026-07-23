rows_before_limit_at_least

الحد الأدنى التقديري لعدد الصفوف التي كانت ستظهر لولا LIMIT. لا يُخرج هذا إلا إذا كان الاستعلام يحتوي على LIMIT. ويُحتسب هذا التقدير من كتل البيانات التي تمت معالجتها في query pipeline قبل مرحلة تطبيق الحد، لكن قد تُستبعَد لاحقًا بواسطة هذه المرحلة. وإذا لم تصل الكتل أصلًا إلى مرحلة تطبيق الحد في query pipeline، فلن تدخل في هذا التقدير.