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الوصف

يقرأ تنسيق JSON البيانات ويُخرجها بتنسيق JSON. يعيد تنسيق JSON ما يلي: يتوافق تنسيق JSON مع JavaScript. ولضمان ذلك، تُفلَت بعض المحارف بشكل إضافي:
  • يُفلَت الخط المائل / على هيئة \/
  • تُفلَت فواصل الأسطر البديلة U+2028 وU+2029، التي تسبب مشكلات في بعض المتصفحات، على هيئة \uXXXX.
  • تُفلَت محارف التحكم ASCII: إذ تُستبدل backspace وform feed وline feed وcarriage return وhorizontal tab بـ \b و\f و\n و\r و\t، وكذلك البايتات المتبقية ضمن النطاق 00-1F باستخدام متتاليات \uXXXX.
  • تُحوَّل متتاليات UTF-8 غير الصالحة إلى محرف الاستبدال � بحيث يتكون النص الناتج من متتاليات UTF-8 صالحة.
وللتوافق مع JavaScript، تُحاط الأعداد الصحيحة Int64 وUInt64 بعلامات اقتباس مزدوجة افتراضيًا. ولإزالة علامات الاقتباس، يمكنك ضبط مَعلَمة configuration output_format_json_quote_64bit_integers على 0. يدعم ClickHouse القيمة NULL، والتي تُعرض على أنها null في خرج JSON. ولتمكين قيم +nan و-nan و+inf و-inf في الخرج، اضبط output_format_json_quote_denormals على 1.

مثال للاستخدام

مثال:

إعدادات التنسيق

بالنسبة إلى تنسيق الإدخال JSON، إذا كان الإعداد input_format_json_validate_types_from_metadata مضبوطًا على 1، فستُقارَن الأنواع الواردة في البيانات الوصفية ضمن بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول.

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦