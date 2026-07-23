|الإدخال
|الإخراج
|الاسم المستعار
|✔
|✔
يقرأ تنسيق
الوصف
JSON البيانات ويُخرجها بتنسيق JSON.
يعيد تنسيق
JSON ما يلي:
يتوافق تنسيق
|المعلَمة
|الوصف
meta
|أسماء الأعمدة وأنواعها.
data
|جداول البيانات.
rows
|العدد الإجمالي للصفوف الناتجة.
rows_before_limit_at_least
|الحد الأدنى التقديري لعدد الصفوف التي كانت ستظهر لولا LIMIT. لا يُخرج هذا إلا إذا كان الاستعلام يحتوي على LIMIT. ويُحتسب هذا التقدير من كتل البيانات التي تمت معالجتها في query pipeline قبل مرحلة تطبيق الحد، لكن قد تُستبعَد لاحقًا بواسطة هذه المرحلة. وإذا لم تصل الكتل أصلًا إلى مرحلة تطبيق الحد في query pipeline، فلن تدخل في هذا التقدير.
statistics
|إحصاءات مثل
elapsed و
rows_read و
bytes_read.
totals
|القيم الإجمالية (عند استخدام WITH TOTALS).
extremes
|القيم القصوى (عند ضبط extremes على 1).
JSON مع JavaScript. ولضمان ذلك، تُفلَت بعض المحارف بشكل إضافي:
- يُفلَت الخط المائل
/على هيئة
\/
- تُفلَت فواصل الأسطر البديلة
U+2028و
U+2029، التي تسبب مشكلات في بعض المتصفحات، على هيئة
\uXXXX.
- تُفلَت محارف التحكم ASCII: إذ تُستبدل backspace وform feed وline feed وcarriage return وhorizontal tab بـ
\bو
\fو
\nو
\rو
\t، وكذلك البايتات المتبقية ضمن النطاق 00-1F باستخدام متتاليات
\uXXXX.
- تُحوَّل متتاليات UTF-8 غير الصالحة إلى محرف الاستبدال � بحيث يتكون النص الناتج من متتاليات UTF-8 صالحة.
output_format_json_quote_64bit_integers على
0.
يدعم ClickHouse القيمة NULL، والتي تُعرض على أنها
null في خرج JSON. ولتمكين قيم
+nan و
-nan و
+inf و
-inf في الخرج، اضبط output_format_json_quote_denormals على
1.
مثال:
مثال للاستخدام
SELECT SearchPhrase, count() AS c FROM test.hits GROUP BY SearchPhrase WITH TOTALS ORDER BY c DESC LIMIT 5 FORMAT JSON
{
"meta":
[
{
"name": "num",
"type": "Int32"
},
{
"name": "str",
"type": "String"
},
{
"name": "arr",
"type": "Array(UInt8)"
}
],
"data":
[
{
"num": 42,
"str": "hello",
"arr": [0,1]
},
{
"num": 43,
"str": "hello",
"arr": [0,1,2]
},
{
"num": 44,
"str": "hello",
"arr": [0,1,2,3]
}
],
"rows": 3,
"rows_before_limit_at_least": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.001137687,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 24
}
}
بالنسبة إلى تنسيق الإدخال JSON، إذا كان الإعداد
إعدادات التنسيق
input_format_json_validate_types_from_metadata مضبوطًا على
1،
فستُقارَن الأنواع الواردة في البيانات الوصفية ضمن بيانات الإدخال بأنواع الأعمدة المقابلة في الجدول.
انظر أيضًا
- تنسيق JSONEachRow
- الإعداد output_format_json_array_of_rows